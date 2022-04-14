»Ò¶¡¤ò»º¤à¤È¤¤¤¤Ê¤êÆóµé¼Ò°÷¤Ë¤Ê¤ë¡ÄÂçÂ´½÷À¤è¤ê¹âÂ´ÃËÀ¤ò¾º¿Ê¤µ¤»¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Î»ÄÇ°¤¹¤®¤ë¼ÂÂÖ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢µÌÎè¡ØÉÔ¾òÍý¤Ê²ñ¼Ò¿ÍÀ¸¤«¤é¼«Í³¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡¡Ù¡ÊPHPÊ¸¸Ë¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤Ï¡Ö¥¤¥¨¼Ò²ñ¡×¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¸ÍÀÒÀ©ÅÙ¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ï¤¤¤Þ¤ÀÁ°¶áÂåÅª¤Ê¥¤¥¨¼Ò²ñ¤Ç¤¹¡£½÷À¤Ï¡Ö²ÇÆþ¤ê¡×¤·¤ÆÊ¸»ú¤É¤ª¤êÉ×¤Î¡Ö²È¡Ê¸ÍÀÒ¡Ë¡×¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃËÀ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¤¥¨¤ÏÀï¸å¤ÎÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¡×¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï²ñ¼Ò¡¢½÷¤Ï²ÈÄí¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥¨¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¼Ò²ñ¤òÀ®¤êÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î»Ñ¤Ç¤¹¡£
¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤Ï¤³¤Î¥¤¥¨¼Ò²ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£50ºÐ»þÌ¤º§Î¨¤Î¿ä°Ü¤ò¤ß¤ë¤È¡¢1950Ç¯¤ÏÃËÀ1.5¡ó¡¢½÷À1.4¡ó¡¢1970Ç¯¤Ç¤âÃËÀ1.7¡ó¡¢½÷À3.3¡ó¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤ÏÀ¸³¶¡Ê¤ª¤ª¤à¤Í50ºÐ¤Þ¤Ç¡Ë¤Ë°ìÅÙ¤Ï·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¤Î¤¬80Ç¯Âå¤«¤é¤Ç¡¢1990Ç¯¤Ë¤ÏÃËÀ¤ÎÌ¤º§Î¨¤¬5¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢2000Ç¯¤Ë12.6¡ó¡¢2015Ç¯¤Ë23.4¡ó¡¢2020Ç¯¤Ï25.7¡ó¤ÈµÞ·ã¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
½÷À¤ÎÌ¤º§Î¨¤Ï2010Ç¯¤Ë10¡ó¤òÄ¶¤¨¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï16.4¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤ÏÃËÀ¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¡¢½÷À¤Î6¿Í¤Ë1¿Í¤¬ÆÈ¿È¤Î¤Þ¤ÞÀ¸³¶¤ò½ª¤¨¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±¤ÎÂçÂ¿¿ô¤¬·ëº§¤·¤Æ¡Ö¥¤¥¨¡×¤ò¹½¤¨¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿À©ÅÙ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä°Ý»ýÉÔ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¤¥¨¼Ò²ñ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿ÆüËÜÅª¸ÛÍÑ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Âç¤¤ÊÊÑ²½¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÃË½÷¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀº¹¤ò¼¨¤¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÆüËÜ¤Ï120°Ì
ÆüËÜ¤Ç¤â1985Ç¯¤ËÃË½÷¸ÛÍÑµ¡²ñ¶ÑÅùË¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢·Á¼°Åª¤Ë¤ÏÃË½÷Ê¿Åù¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢´ÉÍý¿¦¤ÎÃË½÷³Êº¹¤Ï¤¤ï¤á¤ÆÂç¤¤Ê¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½÷À´ÉÍý¿¦¤Î³ä¹ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«39¡ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹37¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹35¡ó¤Ê¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ï¤ï¤º¤«13¡ó¤Ë¤¹¤®¤Þ¤»¤ó¡Ê2019Ç¯¡Ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃË½÷¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀº¹¤ò¼¨¤¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇÄìÊÕ¤Î120°Ì¡Ê2021Ç¯¡Ë¤Ç¤¹¡£
