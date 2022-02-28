¶¶²¼Å°»á¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÌäÂêÂÅ·ë¤ØÄó¸À¡Ö¼¡¤Ï£Î£Á£Ô£Ï¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ëÈÖ¡×
¡¡¸µÂçºåÉÜÃÎ»ö¤Î¶¶²¼Å°ÊÛ¸î»Î¤¬£²£¸Æü¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·£¸¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥í¥·¥¢¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö£²£¸Æü¸á¸å¤«¤é¡¢¥Ù¥é¥ë¡¼¥·¤ÇÄ¾ÀÜ¶¨µÄ¤ò¹Ô¤¦¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¶¶²¼»á¤Ï¡Ö£Î£Á£Ô£Ï¡ÊËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡Ë¤¬¤É¤¦¤¤¤¦ÂÐ±þ¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤â¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤¤¤¦¹ñ¤ò¥í¥·¥¢¤Ï¿¢Ì±ÃÏ²½¤¹¤ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¡¢°¦¤¹¤ë²ÈÂ²¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¹ñÌ±¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¹³Àï¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤·¥í¥·¥¢¤¬£Î£Á£Ô£Ï¤¬°ìÄê¤Î¾ùÊâ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀïÁè¤Ï»ß¤á¤ë¡¢¿¢Ì±ÃÏ²½¤Ï¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ö¾ð¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÀ¯¼£¤ÎÌò³ä¤È¤·¤Æ½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¥¼¥ì¥ó¥º¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ë¤¼¤Ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥í¥·¥¢¤¬°ìÈÖ°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢£Î£Á£Ô£ÏÂ¦¡¢²æ¡¹¤â´Þ¤á¤ÆÀ¾Â¦½ô¹ñÂ¦¤ÎÊý¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Ë´Ø¤·¤Æ°ìÄê´ØÍ¿¤·¤Æ¼ý¤á¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£º£²ó¡¢Î¾¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤³¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£³°Éô¤Î¿Í´Ö¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤Î°Õ¿Þ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«ÀìÌç²È¤â¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢£Î£Á£Ô£Ï¤¬°ìÄê¤ÎÀ¯¼£ÅªÂÅ·ë¤ò¤¹¤ì¤Ð¤³¤ÎÀïÁè¤¬½ª¤ï¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤Ï£Î£Á£Ô£Ï¤¬Á°ÌÌ¤Ë½Ð¤ëÈÖ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡£Î£Á£Ô£Ï¤äÊÆ¹ñ¤¬¤¤¤Þ¤À¥í¥·¥¢¤È¤ÎÄ¾ÀÜ¸ò¾Ä¤ËÆ°¤«¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö£Î£Á£Ô£ÏÂ¦¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¡Ê£Î£Á£Ô£ÏÆþ¤ê¤Ï¡Ë¼ç¸¢¤À¤È¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÍ×µá¤òÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤Æ¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÍ×µá¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤È¤¤¤¦£Î£Á£Ô£Ï¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼åÅÀ¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÂÐÎ©¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤À¤±¤¬°ìÊýÅª¤Ë¾ùÊâ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤â¾ùÊâ¤òÇ÷¤ë¤Ù¤¤À¤¬¡¢À¯¼£ÅªÂÅ·ë¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë£Î£Á£Ô£Ï¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢ÈÜ¶±¤À¤È»×¤¦¡£À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÈãÈ½¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤¤¤¬¡¢º£ÅÙ¤ÏÀ¾Â¦½ô¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÏÀ¯¼£»ØÆ³¼Ô¤Ë¡Ø¤Á¤ã¤ó¤È¥í¥·¥¢¤ÈÏÃ¤ò¤·¤ÆÂÅ·ë¤ò¤·¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸·¤·¤¤ÌÜ¤ò¸þ¤±¤¿¡£