¡ÈÌòºî¤ê¤Ç17¥¥í¸º¡É²¬ºêÂÎ°é¤Î·ã¥ä¥»»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤â¤Ï¤äÃ¯¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡ª¡×
¡¡¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤Î²¬ºêÂÎ°é¡Ê32¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ìòºî¤ê¤Ç·ã¤ä¤»¤·¤¿»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤é¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¡ÈÌòºî¤ê¤Ç17¥¥í¸º¡É²¬ºêÂÎ°é¤Î·ã¥ä¥»»Ñ¤Ë¶Ã¤¤ÎÀ¼¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤â¤Ï¤äÃ¯¡×
¡¡²¬ºê¤ÏÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤¬¼ç±é¤¹¤ëÍèÇ¯1·î´ü¤ÎTBS·ÏÆüÍË·à¾ì¡ØDCU¡Ù¤Ç¡¢¥À¥¤¥Ð¡¼¡¦¿¹ÅÄ¼·ÍºÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»£±Æ¤Î¤¿¤á¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤ò¼èÆÀ¤·¡¢17¥¥í¤Î¸ºÎÌ¤Ë¤âÀ®¸ù¡£Ìòºî¤ê¤Î°ì´Ä¤ÇÃ»È±¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ìò¼Ô¶È¤ËËÜµ¤¥â¡¼¥É¤È¤¤¤¦¡£¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Öyap!!!!¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î°áÁõ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤Î·ã¤ä¤»¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¤ä¤»¤¿¤Í¡×¡ÖÁé¤»¤¹¤®¤Æ¤â¤Ï¤äÃ¯¾õÂÖ¡Ä¡×¡Ö°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¡¼¡×¡Ö¥·¥å¥Ã¤È¤·¤Æ¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤È¶Ã¤¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£