¨¡¡½¾ð¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤ì¤Ç¤âÁ°Ç¯¤Î121°Ì¤«¤é½ç°Ì¤¬1¤Ä¾å¤¬¤Ã¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤í¤³¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÆæ¤ò²òÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î»³¸ý°ìÃË¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£
»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ê¤É²¤ÊÆ¤Î´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢Ìò¿¦¤È³ØÎò¤Ï¥ê¥ó¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÅöÁ³¡¢´ÉÍý¿¦¤ÎÈæÎ¨¤ÏÂçÂ´¤¬Â¿¤¯¡¢¹âÂ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤¬¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÎò¼Ò²ñ¤Ê¤Î¤À¤«¤éÅö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢»³¸ý¤µ¤ó¤ÏÀ¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢¤³¤Î¸¶Â§¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¹ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤¹¡£
¢£ÂçÂ´¤Î½÷À¤è¤ê¹âÂ´¤ÎÃËÀ¤¬¾º¿Ê¤¹¤ë
ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤Ç¤¹¡£
¡ÂçÂ´¤ÎÃËÀ¤È¡¢¹âÂ´¤ÎÃËÀ¤¬²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤ë³ä¹ç¤Ï¡¢40ÂåÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
¢ÂçÂ´¤Î½÷À¤Ï¹âÂ´¤Î½÷À¤è¤êÁá¤¯²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤Î³ä¹ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤
£¹âÂ´¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÂçÂ´¤Î½÷À¤è¤ê¤â¡¢¤Ï¤ë¤«¤Ë¹â¤¤³ä¹ç¤Ç²ÝÄ¹¤Ë¤Ê¤ë
¤³¤ì¤ò¤É¤¦Íý²ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¹âÂ´¤ÎÃËÀ¤Ç¤âÂçÂ´¤ÎÃËÀ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ÐÀ¤¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ï³ØÎò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡ÖÇ½ÎÏ¡×¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¹âÂ´¤Î½÷À¤è¤êÂçÂ´¤Î½÷À¤ÎÊý¤¬½ÐÀ¤¤¬Áá¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¿·Â´ºÎÍÑ¤Ç½÷À¤ò¡ÖÁí¹ç¿¦¡×¤È¡Ö°ìÈÌ¿¦¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¿¦¤ÏÃËÀ¤ÈÊ¿Åù¤Ë°·¤ï¤ì¤ëÂçÂ´¥¨¥ê¡¼¥È¤Ç¡¢°ìÈÌ¿¦¤Ï»öÌ³·Ï¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¤«¤é¹âÂ´¤âÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤¬Æ±¤¸¾º¿Ê¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤¯¤é¤Ê¤ó¤Ç¤âÍýÉÔ¿Ô¤Ç¤¹¡£
ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂçÂ´¡ÊÁí¹ç¿¦¡Ë¤Î½÷À¤è¤ê¤â¡¢¹âÂ´¤ÎÃËÀ¤ÎÊý¤¬¤Ï¤ë¤«¤ËÁá¤¯²ÝÄ¹¤Ë¾º¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£60ºÐ»þÅÀ¤Ç¤Ï¹âÂ´ÃËÀ¤Î7³ä¤¬²ÝÄ¹°Ê¾å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ÂçÂ´½÷À¤Ï2³ä¶¯¤ÈÈ¾Ê¬¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÀÊÌ¤È»Ä¶È»þ´Ö¤ÇÉ¾²Á¤¹¤ëÆüËÜ
¿ÈÊ¬¤äÀÊÌ¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Þ¤ì¤â¤Ã¤¿Â°À¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÎò¤ä»ñ³Ê¡¢¶ÈÀÓ¤Ê¤É¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤¬¡Ö¶áÂå¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶áÂåÅª¤Ê¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤È»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÁ°¶áÂå¡×¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¹¾¸Í»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·»³¸ý¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÃ±½ã¤Ê½÷Àº¹ÊÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÍ×ÁÇ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤ÈÃË½÷¤Î³Êº¹¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÂçÂ´¤Î½÷À¤âÃËÀ¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÍ×ÁÇ¤È¤Ï¡Ö½¢¶È»þ´Ö¡×¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Ð¥«¤Ê¡ª¡¡¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢½¢¶È»þ´Ö¤òÂ·¤¨¤ë¤ÈÂçÂ´½÷À¤ÏÃËÀ¼Ò°÷¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾º¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ï»Ä¶È»þ´Ö¤Ç¼Ò°÷¤Î¾º¿Ê¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê»³¸ý°ìÃË¡ØÆ¯¤Êý¤ÎÃË½÷ÉÔÊ¿Åù¡¡ÍýÏÀ¤È¼Â¾ÚÊ¬ÀÏ¡ÙÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹½ÐÈÇ¼Ò¡Ë
