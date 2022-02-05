¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤ÏÊ¿¶Ñ3598Ëü±ß¡¢Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤ÏºÇÂç18¡ó¾å¾º¤â
ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¤Ï1·î28Æü¡¢¡Ö2021Ç¯12·î ¼óÅÔ·÷¤Ë¤ª¤±¤ë¡ØÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¡×¤ò¸ø³«¡£¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¤ËÅÐÏ¿¡¦¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³ÊÆ°¸þ¤ò¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¥é¥Ü¤ËÄ´ºº¡¦Ê¬ÀÏ°ÍÍê¤·¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏÅìµþÅÔ¡Ê23¶è¡¿ÅÔ²¼¡Ë¡¢¿ÀÆàÀî¸©¡Ê²£ÉÍ»Ô¡¦Àîºê»Ô¡¿Â¾¡Ë¡¢ºë¶Ì¸©¡Ê¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¿Â¾¡Ë¡¢ÀéÍÕ¸©¡ÊÀ¾Éô¡¿Â¾¡Ë¤Î8¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀéÍÕ¸©À¾Éô¡§Çð»Ô¡¢¾¾¸Í»Ô¡¢Î®»³»Ô¡¢²æÂ¹»Ò»Ô¡¢»ÔÀî»Ô¡¢±º°Â»Ô¡¢½¬»ÖÌî»Ô¡¢Á¥¶¶»Ô
¼óÅÔ·÷¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1¸Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï3598Ëü±ß¡¢Á°·îÈæ¤Ç2¡ó¾å¾ºÂÐ¾Ý8¥¨¥ê¥¢¤ÎÃæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó1¸Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï3598Ëü±ß¤Ç¤·¤¿¡£2021Ç¯12·î¤È11·î¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È2.0¡ó¾å¾º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾å¾ºÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²£ÉÍ»Ô¡¦Àîºê»Ô¡×¤Ç2.9¡ó¡¢¼¡¤¤¤Ç¡ÖÅìµþÅÔ²¼¡×¤¬2.7¡ó¡¢¡ÖÅìµþ23¶è¡×¤¬1.7¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀéÍÕ¸©À¾Éô¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¥Þ¥¤¥Ê¥¹0.2¡ó¡Ë¡£
Á°Ç¯Æ±·îÈæ¤Ï8¥¨¥ê¥¢Á´¤Æ¤Ç¾å¾º·¹¸þ¡¢ºÇÂç¤Ç18¡ó¤âÁ°Ç¯Æ±·îÈæ¡Ê2020Ç¯12·î¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢8¥¨¥ê¥¢Á´¤Æ¤Æ¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å¾ºÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡×¤Ç18.0¡ó¡¢1Ç¯¤ÇÊ¿¶Ñ462Ëü±ß¤Î¾å¾º¤Ç¤¹¡£¼¡¤¤¤Ç¡ÖÅìµþÅÔ²¼¡×¤Ç12.0¡ó¡Ê305Ëü±ßÁý¡Ë¡¢¡ÖÀéÍÕ¸©À¾Éô¡×¤Ç11.9¡ó¡Ê266Ëü±ßÁý¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡£
ºÇ¤â¾å¾ºÎ¨¤¬Æß¤«¤Ã¤¿¡ÖÀéÍÕ¸©Â¾¡×¤â¥×¥é¥¹7.4¡ó¡£Á´ÂÎÅª¤Ë¾å¾º·¹¸þ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ23¶è¡¢ÅìµþÅÔ²¼¡¢²£ÉÍ»Ô¡¦Àîºê»Ô¡¢¿ÀÆàÀî¸©Â¾¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡¢ºë¶Ì¸©Â¾¤Î6¥¨¥ê¥¢¤¬2017Ç¯1·î°Ê¹ßºÇ¹â³Û¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¿¶Ñ²Á³Ê»Ø¿ô¤Ï3¥¨¥ê¥¢¤Ç120Ä¶¤¨2017Ç¯1·î¤ò100¤È¤·¤¿¡ÖÊ¿¶Ñ²Á³Ê»Ø¿ô¡×¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¡Ê125.3¡Ë¡×¡¢¡ÖÅìµþ23¶è¡Ê124.3¡Ë¡×¡¢¡Öºë¶Ì¸©Â¾¡Ê123.2¡Ë¡×¤Î3¥¨¥ê¥¢¤Ç120¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡ÖÀéÍÕ¸©À¾Éô¡×¤¬119.6¡¢¡Ö¿ÀÆàÀî¸©Â¾¡×¤¬117.8¡¢¡ÖÀéÍÕ¸©Â¾¡×¤¬117.7¤È¤¤¤º¤ì¤â120¶á¤¤¿ôÃÍ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)