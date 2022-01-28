Î¶³Ñ»¶¡Ö¥»¥¯¥Ï¥é¼ÒÄ¹¡×¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤ò¸µ¥¨¡¼¥¹¼Ò°÷¤¬¼ÂÌ¾¹ðÇò¡¡°Û¾ï¤ÊË½¸À¤Î¿ô¡¹¤È¤Ï
¡¡¼ÒÄ¹¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¤òÄ´ºº¤·¤¿¤À¤±¤Ç¸µË¡Ì³ÉôÄ¹¤ò²ò¸Û¤·¡¢ºÛÈ½º»ÂÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÀ½Ìô²ñ¼Ò¤Î¡ÖÎ¶³Ñ»¶¡×¡£¼Â¤Ï¤½¤ì¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¼Ò¤Ë¿Ô¤¯¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¼Ò°÷¤È¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¼¹¹ÔÌò°÷¤À¤Ã¤¿Ê¡µïÆÆ»Ò»á¡Ê57¡Ë¤¬Æ±¼Ò¤È·èÊÌ¤·¤¿Å¿Ëö¤È¼ÒÄ¹¤Î²£Ë½¤Ö¤ê¤ò¼ÂÌ¾¤Ç¹ðÇò¤¹¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿3Ëç¡Û¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÁûÆ°¡×¤ÇºÛÈ½º»ÂÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÆ£°æÎ´ÂÀ¡×¼ÒÄ¹
¡Ö´Ø·¸¤¬°²½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï´öÂ¿¤Î´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¼ÒÄ¹¤Î±¦ÏÓÅªÂ¸ºß¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼Ò°÷¤ÎÁ°¤Ç¤âÌÌÇÍ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¡¡Ê¡µï»á¤Ï30Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¤Ï¤º¤ÎÎ¶³Ñ»¶¤Ø¤ÎÌµÇ°¤ò¤³¤¦¸ì¤ê»Ï¤á¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡ÖÎ¶³Ñ»¶¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡×¡Ö¤ª¤¯¤¹¤ê°û¤á¤¿¤Í¡×¡ÖÎ¶³Ñ»¶¤Î¤Î¤É¤¹¤Ã¤¤ê°»¡×¤Ê¤É¤Î¾¦ÉÊ¤ò³«È¯¤·¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¤µ¤»¤¿¡¢À½Ìô¶È³¦¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ±¼Ò¤Î¡Ö¸ùÏ«¼Ô¡×¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¼¡¢¤«¤è¤¦¤Ê¡Ö¹ðÇò¡×¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤¤Ã¤«¤±¤ÏÆ£°æÎ´ÂÀ¼ÒÄ¹¡Ê62¡Ë¤Î¡Ö¥»¥¯¥Ï¥éÁûÆ°¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î·Ð°Þ¤ò¶î¤±Â¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2018Ç¯¡¢ËºÇ¯²ñ¤Î¾ì¤Ç40Âå¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÆ£°æ¼ÒÄ¹¤¬Êú¤¤Ä¤¯¤Ê¤É¤Î¥»¥¯¥Ï¥é¹Ô°Ù¤òÆ±ÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¡µï»á¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤³¤È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ê¡µï»á¤¬Ëå¤Ç¤â¤¢¤ëË¡Ì³ÉôÄ¹¤ËÁêÃÌ¤·¡¢Ä´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤Þ¤ºËå¤¬¼«ÂðÂÔµ¡¤Î¸å¤Ë²ò¸Û¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊ¡µï»á¤â¡ÖËå¤È¶¦ËÅ¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æº¸Á«¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡¡Ëå¤ÏÃÏ°Ì³ÎÇ§¤òµá¤á¡¢ÅìµþÃÏºÛ¤ËÄóÁÊ¤·¡¢²ñ¼Ò¤È¤ÏÏÂ²ò¡£¼Â¤ÏÊ¡µï»á¤âÊÂ¹Ô¤·¤ÆÏ«Æ¯¿³È½¤ò¿½¤·Î©¤Æ¡¢²ñ¼ÒÂ¦¤Ë²ò·è¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤òÌ¿¤¸¤ë¿³È½¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¤ÇË½¸À
¡Ö¼ÒÄ¹¤¬¤³¤È¤¢¤ë¤´¤È¤Ë»ä¤òÅÜÌÄ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¿Ê½Ð¤ò¾§¤¨¤Ï¤¸¤á¤¿5Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡¤È¡¢Ê¡µï»á¡£
¡Ö¼ã¤¤Ãæ¹ñ¿Í½÷À¤òÆþ¼Ò¤µ¤»¡¢Ãæ¹ñ¿Ê½Ð¤ËÁ°¤Î¤á¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¾å¤Î·üÇ°¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Ë¸³²¤À¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¡¢¡È·¯¤Ï²ñµÄ¤Ë½Ð¤ë¤Ê¡ª¡É¤È¸À¤¤¤À¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ê¡µï»á¤¬ÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢18Ç¯1·î¤Ë¤¬¤ó¤Î¹ðÃÎ¤ò¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÆ±¤¸Ç¯¤Î3·î¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¡¢»öÁ°¤Ë¼ÒÄ¹¼¼¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤È¡¢¡È¾¡¼ê¤Ë·è¤á¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡É¤ÈÅÜ¤é¤ì¡¢Â¾¼Ò¤È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¾ì¤Ç¤â³§¤ÎÌÌÁ°¤Ç¡È¤¬¤ó¤Ê¤ó¤ÆÏ·²½¸½¾Ý¤À¡£¹â³Û¤ÊÎÅÍÜÈñ¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ê½Ñ¸å¤Ë²ñ¼Ò¤òµÙ¤ó¤À¸æÎé¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡ÈÂ¾¤Ë¸À¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡É¤È¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â·ãÅÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡¤É¤¦¤ä¤é¡¢ÎÅÍÜÃæ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÎÓÀèÀ¸¤¬¶Ã¤¯½é¼ª³Ø¡ª¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤´ÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¡¢³«È¯¤·¤¿À½ÉÊ¤¬»ä¤ÎÀ®²Ì¤Î¤è¤¦¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬µ¤¤Ë¿©¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡È¼Õ¤ì¡ª¡¡Æ£°æ²È¤Ø¤ÎËÁÆÂ¤À¡ª¡É¤ÈÅÜ¤ê¿´Æ¬¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡´öÂ¿¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÏª½Ð¤¹¤ëÊ¡µï»á¤ËÂÐ¤·ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÃË¤Î¼»ÅÊ¡£¤½¤ì¤¬Ë½È¯¤·¤¿¤Î¤¬·ï¤Î¥»¥¯¥Ï¥éÁûÆ°¤À¤Ã¤¿¡£
¡È»Ø¼¨¤Ë½¾¤¨¡ª¡É
¡ÖËå¤¬¡È¥»¥¯¥Ï¥éÄ´ººÌäÂê¡É¤Ç¼«ÂðÂÔµ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢»ä¤Ï¼ÒÄ¹¤«¤é¡È¸¢ÎÏ¤¬½¸Ãæ¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç³«È¯ËÜÉô¤ÎÇÑ»ß¤È·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤¿ÉôÄ¹¿¦¤ò²òÇ¤¤¹¤ë¤È¡¢ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡È¶ÈÌ³Ì¿Îá¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡É¤È¸À¤¦¤È¡¢¡È¤¢¤Ê¤¿¤Ë°Õ¸«¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»Ø¼¨¤Ë½¾¤¨¡ª¡É¤È¸À¤ï¤ì¡¢19Ç¯¤Î1·î¤ËÀéÍÕ¤Î¹©¾ì¶ÐÌ³¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¼Ò¤ÎÊý¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤â¶Ø¤¸¤é¤ì¡¢9»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¼ÒÆâ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤âÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥á¡¼¥ë¤¹¤éÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¤Ï¼«ÂðÂÔµ¡¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¤½¤³¤«¤é2Ç¯¶¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÂÔµ¡¤Î¾õÂÖ¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹ÌÌÃÌ¤òÍ×Ë¾¤·¤Æ¤âµñÈÝ¡¢Âà¿¦´«¾©¤â¤µ¤ì¡¢ËÜÅö¤ËÄ¹¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇÏ«Æ¯¿³È½¤ò¿½¤·Î©¤Æ¤¿·ë²Ì¡¢ºòÇ¯11·î¤Ë¹ç°ÕÂà¿¦¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤ÎÆ£°æ¼ÒÄ¹¤´ËÜ¿Í¤Ë¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ê¤É°ìÏ¢¤Î»ö¼Â¤ò³ÎÇ§¤·¤è¤¦¤ÈÅÅÏÃ¤¹¤ë¤â¡¢
¡Ö¤ª´Ö°ã¤¨¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ºÎé¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤Ã¤ÆÊÌ¿Í¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤ÆÀÚ¤ë»ÏËö¡£¤«¤¿¤äÎ¶³Ñ»¶¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö¤«¤è¤¦¤Ê»ö¼Â¤Ï°ìÀÚ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¤È¡¢²óÅú¤¹¤ë¡£
¡¡ºÆ¤ÓÊ¡µï»á¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö»ä¤ÏÎ¶³Ñ»¶¤ò°¦¤·¡¢ÃöÆÍÌÔ¿Ê¤ÇÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï³«È¯¤·¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤ÎÆÃµö¸¢¤Ï»ä¤¬½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¼Ò¤ÇÆ±¤¸À½ÉÊ¤òºî¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Ç¯¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤æ¤¨¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤½¤ì¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¾ùÅÏ¤¹¤ë»Ý¤òÏ«Æ¯¿³È½¤Ç¤â²ñ¼ÒÂ¦¤Ë¿½¤·½Ð¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤Ê¤¼¤«±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤º¡¢ÊÌÅÓ¸ò¾Ä¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿Í¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦È¿¾Ê¤·ÂÐ±þ¤¹¤ë¤«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2022Ç¯1·î27Æü¹æ ·ÇºÜ