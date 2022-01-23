±§ÃèÁÇºà¤ò¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Ø±þÍÑ¡£½À¡¦Æð¡¦·Ú¤ÇÂ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¡ÖSpace Slipper¡×
±§Ãè¤Î²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÁÇºà¡ª¤½¤ÎÍ¥¤ì¤¿ËÉ´¨µ¡Ç½¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¦¥§¥¢¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¾¦ÉÊ³«È¯¤·¤Æ¤¤¿DADA¡ßSUPIELD¤Ï¡¢
¤³¤ÎÅÙ±§Ãè¤òÊâ¤¯¡ÖSpace Slipper¡×¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚºÇ¶¯ËÉ´¨¡Û
¡ü-196¡î¤ÎÃÇÇ®À¤òÍ¤¹¤ëNASA±§ÃèÉþÁÇºà¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ä¶ËÉ´¨¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡ª
NASA±§ÃèÉþÅëºÜ¤Î-196¡îÃÇÇ®ÁÇºà¡Ö¥¨¥¢¥í¥²¥ë¡×¤ò»ÈÍÑ¡¢ÊÝ²¹À¤ÈÄÌµ¤À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Îí²¼30¡î¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êËÉ´¨¡£
¡Ú½À¡¦Æð¡¦·Ú¤ÇÂ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¡Û
¡ü35mm¤Î¸üÄì¤ËÄ¶½ÀÆð¥¤¥ó¥½¡¼¥ëÁØ¤ò²Ã¤¨¡¢
¡¡±À¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¤ä¤µ¤·¤µ¤È·Ú¤µ¤ÇÂ¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹¡ª
180¡ë¶Ê¤¬¤ëÃÆÎÏÀ¤ÇµÓ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¡£½À¤é¤«¤¯¤ÆÍú¤¿´ÃÏ¤¬¤è¤¯¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÎ©¤Á»Å»ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£
35mm¤Î¸üÄì¤ËÄ¶½ÀÆð¥¤¥ó¥½¡¼¥ëÁØ¤ò²Ã¤¨¡¢Í¥¤ì¤¿¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ÇÂ¤Î¾×·â¤òµÛ¼ý¡£
¤ï¤º¤«Ìó240g¤Î·Ú¤µ¤Ç¡¢Â¤ËÉéÃ´¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊë¤é¤·¤ò¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡£
ÆâÂ¦¤Î¤Ä¤ÞÀè¤Þ¤Ç¡¢ÃÈ¤«¤¯½À¤é¤«¤¤µ¯ÌÓÁÇºà¤ò»Ü¤·¡¢²¹¤«¤¯Â¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Æ§¤ß¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£
Åß¤Ï¾²¤«¤é¤ÎÄìÎä¤¨¤ÇÎä¤¨À¤Ë¤Ê¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¶áº¢¤ÏÎä¤¨À¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¤¬¾ï¤ËÃÈ¤«¤¯ÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢·ì±Õ½Û´Ä¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¡¢¿ÈÂÎÁ´ÂÎ¤¬²¹¤á¤é¤ì¡¢·ò¹¯Â¥¿Ê¤ËÌòÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£
´¨¤¬¤ê¤ÎÊý¤Ï¡¢Ç¯´ÖÄÌ¤·¤Æ¤´»ÈÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡ª
¡¡ÚÃÇÇ®À¡ÛÍ¥¤ì¤¿ËÉ´¨À¤Î±§ÃèÉþÁÇºà¥¨¥¢¥í¥²¥ë»ÈÍÑ
¢¡Ú¥¯¥Ã¥·¥ç¥óÀ¡Û180¡ë¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¹âÃÆÀ¸üÄì
£¡Ú°ÂÁ´¡¦°Â¿´¡ÛÄì¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥×ËÉ»ß»ÅÍÍ¡¢¿¿¤Ã°Å¤ÎÃæ¤Ç¤â¸÷¤ë·Ö¸÷¥Þ¡¼¥¯¤Ç¥¹¥ê¥Ã¥Ñ°ÌÃÖ¥¬¥¤¥É
¤ï¤º¤«2mm¤È¤¤¤¦Çö¤µ¤Ç-196¡î¤òÃÇÇ®¤¹¤ëµ¡Ç½¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¨¥¢¥í¥²¥ë¤È¤Ï¡©
¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â·Ú¤¤¸ÇÂÎ¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢±§ÃèÉþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÃÇÇ®ºàÎÁ¤È¤·¤ÆNASA¤¬±þÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÇÇ®À¡×¤Ë¤È¤Æ¤âÍ¥¤ì¤¿ÁÇºà¤Ç¤¹¡£
ÃÇÇ®À¤Î¼Â¸³¡
¤³¤Á¤é¤Î¼Â¸³¤Ç¤Ï¡¢²¼¤«¤é¤Î±ê¤Ë¥¨¥¢¥í¥²¥ëÁÇºà¤ò¶´¤à¤³¤È¤Ç¡¢Ç®¤ò¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±ê¤Ï649.2¡î¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¨¥¢¥í¥²¥ë¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ö¤Ï¼¼²¹¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸31¡î¡£²¹ÅÙÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÃÇÇ®À¤Î¼Â¸³¢
