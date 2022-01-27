¥×¥íÌîµå¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷ÂÐºö¸·³Ê²½¡×¤Ç½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×´°¿ë¤Ë²«¿®¹æ
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë¡Ö¥¥ã¥ó¥×Êø²õ¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Äºßµþ¥»µåÃÄ¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Á¤¬¤½¤¦¿´ÇÛ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Àè¤Î12µåÃÄÂåÉ½¼Ô²ñµÄ¤Ç¶¨µÄ¤µ¤ì¤¿2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤ª¤±¤ë¿··¿¥³¥í¥ÊÂÐºö¤À¡£
¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ôÂçÎ®¹Ô¤Ç¹ñÆâ¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤ÏÊø²õÀ£Á°¡Ä¥¢¥Þ¶¥µ»¤Ë¤â¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¤ÇÂ³¡¹Âç²ñÃæ»ß
¡¡¸¡ººÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤¬·èÄê¤µ¤ì¡¢PCR¤ä¹³¸¶ÄêÎÌ¤òÍÑ¤¤¤¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¸¡ºº¤ò¡¢½¾Íè¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ËÄê¤á¤é¤ì¤¿½µ1²ó¤«¤é½µ2²ó¤ËÇÜÁý¡£Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤â¹ÈÏ°Ï¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ´ºº¤¹¤ë¡£ÊÝ·ò½ê¤Ï¡Ö´¶À÷¼Ô¤È²áµî48»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÀÜ¿¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¼Ô¡×¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤òNPBÆÈ¼«¤Ë72»þ´Ö¤Ë³ÈÂç¡£Ç»¸üÀÜ¿¨¼Ô¤Ï³ÖÎ¥¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¤«¤é3ÆüÌÜ¤È5ÆüÌÜ¤ËPCR¸¡ºº¤ò¹Ô¤¤¡¢±¢À¤Ê¤é¤Ð6ÆüÌÜ¤ËÉüµ¢¤Ç¤¤ë¡¢¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤Ç¤µ¤¨¡¢¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤Îº£·î¤ÏÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é´¶À÷¼Ô¤¬ËèÆü¤Î¤è¤¦¤Ë½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃæÆü¤ÈÀ¾Éð¤Ï25Æü¤«¤é¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤òÃæ»ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ËÁÆ¬¤Î¥³¡¼¥Á¤Ï¤³¤¦¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡ÖÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ï´¶À÷ÎÏ¤¬Èó¾ï¤Ë¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸¡ºº¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É´¶À÷¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£µåÃÄ¤â´¶À÷ÂÐºö¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½ÉÇñ¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Ï½¾¶È°÷¤â¤¤¤ë¤·¡¢½ÐÆþ¤ê¤Î¶È¼Ô¤â¤¤¤ë¡£µåÃÄ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤À¤Ã¤Æ»Å»ö¾å¡¢³°Éô¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£´°Á´¤ËÀÜ¿¨¥¼¥í¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ï¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¤Ç¤â´¶À÷Îã¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤â¤½¤â¡¢¥ª¥ß¥¯¥í¥ó³ô¤Ï½Å¾É²½¥ê¥¹¥¯¤¬Äã¤¯¡¢1·îÃæ¤Ë´¶À÷¤·¤¿Áª¼ê¤âÂ¿¤¯¤¬Ìµ¾É¾õ¡£¸¡ºº¸¡ºº¤ÇÌµ¾É¾õ¼Ô¤ò·¡¤êµ¯¤³¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë³ÖÎ¥¤Ç¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¡×¡¡Í´ÑµÒ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¸¡ºº¤Î¸·³Ê²½¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢2·î¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤ÎÊý¤¬¾¯¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£