²ñ¼Ò¤È¤¤¤¦¡Ö¥¤¥¨¡×¤ÇÀµ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÏÃË¤À¤±¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤Ç¤Ï½÷À¤â²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¿ÊÊâ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤·¤«¤·½÷À¤¬¥¤¥¨¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÌµÀ©¸Â¤Î»Ä¶È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÇ»äÊô¸ø¤·¡¢ÊÈÃÏ¤ä³¤³°¤Ø¤ÎÅ¾¶Ð¤â´î¤ó¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¡¢²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÃéÀ¿¿´¤ò¼¨¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤âÆ¯¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¤·¤Æ¤¤¤¯ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÍÄ¤¤»Ò¤É¤â¤Î¤¤¤ë½÷À¼Ò°÷¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ö¥Þ¥ß¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»Å»ö¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÃËÀ¤äÆÈ¿È½÷À¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÆ¯¤«¤»¤Æ¤Ï¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¡×¤È¤Î²¹¾ð¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ä¶È¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¥Þ¥ß¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÃéÀ¿¿´¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¤¥¨¤Î°ì°÷¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¡£ÅöÁ³¡¢µëÎÁ¤â¸º¤ë¤·¾º¿Ê¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÂÐÅù¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆóµé¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤Ë°·¤ï¤ì¡¢Æ±´ü¤Ð¤«¤ê¤«¸åÇÚ¤Ë¤âÄÉ¤¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Í¥½¨¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤Ê½÷À¤Û¤ÉÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤¦¤·¤ÆÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤Á¤«¤é¿Ô¤Ç³¤¨¿Ô¤¤ÆÀì¶È¼çÉØ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÖÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤ÇÂÔ¶ø¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤ëÆüËÜ´ë¶È
ÆüËÜ¤Î¸ÛÍÑÌäÂê¤Ï¡¢Àµ¼Ò°÷¤ÈÈóÀµµ¬¤ÎÂÔ¶ø³Êº¹¤ä¡¢½÷À´ÉÍý¿¦¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÎ±¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤è¤ê¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡Ö¿ÈÊ¬¡×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Æ²ñ¼Ò¤È»Ò²ñ¼Ò¤ÎÂÔ¶ø³Êº¹¤âÅµ·¿Åª¤Ê¿ÈÊ¬º¹ÊÌ¤Ç¤¹¡£¿Æ²ñ¼Ò¤«¤é½Ð¸þ¤·¤Æ¤¤¿¼Ò°÷¤È»Ò²ñ¼Ò¤Î¥×¥í¥Ñ¡¼¼Ò°÷¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºµëÎÁ¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤òÆüËÜ¤Î¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÏÅöÁ³¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï³¤³°¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ïµö¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤¬³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢ËÜ¼ÒºÎÍÑ¤È³¤³°»Ù¼Ò¤Î¸½ÃÏºÎÍÑ¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¹ñÀÒº¹ÊÌ°Ê³°¤Î¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