ËÌµþ¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤¬¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤è¤êÁÇÅ¨¡×¡¡±ÇÁüÈþ¤Ç°µÅÝ...Àä»¿Áê¼¡¤°¡ÖåºÎï²á¤®¤ë¤À¤í¡ª¡×
2022Ç¯2·î4Æü¤ÎËÌµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯³«²ñ¼°¤ò¾Î»¿¤¹¤ëÀ¼¤¬¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±ÇÁü¤ä±é½ÐÌÌ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤è¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤è¤êÁÇÅ¨¡×¤È¡¢ºò²Æ¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö±é½Ð¤È±ÇÁü¤ÏÅìµþ¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤É¤¤¤¤¡×
º£Âç²ñ¤Î³«ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤Ï08Ç¯¤Î²Æµ¨ËÌµþ¸ÞÎØ³«ÊÄ²ñ¼°¤Ç¤âÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¥Á¥ã¥ó¡¦¥¤¡¼¥â¥¦»á¤¬Áí¹ç±é½Ð¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¡£³«²ñ¼°¤Ï¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢»þ´Ö¤¬1»þ´Ö40Ê¬ÄøÅÙ¤È½¾Íè¤è¤êÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆó½½»ÍÀáµ¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿±ÇÁü¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤«¤é³«²ñ¼°¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ±û¤Ç¤ÏÁð¸¶¤¬ÍÉ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»ë³Ð±é½Ð¤Ç¡¢2·î4Æü¤Î¡ÖÎ©½Õ¡×¤ò¹ð¤²¤¿¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±Ç¤Ã¤¿¤¿¤ó¤Ý¤Ý¤ÎÌÊÌÓ¤¬Éñ¤¤¾å¤¬¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î³°¤Ç²Ö²Ð¤¬ÂÇ¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃæ±û¤ËÉâ¤¾å¤¬¤Ã¤¿É¹¤«¤é¸ÞÎØ¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬¸½¤ì¤ë±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢±ÇÁüÈþ¤ò³è¤«¤·¤¿»Å³Ý¤±¤Ç²ñ¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¸«¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖåºÎï²á¤®¤ë¤À¤í¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤è¤ê¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡×¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ¤è¤êÁÇÅ¨¡×¡Ö±é½Ð¤È±ÇÁü¤ÏÅìµþ¤è¤ê¤è¤Ã¤Ý¤É¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¡ÖUnited by Emotion¡Ê´¶Æ°¤Ç¤Ä¤Ê¤°ÎÏ¡Ë¡×¤¬¥³¥ó¥»¥×¥È¤À¤Ã¤¿Åìµþ¸ÞÎØ¤Î³«²ñ¼°¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÉ¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤¿¡£