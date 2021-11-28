ÊÆÄÅ¡¢¥Ò¥²¥À¥ó¡¢King Gnu¤¬½Ð¤Ê¤¤¡Ø¹ÈÇò¡Ù¤Î¶ì¤·¤¤Î¢»ö¾ð
Âç¤ß¤½¤«¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡¢£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î½Ð¾ì²Î¼ê¤¬¤³¤Î¤Û¤ÉÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
½é½Ð¾ì¤ÏAwesome¡¡City¡¡Club¡¢¾åÇòÀÐË¨²»¡¢BiSH¡¢millennium¡¡parade¡ßBelle¡ÊÃæÂ¼²ÂÊæ¡Ë¡¢KAT-TUN¡¢Snow¡¡Man¡¢DISH//¡¢Ê¿°æÂç¡¢ÉÛÂÞÆÒÂÙ¡¢¤Þ¤Õ¤Þ¤Õ¤Î10ÁÈ¤Ç¤¢¤ë¡£½é¤á¤Æ¼ª¤Ë¤¹¤ëÌ¾Á°¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
½é½Ð¾ì¤¬¤¤¤ì¤ÐÁª¤ËÏ³¤ì¤¿²Î¼ê¤â¤¤¤ë¡£Ï¢Â³50²ó½Ð¾ì¤Î¾ïÏ¢¤À¤Ã¤¿¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¤Ï½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤Î·ÝÇ½µ¼Ô¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤¬¥é¥¹¥È¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££Î£È£ËÂ¦¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¼ñ°Õ¤ÇÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸ÞÌÚ¤µ¤óÂ¦¤ÏÉÔËþ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤ÏºòÇ¯¤Ï¼èºà¤Ë¤¹¤é±þ¤¸¤º¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸ùÏ«¼Ô¤Ê¤Î¤Ë¡¢ËÌÅç»°Ïº¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ëà¥é¥¹¥Èá¤ò²Ú¡¹¤·¤¯¾þ¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢½Ð±é¼ÔÂ¦¤«¤é¤ß¤ì¤Ð¡¢NHK¤¬Îé¤ò¼º¤·¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£Ç¯¤â¹ÈÁÈ¤ÎË¿ÂçÊª²Î¼ê¤Ï½Ð¾ì¤¬´í¤Ö¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ÞÌÚ¤µ¤ó¤Î·ï¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç½Ð¾ì¤Ë¤³¤®Ãå¤±¤¿¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
±é²Î¡¢²ÎÍØ¶Ê¤Î²Î¼ê¤òÀÚ¤ê¡¢J-POP·Ï¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½Ð¤¹¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ºòº£¤Î£Î£È£Ë¤Î°Õ¸þ¤Ë»×¤¨¤ë¡£ºòÇ¯¤ÏYOASOBI¡¢°ìºòÇ¯¤ÏOfficialÉ¦ÃËdism¡¢King¡¡Gnu¡¢¡Ç18Ç¯¤ÏÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢¡Ç16Ç¯¤ÏRADWIMPS¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò½Ð¾ì¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢YOASOBI¤ò½ü¤¯¤Èº£Ç¯¤Ï¤¤¤º¤ì¤â½Ð¾ì¤·¤Ê¤¤¡££Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¹ÈÇò¤Ï°ì²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢£Î£È£ËÁ´ÂÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¡£¤³¤Î²Î¼ê¤Ï¤Ê¤¼½Ð¾ì¤µ¤»¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡¢³ÆÊýÌÌ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤âÀ¨¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢ÈÖÁÈÃ´Åö¼Ô¤Ï¿Íµ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î½Ð¾ì¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÂ¦¤Î¾ò·ï¤ò´Ý¤Î¤ß¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢ÍâÇ¯°Ê¹ß¤ÏÂ³¤«¤Ê¤¤¡£ÊÆÄÅ¤Ë¤Ï£±²ó¸Â¤ê¤È¤·¤ÆÃÇ¤é¤ì¡¢¥Ò¥²¥À¥ó¤â¤ªÃÇ¤ê¤µ¤ì¤¿¡Ä¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£back¡¡number¤Ë¤â¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÊÌ¤Î£Î£È£Ë´Ø·¸¼Ô¤Ï¤µ¤é¤Ë¤³¤¦²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ö¹ÈÇò¤Ï¾ï¤Ë¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð¾ì¤ò°ÍÍê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉáÃÊ¤«¤é¡Ø²ÎÍØ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÇÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë²Î¼ê¤È¤Ï¡¢¸ò¾Ä¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢ÉáÃÊ¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¤¡£¾¯¤·Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ëÍÌ¾²Î¼ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤½¤Î²Î¼ê¤Î¿ÆÂ²¤¬·Ð±Ä¤¹¤ë¤È¤µ¤ì¤ë°û¿©Å¹¤ò¤Ä¤¿¤Ê¤¤¾ðÊó¤ÇÃµ¤·½Ð¤·¤Æ¡¢¸ò¾Ä¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢£Î£È£Ë¤ÏÌ±Êü¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢J-POP·Ï¤È¤Î¥Ñ¥¤¥×¤¬ºÙ¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¹ÈÇò¤¬µðÂç¤Ê»ëÄ°Î¨¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ï¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¡×
¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÕ¤±¾Æ¤¿Ï¤Ç¸ò¾Ä¤·¤Æ¤âÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Î¤è¤¦¤À¡£½Ð¾ì¤·¤¿¤¤²Î¼ê¤È¤µ¤»¤¿¤¤²Î¼ê¤È¤ÎÐªÎ¥¡£¤³¤ì¤¬ºòº£¤Î¹ÈÇò¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¹ÈÇò¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤ª¤â¤Í¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢£Î£È£Ë¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÊüÁ÷¶É¤¬¼ã¼Ô¤Î¥Æ¥ì¥ÓÎ¥¤ì¤Ë´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ì±Êü¤ÏÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤ò¼Î¤Æ¡¢¸Ä¿Í»ëÄ°Î¨½Å»ë¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤â50ºÐ°Ê¾å¤ò¼Î¤Æ¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤¤49ºÐ°Ê²¼¤Ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¥³¥¢»ëÄ°Î¨¤À¡£³Æ¶É¤È¤â¤½¤Î¾å¸Â¤È²¼¸Â¤ÎÇ¯Îð¤ËÂ¿¾¯º¹°Û¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ëº£Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤Î£´¡Á49ºÐ¤Î¿ô»ú¤¬¤¢¤ë¡£
¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤À¤È£±°Ì¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó£µ¡¦£²¡ó¡¢£²°Ì¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó£´¡¦£°¡ó¡¢£³°Ì£Ô£Â£Ó£³¡¦£³¡ó¡¢£´°Ì¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü£²¡¦£¹¡ó¡¢£µ°Ì£Î£È£Ë£²¡¦£±¡ó¡¢£¶°Ì¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ£±¡¦£¶¡ó¡£À¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Î½ç°Ì¤È¤«¤Ê¤ê°Û¤Ê¤ë¤¦¤¨¡¢£Î£È£Ë¤Î¿ô»ú¤ÎÄã¤µ¤âºÝÎ©¤Ä¡£
£Î£È£Ë´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¼«µÔÅª¤Ë¸ì¤ë¡£
¡ÖÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤ÏÀ¤ÂÓ¤À¤È10¿ô¡ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥¢¤À¤È£±¡óÂæ¡£¼ã¼Ô¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ÂçÁêËÐ¤ÏÃæ·Ñ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¸½ºß¤Î¼õ¿®ÎÁÀ©ÅÙ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ê¤Î¤ÇÂçÁêËÐ¤òÂÇ¤ÁÀÚ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢10Ç¯¡¢20Ç¯¥¿¡¼¥à¤Ç¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤Þ¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬¥¸¥ì¥ó¥Þ¤Ç¤¹¡×
£Î£È£Ë¤Ïº£Ç¯¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ï¹ÈÁÈÇòÁÈ¤È¤â¶¦ÄÌ¤À¤È¤·¤¿¡£½Ð¾ì²Î¼ê¤òÃË½÷¤Ë¿§Ê¬¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¤ÎÈãÈ½¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢ÃËÀ¥Á¡¼¥àÂÐ½÷À¥Á¡¼¥à¤Î²Î¡Ö¹çÀï¡×¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤â¡¢²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§ÀÄ»³ÂÀÏº
¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢²»³Ú¡¢±Ç²è¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É·ÝÇ½³¦¤òÉý¹¤¯¼èºà¡£¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¼¹É®¤¹¤ë