½ÃÏºÎÍÑ¤Î¼Ò°÷¤«¤é¡ÖÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼»ä¤ÏµëÎÁ¤¬°Â¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ö¤«¤ì¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤ªÁ°¤¬ÆüËÜ¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤Ï¤¤¤Þ¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¿ÈÊ¬¼Ò²ñ¤Ë¤É¤Ã¤×¤ê¿»(¤Ä)¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¾ï¼±¤¹¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ´ë¶È¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤¬¹ñÀÒº¹ÊÌ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ç¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÂç¤¤¯2¤ÄÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤âÃÏ¸µ´ë¶È¤è¤ê¤Ï¥Þ¥·¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡Ö¿ôÇ¯¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤é¤É¤¦¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤Ç¤¹¡£
¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤í¥¢¥¸¥¢¤Ç¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ÏÃÏ¸µ´ë¶È¤è¤ê¹â¤¤µëÎÁ¤òÊ§¤¦¤·¡¢¥ª¥ó¡¦¥¶¡¦¥¸¥ç¥Ö¡¦¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾å¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¼Ò°÷¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤é¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¸½ÃÏ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó±Ñ¸ì¤¹¤éÏÃ¤»¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¾å»Ê¤Î¤¿¤á¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤ËÆ¯¤¯¤Î¤Ï¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¸½ÃÏ¼Ò°÷¤Ï3¡¢4Ç¯Æ¯¤¤¤Æ»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤ë¤È¡¢¤µ¤Ã¤µ¤È¡Ê¼«Ê¬¤òÊ¿Åù¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Èà¤é¡¿Èà½÷¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎºÇ½é¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£À¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ëÆüËÜ´ë¶È¤¬¹ñÀÒº¹ÊÌ¤ò¤ä¤á¤é¤ì¤Ê¤¤ÍýÍ³
¥¢¥¸¥¢¤ÇÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ´ë¶È¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤ä¾®Çä¶È¤Ê¤ÉÏ«Æ¯½¸Ìó·¿¤Î»º¶È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¶âÍ»¤äIT¤Ê¤ÉÃÎ¼±½¸Ìó·¿¤Î»º¶È¤Ç¤ÏÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Ï¤É¤ó¤É¤ó°ú¤È´¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¿·¿Í¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤Ï°ì¤«¤é¼ÒÆâ¶µ°é¤¹¤ë¡Ö¥·¥¸¥Õ¥©¥¹¤Î¿ÀÏÃ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¥¢¥¸¥¢·÷¤Î¿ÍºàÇÉ¸¯¶È¼Ô¤Î¤¢¤¤¤À¤Ç¤Ï²¿½½Ç¯¤âÁ°¤«¤é¾ï¼±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³¤³°»Ù¼Ò¤òÃ´Åö¤¹¤ë·Ð±Ä´´Éô¤â¡Ê¤Þ¤È¤â¤Ê¤Ò¤È¤Ê¤é¡ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½ÃÏºÎÍÑ¤ÈËÜ¼ÒºÎÍÑ¤òÊ¿Åù¤Ë°·¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢À¤³¦Ãæ¤Î½¾¶È°÷¤ò¡ÖÇ¯¸ù½øÎó¡¦½ª¿È¸ÛÍÑ¡×¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÀ¤³¦¤ËÌ¾¤À¤¿¤ëÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤¬¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤é¤¤¤Ä¡Öº¹ÊÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Þ¤â¹ñÀÒº¹ÊÌ¤ò¤Ä¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¸Å½¤¤¡Ö¿ÈÊ¬À©¼Ò²ñ¡×¤¬³°¹ñ¿Í¤ËÃÎ¤ìÅÏ¤ë
