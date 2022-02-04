²È»ö¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Ä¤³¤ì¤¬ÎáÏÂ¤Î¡Ö»°¼ï¤Î¿À´ï¡×¡¡30¡¦40Âå´ûº§ÃË½÷¤ËÊ¹¤¤¤¿
Ä¹°ú¤¯¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¡Ö¤«¤¯¤ì²È»öÈè¤ì¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£30¡Á49ºÐ¤Î´ûº§ÃË½÷¡¢·×1346¿Í¤Ë¡Ö²È»öÉéÃ´·Ú¸º¡¢²È»ö»þ´Öºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤²ÈÅÅ¡×¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¡Ö¿©Àöµ¡¡×2°Ì¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡×¡¢3°Ì¡ÖÀöÂõ´¥Áçµ¡¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä´ºº¤·¤¿´ë¶È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î½ç°Ì¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡Ö¤³¤Î3¤Ä²ÈÅÅ¤¬ÎáÏÂ¤Î¡Ø¤·¤Ê¤¤²È»ö¡Ù¤Î¡Ø»°¼ï¤Î¿À´ï¡Ù¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ½¡Û¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤¤²ÈÅÅ¤Ï¤³¤Á¤é¡ÄÉÛÃÄ´¥Áçµ¡¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¤Í¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡¢¡Ö30¡¦40ÂåÉ×ÉØ¤Î²È»ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄ´ºº¡×¤Ç¤¹¡£º£²ó¤¬5²óÌÜ¤Ç¡¢2021Ç¯4·î¤Ë¡¢´ØÅì¡Ê1ÅÔ6¸©¡Ë¡¦´ØÀ¾¡Ê2ÉÜ4¸©¡Ëºß½»¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎºßÂð¶ÐÌ³Î¨¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò1Ç¯ÌÜ¤Î²Æ¡Ê2020Ç¯7·î¡Ë¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÃËÀ42.9%¡¢½÷À30.0%¡Ê2021Ç¯4·î¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
1Æü¤Î¤¦¤Á¤Ë²È»ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢ÃËÀ¤¬Ê¿Æü58.4Ê¬¡¢µÙÆü72.7Ê¬¡¢½÷À¤¬Ê¿Æü115.5Ê¬¡¢µÙÆü121.4Ê¬¤Ç¤·¤¿¡£2020Ç¯7·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢ÃË½÷¤È¤â¤ËÊ¿Æü¡¦µÙÆüÎ¾Êý¤ÇÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²È»ö»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¶¦Æ¯¤À¤ÂÓ¤ÎÉ×ÉØ´Ö¤Î²È»öÊ¬Ã´ÈæÎ¨¤ò¥³¥í¥Ê²ÒÁ°¤Î2017Ç¯¤«¤é»þ·ÏÎó¤Ç¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢2021Ç¯¤Ç¤Ï¡¢ÃËÀ»ëÅÀ¤ÇÃËÀ47.1%¡§½÷À52.9%¡¢½÷À»ëÅÀ¤ÇÃËÀ22.0%¡§½÷À78.0%¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¥³¥í¥Ê²Ò¤«¤é°ú¤Â³¤ÃË½÷´Ö¤Ç¤ÎÇ§¼±¤Ëº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÃËÀ¤¬²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2017Ç¯4·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬1°Ì¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡Ö²È»ö¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤¬ÂçÉý¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²È»ö¤¬¶ì¼ê¤À¤«¤é¡×¡Ö¤¤Á¤ó¤È¤³¤Ê¤»¤ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö²È»ö¤Î»ÅÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö²È»ö¤ò²ÈÅÅ¤ËÇ¤¤»¤ÆÉéÃ´¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸þ¤¬Áý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2021Ç¯¤Ï82.2%¤È²áµîºÇ¹â¤Ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡Ö²È»ö¤ò²ÈÅÅ¤ËÇ¤¤»¤ë¡Ø¤·¤Ê¤¤²È»ö¡Ù¥Ë¡¼¥º¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È»öÉéÃ´·Ú¸º¡¢²È»ö»þ´Öºï¸º¤Î¤¿¤á¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤¤²ÈÅÅ¤Î1°Ì¤Ï¡Ö¿©Àöµ¡¡×¡Ê35.6¡ó¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç2°Ì¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡×¡Ê29.6¡ó¡Ë¡¢3°Ì¡ÖÀöÂõ´¥Áçµ¡¡×¡Ê19.8¡ó¡Ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£¤³¤Î½ç°Ì¤Ï°ÊÁ°¤«¤éÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤Ë¡Ö¿©Àöµ¡¡×¤Ï2017Ç¯¤«¤éÉÔÆ°¤Î1°Ì¤ò¥¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£