ËÌµþ¸ÞÎØÊÄ²ñ¼°¡¡¹±Îã ¡È¥Ð¥Ã¥Ï¹»Ä¹¡É ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÏÌó£¹Ê¬¡Ö°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼¤â
¡¡ËÌµþ¸ÞÎØ¤ÎÊÄ²ñ¼°¤¬£²£°Æü¡¢¹ñ²ÈÂÎ°é´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñºÝ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯°Ñ°÷²ñ¡Ê£É£Ï£Ã¡Ë¤Î¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¡Ê£¶£¸¡Ë¤¬¹±Îã¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ºò²Æ¤ÎÅìµþÂç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤ÇÌó£±£³Ê¬¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤ÇÂç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¡£º£Âç²ñ¤Î³«²ñ¼°¤Ç¤â£±£°Ê¬Ä¶¤¨¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¹»Ä¹ÀèÀ¸¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¬Ä¹¤¤¡×¤ÈÙèÙé¡Ê¤ä¤æ¡Ë¤µ¤ì¡¢à¥Ð¥Ã¥Ï¹»Ä¹á¤Î°ÛÌ¾¤¬ÄêÃå¡£º£¤Ç¤Ï¼ó¤òÄ¹¤¯¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤ÎÅÐ¾ì¤òÂÔ¤Ä¿Í¤â¸½¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢»×¤ï¤Ì¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢ÊÄ²ñ¼°¤Î½ªÈ×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ð¥Ã¥Ï²ñÄ¹¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ËÌ¥Î»¤µ¤ì¤¿¡×¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Ãæ¹ñ¤Î³§¤µ¤ó¡×¤ÈÎã¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈþ¼Îï¶ç¤òÏ¢È¯¡£¤¹¤ë¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¹»Ä¹¡¢°ÂÄê¤ÎÏÃ¤ÎÄ¹¤µ¡×¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤È¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¥¤¥¸¤é¤ì¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤â¡£
¡¡½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌó£¹Ê¬¡£àµÏ¿á¤Ï¹¹¿·¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Áá¤¯¤â¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ë´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£