ÃÇÇ®À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Ó¤ò¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¾å¤ËÃÖ¤¯¼Â¸³¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥¤¥¢¥¤¥¹¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¥¨¥Ó¤Ï¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÅà¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É¹¤Î¾å¤Ë¥¨¥¢¥í¥²¥ëÁÇºà¤ò¤ª¤¤¤¿¥¨¥Ó¤Ï½À¤é¤«¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¥¨¥¢¥í¥²¥ë¤Çºî¤Ã¤¿±§Ãè¤òÊâ¤¯¡ÖSpace Slipper¡×¤Ï¡¢ÊÝ²¹À¤¬È´·²¤Î¾å¤Ë¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤è¤ê¤â·Ú¤¯Êâ¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¢ÁÇºà¤¬Â¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥¨¥¢¥í¥²¥ë¤ÎÃÇÇ®À¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÂ¸µ¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤Î»ØÀè¤Þ¤Ç²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÆâÂ¦¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ü¥¢ÁÇºà¤Ï¡¢È©¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¤Ë´¨¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Ê¤¤À¸ÃÏ¤Ç¡¢Íú¤¤¤¿½Ö´Ö¤«¤éÇ®¤òÆ¨¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤â¡¢Éü¸µÀ¤¬¶¯¤¯¡¢ÂÑµ×À¤¬¤¢¤ëÁÇºà¤Ç¡¢Ä¹»þ´ÖÍú¤¤¤Æ¤â¤Õ¤ï¤Õ¤ï´¶¤ÈÄÌµ¤À¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
180¡ë¶Ê¤²¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤Î½ÀÆðÀ¤ò»ý¤Ä¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Â¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢²÷Å¬¤ËÍú¤¤¤ÆÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
EVA¹âÃÆÀ¸üÄì¤À¤«¤é¡¢ÂÎ½Å¤ò»Ù¤¨¤Æ¡¢ÂÎ¢¤Ø¤Î°µÎÏ¤È¾×·â¤òµÛ¼ý¤·¤ÆÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
Ä¹»þ´ÖÍú¤¤¤Æ¤âÍú¤¿´ÃÏ¤¬ÎÉ¤¯ ¡¢ÊÑ·Á¤â¤·¤Ë¤¯¤¤¡£ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ÎÊý¤ËÂçÊÑ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
·¤Äì¤Ë¤Ï¡¢³ê¤êËÉ»ß»ÅÍÍ¡¢¤Ä¤ë¤Ä¤ë¤È³ê¤ê¤ä¤¹¤¤¾²¤Ç¤â¿´ÇÛ¤Ê¤¯³Ú¡¹Êâ¤±¤Þ¤¹¡£
·Ö¸÷¥Þ¡¼¥¯¤Ç¿¿¤Ã°Å¤ÎÃæ¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤Î°ÌÃÖ¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿§¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¡¢¥À¡¼¥¯¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î4¿§¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃË½÷·óÍÑ¤Ç¤¹¡£
¥«¥Ã¥×¥ë¤ä²ÈÂ²¤½¤í¤Ã¤Æ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£
ÁÇºà
ÆâÂ¦¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
³°Â¦¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë100¡ó
µÍ¤áÊª¡§S.KISTLER¥¨¥¢¥í¥²¥ë
¤ª¼êÆþ¤ì
¡¦¼êÀö¤¤²Ä¡¢ÀöÂõµ¡²Ä
¡¦ÉºÇòºÞÉÔ²Ä
¥«¥é¡¼
¢¨·×¤êÊý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢É½µ¥µ¥¤¥º¤È¸íº¹¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Éý¹¡¦¹Ã¹â¤ÎÊý¤Ï¡¢¹¹¤Ë¤â¤¦°ì¤ÄÂç¤¤¤¥µ¥¤¥º¤ò¤ªÁª¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2022Ç¯01·î14Æü¡§ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³«»Ï
2022Ç¯02·î28Æü¡§ ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È½ªÎ»
2022Ç¯3·î~4·îËö¡§ ¥ê¥¿¡¼¥óÇÛÁ÷³«»ÏÍ½Äê
Q1¡§¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÊÖÉÊ¤Þ¤¿¤Ï¸ò´¹¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤«¡©
