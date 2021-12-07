¡ÖÂçÅì°¡°Ê²¼¡×¥á¡¼¥ë¤Ï¸íÁ÷¿®¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡Ö¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¼Õºá
½¢¿¦¾ðÊó¥µ¥¤¥ÈÂç¼ê¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡×¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥á¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖÂçÅì°¡°Ê²¼¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï12·î7ÆüÍ¼¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë¡Ö»ö¼Â¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¼Õºá¤·¤¿¡£
ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥á¡¼¥ëÇÛ¿®Á°¤ËÊ£¿ô¿Í¤¬ÆâÍÆ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤½¤Îºî¶È¤òÃ´Åö¼Ô¤¬ÂÕ¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤¬¸¶°ø¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ü¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â
ÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤¿¥á¡¼¥ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤À¡£
¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê¹Æ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÂçÅì°¡°Ê²¼©¡×¤ÈµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤Û¤«¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤â¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥á¡¼¥ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÛ¸î»Î¥É¥Ã¥È¥³¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¤¬Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Ï¡Ö»ö¼Â³ÎÇ§Ãæ¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
°ìÈÌÅª¤Ë¡¢¼õ¸³¤ä½¢³è¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢¡ÖÂçÅì°¡¡×¤Ï¡¢»äÎ©Âç³Ø¤Î¡ÖÂçÅìÊ¸²½Âç³Ø¡×¡ÖÅì³¤Âç³Ø¡×¡Ö°¡ºÙ°¡Âç³Ø¡×¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö³ØÎò¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÌÌÃÌÏÈ¤Î´ÉÍý¾å¡¢¡ÖÂçÅì°¡©¡×¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î´ÉÍýºî¶È¤Ç¡¢¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥ï¡¼¥É¤¬´ÉÍýºî¶È¤È´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥á¡¼¥ëÇÛ¿®»þ¤Ë¸í¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¿·Â´¾Ò²ð¡×¤ËÅÐÏ¿¤·¤¿¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»¼Ô1Ëü6179¿Í¤Ë¡Ö¸í¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¡×¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¹¤Ç¤Ë¤ªÏÍ¤Ó¤ÎÏ¢Íí¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Öº£¸å¤Ï¤½¤Î¥Õ¥í¡¼¤ò¤è¤êÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤ËÁ÷ÉÕ¤·¤¿¼ÁÌä¤È²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡ü¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¡ÖºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤Á¤é¤Î¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¿®¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤Ï¤¤¡¢»ö¼Â¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡ÖÂçÅì°¡°Ê²¼¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¤Ê¤¼¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÂç³ØÊÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÉáÃÊ¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¿·Â´¾Ò²ð¤Ë¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÁÈ¿¥¤¬2¤Ä¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌÌÃÌÏÈ¡Ê»þ´Ö¡Ë¤ò´ÉÍý¤¹¤ëºÝ¤Ëºî¶È¾å¡¢ÏÈ¤ò2¤Ä¤ËÊ¬¤±¤ÆÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢ÏÈ¤Î´ÉÍý¾å¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾¾Î¤òÍÑ¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î´ÉÍýºî¶È¤ò¤¹¤ëºÝ¡¢¥³¥Ô¡¼¤·¤¿¥ï¡¼¥É¤¬´ÉÍýºî¶È¤È¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¥á¡¼¥ëÇÛ¿®»þ¤Ë¡¢¸í¤Ã¤Æ¥¿¥¤¥È¥ë¤Ø¥Ú¡¼¥¹¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥á¡¼¥ëÇÛ¿®Á°¤ËÊ£¿ô¿Í¤¬ÆâÍÆ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤Îºî¶È¤òÃ´Åö¼Ô¤¬ÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Âç³ØÊÌ¤Î¥á¡¼¥ë¤òÉáÃÊ¤«¤é¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ÎÅÙ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¸í²ò¤òÍ¿¤¨¤ëÍÍ¤Ê¥á¡¼¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤ÆÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤·¤â¡¢¥ß¥¹¤À¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÁ÷¿®¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÂÐ±þ¤ò¤É¤¦¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«?
Åö³º¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¿·Â´¾Ò²ð¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Î¤¦¤Á¡¢¼óÅÔ·÷ºß½»¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëÍ½Äê¤Î¥á¡¼¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Î16179Ì¾¤ÎÊý¤Ë¡¢¸í¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥á¡¼¥ë¤¬Á÷¿®¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸í¤Ã¤¿·ïÌ¾¤Ç¥á¡¼¥ë¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ø¡¢¤ªÏÍ¤Ó¤Î¤´Ï¢Íí¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ï¡¢ËÜÍè¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥á¡¼¥ëÇÛ¿®Á°¤ËÊ£¿ô¿Í¤¬ÆâÍÆ¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¤È¤³¤í¤ò¡¢¤½¤Îºî¶È¤òÃ´Åö¼Ô¤¬ÂÕ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò½Å¤¯¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤Ï¤½¤Î¥Õ¥í¡¼¤ò¤è¤êÅ°Äì¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£