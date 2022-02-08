¡Ö¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥Évol.4
Ç¯¤Ë1ÅÙ¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡£¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë»×¤¤¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤ê¡¢ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁê¼ê¤Ë²þ¤á¤Æ¹¥¤¤È¸À¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢É¬¤º¤·¤â¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤Ä¤é¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢»Ä¹ó¤¹¤®¤ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò²á¤´¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¤¢¤²¤Ê¤¤ã¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤¦¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
µÁÍý¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤ËËÜµ¤¤Ë¤µ¤ì¤ë
¡Ö½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤ÈµÁÍý¥Á¥ç¥³¤òÅÏ¤·¤¿¤é¡¢ËÜµ¤¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¡£Åö»þ»ä¤Ï¹â¹»À¸¤Ç¡¢½Î¤ÎÀèÀ¸¤Ï30Âå¤À¤«¤é¤¢¤ê¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤¹¤´¤¯µ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤â¤«¤Ã¤¿¡ª¡¡¤Á¤ã¤ó¤È¡ÈµÁÍý¤Ç¤¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤¡¡£¤½¤ì¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¶ì¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ê20Âå¡¿³ØÀ¸¡Ë
¢¦ µÁÍý¥Á¥ç¥³¤Ê¤Î¤ËËÜµ¤¤Ë¤µ¤ì¡¢¤¤¤¤Ê¤êµ÷Î¥´¶¤¬¶á¤¯¤Ê¤ë½Î¹Ö»Õ¡£ÁÛÁü¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥Û¥é¡¼¤Ç¤¹¤Í¡£