A1.¡§¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¥ê¥¿¡¼¥óÉÊÅþÃå¸å7Æü°ÊÆâ¤Ë1²ó¤Þ¤ÇÌµ½þ¤Ë¤Æ¥µ¥¤¥º¸ò´¹¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£Ã¢¤·¡¢¸Ä¿ô¤Ë¸Â¤ê¤Î¤¢¤ë¥µ¥¤¥º¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÊÖÁ÷¤¹¤ëºÝ¤ÎÊÀ¼Ò¤Þ¤Ç¤ÎÊÖÁ÷ÎÁ¤Ï»Ù±ç¼ÔÍÍ¤Î¤´ÉéÃ´¡Ê¸µÊ§¤¤¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£½é´üÉÔÎÉ°Ê³°¤ÎÊÖÉÊµÚ¤ÓÊÖ¶â¤Ï¸¶Â§¤ª¼õ¤±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤ÇÍ½¤á¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿À½ÉÊ¤¬½é´üÉÔÎÉ¤ò½ü¤¯²¼µ¤Î¾õÂÖ¤Î¾ì¹ç¤Ï¸ò´¹¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ò´¹¤ò¾µ¤ì¤Ê¤¤¾ì¹ç¡§¥¿¥°¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢±ø¤ì¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÀöÂõ¤ò¤·¤¿¡¢Á¡°Ý¤ËÄË¤ß¤¬¤¢¤ë¡¢¤½¤ÎÂ¾»ÈÍÑÀ×¤¬¤¢¤ê¿·ÉÊ¤È¤·¤ÆºÆÈÎÇäÉÔ²Ä¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î
Q2¡§¥±¥¢¤Î»ÅÊý¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
A2¡§ÀöÂõÉ½¼¨¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀöÂõµ¡¡Û¤´¼«Âð¤ÎÀöÂõµ¡¤ÇOK¡¡
¡Ú¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÛÉÔ²Ä¡¡
¡Ú´¥Áçµ¡¡ÛÉÔ²Ä
¡Ú¥¢¥¤¥í¥ó¡ÛÉÔ²Ä¡¡
¡ÚÉºÇòºÞ¡¦½ÀÆðºÞ¡ÛÉÔ²Ä¡¡¤ªÀöÂõ¤Ï100¶Ñ¤Ê¤É¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤á¤Î¥Í¥Ã¥È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
Q3¡§ÊÝ¾Ú¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
A3¡§ ÅþÃå¸å15Æü°ÊÆâ¤ËÀ½ÉÊ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢½é´üÉÔÎÉ¤È¤·¤Æ¤´ÂÐ±þÃ×¤·¤Þ¤¹¡£±ýÉüÁ÷ÎÁ¤âÁ´¤ÆÊÀ¼Ò¤¬ÉéÃ´¤·¡¢¸ò´¹ÉÊ¤ò¤ªÁ÷¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èµ¯°Æ¼Ô¤ÎDADA³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
ÊÀ¼Ò´°Á´ÌµÎÁÀ©¤Î¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡ÖAgeru¥Õ¥ê¥Þ¡×¤ÈEC¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖAGERU¸·Áª¡×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¡Ö¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¤ÎÀ¸³è¤¬¤è¤êË¤«¤Ë¡¢²÷Å¬¤Ë¡¢³Ú¤·¤¯¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òµ¯°Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖAGERU¸·Áª¡×¤Ç¤Ï³¤³°¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À½ÉÊ¤òÈ¯·¡¤·¤ÆÆüËÜ¤Î³§ÍÍ¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¶¦¤Ë¡¢¥á¡¼¥«¡¼ÍÍ¤ÎÆüËÜ»Ô¾ì¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Î¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÏÄ¹Ç¯ÁÇºà¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢µÚ¤Ó¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥å¡¼¥Ý¡¼¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡Ë¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¤ÎÆüËÜÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡Ø¥¯¥é¥¦¥É¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤òGREENFUNDING¤Ç·ÇºÜ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£½é´üÉÔÎÉ¤Î¸ò´¹¡¢¾¦ÉÊÊÝ¾Ú¡¢¤´¹ØÆþ¸å¤Î¥¢¥Õ¥¿¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¤âËüÁ´¤Ë¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£¸å¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÎÉ¤¤À½ÉÊ¡×¤ò¸·Áª¤·¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤òµ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖSpace