¹âÍüº»Íå¼º³Êà¹õËëÃËá¤ÎÊó½·¤Ï£±Ëü£²£°£°£°±ß¡ª £³·î¤Î´íµ¡´ÉÍý²ñµÄ¤ÇÄß¤·¾å¤²¤«
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÇÂçÁûÆ°¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×º®¹çÃÄÂÎÀï¤Î¥¹¡¼¥Äµ¬Äê°ãÈ¿ÌäÂê¤Ç¡¢£³·î¤Ë³Æ¹ñ¤¬½¸¤Þ¤ê´íµ¡´ÉÍý²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤È¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡£à¸µ¶§á¤Î£²¿Í¤¬¤ä¤ê¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤½¤¦¤Ê±À¹Ô¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥¶¡¼¡×¤Ï¡Öº®¹çÃÄÂÎ¤Ç¤ÎÃãÈÖ¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Ï¥¹¡¼¥Äµ¬Äê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ÀµÚ¡££³·î£³¡Á£¶Æü¤Ë¡¢¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£×ÇÕ¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢´íµ¡´ÉÍý²ñµÄ¤¬³«¤«¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹âÍüº»Íå¡Ê¥¯¥é¥ì¡Ë¤é½÷»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¤Ð¤«¤ê£´¤«¹ñ£µ¿Í¤¬¼º³Ê¤Ë¡£ÄÌ¾ï¤Î£×ÇÕ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¼êË¡¤ÇÂ¬Äê¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ä¡¢ÃËÀ¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡ÊÆ»¶ñ¥Á¥§¥Ã¥¯¡Ë¤Î¥ß¥«¡¦¥æ¥Ã¥«¥é»á¤Î²ðÆþµ¿ÏÇ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ë¥æ¥Ã¥«¥é»á¤È¥¢¥¬¡¦¥Ü¥ó¥Á¥Õ¥¹¥«»á¡Ê½÷»ÒÃ´Åö¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¡Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¼ÁÌä¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤Èà¤Ä¤ë¤·¾å¤²É¬»êá¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¥ê¥Ê¡¦¥¢¥ë¥È¥Ï¥¦¥¹¤¬¼º³Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¤¥Ä¤ÎÂåÉ½¥³¡¼¥Á¡¢¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥Ð¥¦¥¢¡¼»á¤ÏÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¡Ö¾ï¤ËÎ¾¼Ô¤Î°Õ¸«¤òÊ¹¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃÊÌ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò´¿·Þ¤¹¤ë¡×¤È¤ä¤ëµ¤½½Ê¬¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¤Ï¥×¥í¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥é¡¼¤ÎµëÎÁ¤ò¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤â»ØÅ¦¡£¥æ¥Ã¥«¥é»á¤é¤ÎÆüÅö¤Ï£¹£¶¥¹¥¤¥¹¥Õ¥é¥ó¡ÊÌó£±Ëü£²£°£°£°±ß¡Ë¤ËÎ¹Èñ¡¢¿©Èñ¡¢½ÉÇñÈñ¤¬²Ã»»¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤À¤½¤¦¤Ç¡¢½Å¤¤ÀÕÇ¤¤òÉé¤ï¤»¤ë¤Î¤ËÁêÅö¤ÎÊó½·¤òÍ¿¤¨¤ëÉ¬Í×À¤âÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡°Ì´¤Îº®¹çÃÄÂÎÀï¤ò¶µ·±¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¡£¥¸¥ã¥ó¥×³¦¤Î»ÑÀª¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£