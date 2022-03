GoogleがYouTubeやPlayストアについて、ロシア国内におけるアプリ購入やサブスクリプションなどの課金処理を2022年3月10日に一時停止しました。AppleやAmazon、Microsoftなど大手IT企業がロシアに対する制裁を深めている状況ですが、今回の一件は制裁ではなく「支払いシステムの混乱」が原因です。

2022年3月10日、GoogleがロシアにおけるYouTubeやPlayストアでの課金処理を一時停止しました。今回の措置はあくまで「課金」に関するもので、YouTubeやPlayストア自体の利用可否などについては変更はなく、YouTubeでの動画投稿や視聴、Playストアでの無料アプリやすでに購入しているアプリのダウンロードはこれまで通り行えます。

Googleの公式発表によると、今回の措置は「支払いシステムの混乱」が原因とのこと。

この「支払いシステムの混乱」が何を意味するかは明言されていませんが、VisaやMastercardなどの決済システム大手がロシアでのサービスを停止したことや、アメリカやEUがロシアの銀行を国際金融システムから切り離したことなどを意味しているのでは、と報じられています。

2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻を受け、AppleやAmazon、Microsoftなど多数の大手IT企業がロシアに対する独自の制裁を行っています。