Slipper¡×¤ÎÀ¸»º¤Ï¡¢SUPIELD¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥å¡¼¥Ý¡¼¡Ê¥·¥ã¥ó¥Ï¥¤¡Ë¥Ê¥Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡¦¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡×¤ÎÀìÌç¹©¾ì¤ÈÄó·È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î2µòÅÀ¤ÇÄ¹Ç¯ÁÇºà¤Î¸¦µæ³«È¯¡¢µÚ¤Ó¥¢¥Ñ¥ì¥ëÀ½ÉÊ³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÎÏ¤ÇÀ¤³¦¤ØÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯&¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¢¨±þ±ç¹ØÆþ¤Î¿ô¤¬ÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢À½Â¤¹©Äø¾å¤ÎÅÔ¹çÅù¤Ë¤è¤ê½Ð²Ù»þ´ü¤¬ÃÙ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛÁ÷¤ËÃÙ¤ì¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¾¤Á¤Ë¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Ãæ¹ñÀ¸»º¤Î¤¿¤á¡¢1·î¡Á2·î¤ÏÃæ¹ñ¤ÎµìÀµ·îµÙ¤ß»þ´ü¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸»º¾õ¶·¤Ë¤è¤ê¤ªÆÏ¤±»þ´ü¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÅÀ¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨À½ÉÊ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä»ÅÍÍ¤Ï¡¢³«È¯À½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ½¹ð¤Ê¤¯°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£±þ±ç¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¼Á¾å¡¢¤³¤ì¤é¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÖÉÊ¤ä¥¥ã¥ó¥»¥ëÅù¤¬¤Ç¤¤«¤Í¤ëÅÀ¤ò¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ø¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌÈÎÇäÍ½Äê²Á³Ê¤Ï¡¢¾õ¶·¤Ë¤è¤êÁý¸º¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»ÈÍÑ´¶¤Ê¤É¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Î¸ò´¹¤Ï¤Ç¤¤«¤Í¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨½é´üÉÔÎÉ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ò´¹ÂÐ±þ¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊÂ¹ÔÍ¢ÆþÉÊ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Àµµ¬°Ê³°¤Ç¤Î¸Ä¿ÍÍ¢ÆþÅù¤Ï¡¢´°Á´¤ËËÉ¤°¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹»Ý¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¢¨ÊÂ¹ÔÍ¢ÆþÉÊ¤ÏÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ë¤è¤ëÀ½ÉÊÊÝ¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£ ¤Þ¤¿¡¢Àµµ¬ÂåÍýÅ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÎ®ÄÌ¤ËÉ¬Í×¤Ê³Æ¼ïÇ§¾Ú¤Î¼èÆÀ¤ä¡¢´ØÀÇ¤ÎÅ¬ÀÚ¤Ê½èÍý¤¬Ã´ÊÝ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤ËµºÜ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¸ø³«»þÅÀ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£±þ±ç¹ØÆþ¤ÎÀ¼Á¾å¡¢ÇÛÁ÷ÃÙ±ä¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢ÇÛÁ÷ÃÙ±ä¤ËÈ¼¤¦±þ±ç¹ØÆþ¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ê¥¿¡¼¥óÇÛÁ÷Í½Äê·î¤«¤é6¥õ·î¤òÄ¶¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢´õË¾¼Ô¤Ë¸Â¤ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¤Ë¤ÆÂÐ±þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó ¡ä
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂ°À¡§Í¢Æþ¾¦ÉÊ
¡¦µ¯°Æ¹ñ¡§ÆüËÜ
¡¦´ë²è¹ñ¡§ÆüËÜ
¡¦À½Â¤¹ñ¡§Ãæ¹ñ
±þ±ç¹ØÆþ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎÀ¼Á¾å¡¢°Ê¾å¤ÎÃí°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Íý²ò¤È¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¤´»Ù±ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£