°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Ï³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î¡Ö¿ÈÊ¬À©¡×¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÈóÀµµ¬¤Î²¼¤Ë¡Ö³°¹ñ¿Í¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê¿ÈÊ¬¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£Ç¥¿±¤·¤¿³°¹ñ¿Í¤Îµ»Ç½¼Â½¬À¸¤ËÂÐ¤·¶¯À©µ¢¹ñ¤äÃæÀä¤òÇ÷¤ëÎã¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê¿Í¸¢¿¯³²¤Ç¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¤È¤¦¤Æ¤¤µöÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÆüËÜÅª¸ÛÍÑ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤¿¹ñÀÒº¹ÊÌ¤ò¤Ê¤¯¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¡Ö³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ø¤ÎÌç¸Í³«Êü¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¿ÈÊ¬À©¼Ò²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇòÆü¤Î²¼¤Ë¤µ¤é¤¹¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆüËÜÅª¸ÛÍÑ¤Ë¤Ê¤ó¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤ËÎ±³Ø¤·¡¢ÆüËÜ¿Í³ØÀ¸¤È¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë½¢³è¤·¤Æ¡¢¿·Â´°ì³çºÎÍÑ¤Ç¡ÖÀµ¼Ò°÷¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¼Ò°÷¤ÈÆ±Åù¤Ë°·¤ï¤ì¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
²¤ÊÆ¼Ò²ñ¤Ç³°¹ñ¿ÍÎ±³ØÀ¸¤¬¿¦¤òÆÀ¤ëº¤Æñ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÍ¥½¨¤Ê¼ã¼Ô¤¿¤Á¤¬ÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¤òÌÜ»Ø¤¹ÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤ÎÎ±³ØÀ¸¤¿¤Á¤â»Å»ö¤ò³Ð¤¨¤ì¤ÐÅ¾¿¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡Ë¡£
¢£Àº¹ÊÌÅª¤Ê¹ñ¤¬¡Öº¹ÊÌ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÀâÆÀÎÏ¤Ë·ç¤±¤ë
¤µ¤é¤Ë¤Ä¤±²Ã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤Î¤Ò¤È¤¿¤Á¤Ï¡¢°Ö°ÂÉØÌäÂê¤ÇÆüËÜ¤Î¼çÄ¥¤¬¤Ê¤¼¹ñºÝ¼Ò²ñ¤ÇÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¤«¤ò¿¿·õ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ìÈÌ¤Ë¡Ö´Ú¹ñ¤Î±¢ËÅ¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢´Ú¹ñ¤¬¹ñÏ¢¤Î¿Í¸¢°Ñ°÷²ñ¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÍÍø¤ÊÊó¹ð½ñ¤ò½ñ¤«¤»¡¢ÊÆ²¼±¡¤äEU¤ËÈóÆñ·èµÄ¤ò½Ð¤µ¤»¤ë¤Á¤«¤é¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤¤¤Þ¤´¤íÀ¤³¦¤òÀ¬Éþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¹ñºÝ¼Ò²ñ¤«¤éÀï»þÃæ¤ÎÆüËÜ·³¤Î¹ÔÆ°¤¬µ¿¤¤¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤¬Àº¹ÊÌÅª¤Ê¼Ò²ñ¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£½÷À¤òº¹ÊÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í´Ö¤¬¡¢¡Ö¤à¤«¤·¤Ïº¹ÊÌ¤Ê¤ó¤«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¯¤é¸À¤¤Ä¥¤Ã¤Æ¤âÁê¼ê¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¤¹¡£
ÃË½÷¤Î¼Ò²ñÅª¤ÊÀº¹¤ò¼¨¤¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥®¥ã¥Ã¥×»Ø¿ô¤ÇÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦ºÇÄìÊÕ¤Î120°Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤¬ËÌ²¤½ô¹ñ¤ÈÆ±¤¸10°Ì°ÊÆâ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ï½¾·³°Ö°ÂÉØÌäÂê¤Ç¤âÆüËÜ¤Î¼çÄ¥¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
----------
µÌ Îè¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤¢¤¤é¡Ë
ºî²È
2002Ç¯¡¢¾®Àâ¡Ø¥Þ¥Í¡¼¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2005Ç¯È¯É½¤Î¡Ø±Ê±ó¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¡Ù¤¬»³ËÜ¼þ¸ÞÏº¾Þ¤Î¸õÊä¤Ë¡£Â¾¤Ë¡Ø¤ª¶â»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë²«¶â¤Î±©º¬¤Î½¦¤¤Êý¡Ù¡Ø¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¾åµé¹ñÌ±¡¿²¼µé¹ñÌ±¡Ù¤Ê¤É¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼Â¿¿ô¡£
----------
¡Êºî²È µÌ Îè¡Ë