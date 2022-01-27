¡Ö¿ä¤·¤´¤È¡×¤È¡Ö¤ª»Å»ö¡×¤òÎ¾Î©!? ¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹½Â¤¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ò¥¨¥ì¥³¥à¤¬È¯É½
PC¼þÊÕµ¡´ï¤Ê¤É¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¨¥ì¥³¥à¤¬¡¢¡Ø¿ä¤·¤´¤È¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡Ù¤È¡Ø¿ä¤·¤´¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ù¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¹½Â¤¤Î¥Ð¥Ã¥°2¼ï¤ò1·î²¼½Ü¤«¤éÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤ÏÇØÌÌÉô¤ÎÆ©ÌÀÁë¡£¤³¤³¤Ë¤Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤òÁ´ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤Ç¤¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Ø¤Î°¦¤òÉ½¸½²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Æ©ÌÀÁë¤ÎÆâÂ¦¤ËÍè¤ëÀ¸ÃÏ¤Ï¥á¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥¸¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò´ÊÃ±¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤âÆÃÄ§¡£
Æ©ÌÀÁë¤òÊÄ¤¸¤ë¤³¤È¤Ç°ì¸«ÉáÄÌ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¿ä¤·¤´¤È¡×¤È¡Ö¤ª»Å»ö¡×2¤Ä¤Î´é¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ä¤·¤´¤È¹âµ¡Ç½¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤Ï15.6¥¤¥ó¥Á¤Þ¤Ç¤Î¥Î¡¼¥È¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¡¢A4¥µ¥¤¥º¤Îºý»Ò¤Ê¤É¤â¼ýÇ¼²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥óµ¤¼¼ÆâÉô¤Ï´Ê°×Åª¤Ê2µ¤¼¼¹½Â¤¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Ê¤É¸ü¤ß¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤âÇÛÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°Á°ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢Á°Êú¤¨¤ÎºÝ¤Ë¤â¤Î¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï5980±ß¤Ç¤¹¡£
¡Ö¿ä¤·¤´¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡×¤Ï¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ù¥ë¥È¤ÎÄ¹¤µ¤òÄ´Àá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥È¡¼¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥°ÇØÌÌ¤Ë¤Ï¡¢´ÊÃ±¤Ë²ÙÊª¤Î½Ð¤·Æþ¤ì¤¬¤Ç¤¤ëÈÆÍÑ¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥Ý¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Á³Ê¤Ï4280±ß¤Ç¤¹¡£
¿ä¤·¤´¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°