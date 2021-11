【ネタばれ】『THE FLASH』シーズン8、衝撃的な展開にショーランナーが言及

米CWのDCドラマ『THE FLASH/フラッシュ』シーズン8で放送されるイベントエピソード「Armageddon(アルマゲドン)」において、あるキャラクターの〇〇が明かされ、その展開についてショーランナーが語っている。(※本記事は、シーズン8第2話までのネタばれを含むのでご注意ください!)

シーズン8の第1〜5話で放送されるイベントエピソードでは、不可解な状況下で強力なエイリアンに襲撃されて地球が危機に瀕し、フラッシュ/バリー・アレンが正義に勝利をもたらすために、かつての仲間に助けを求める展開となる。

11月23日(火)に放送された第2話「Armageddon, Part 2(原題)」では、バリーがケイトリン・スノウに、敵に勝ったらジョー・ウェスト(ジェシー・L・マーティン)自慢のジャンバラヤを食べて祝おうと提案する。しかし、ケイトリンは彼に「ジョーは半年前に亡くなった」と告げ、葬儀ではバリー自身が弔意を述べていたではないかと彼に思い出させようとしていた。

実際に劇中でジョーが亡くなるシーンは描かれていないが、この気になる展開についてショーランナーのエリック・ウォレスが米TV Lineに語っている。

「ジョーは、人生について信じられないほど異なる視点を持っているとだけ言っておこう。そして、その視点が彼を大きな選択へと導くだろう。誰もがジョーが下した大きな選択は、昨年、警察バッジを置いたことだと思っているようだ。だがシーズン8では、ジョー自身が歩んでいるとは思っていなかったが、常に自分が行くべき場所だと感じていた道へ導かれ、遥かに大きな選択肢が彼を待っているんだ」と詳細を控えながら、今後のエピソードでジョーに起こる出来事をほのめかしている。

第2話では、複数のキャラクターが「ジョーは死んだ」と言っているが、シーズン8で初登場したヴィランのデスペロや他の敵が、バリーの心を乱して隙を作ろうとする作戦にすぎない可能性もある。

果たして、本当にジョーは帰らぬ人なってしまったのか、今後の展開に注目しておきたい『THE FLASH/フラッシュ』シーズン8は、CWにて毎週火曜日に放送中。日本では11月28日(日)より海外ドラマエクスプレスにて順次先行ダウンロード販売開始。(海外ドラマNAVI)

『THE FLASH/フラッシュ』THE FLASH and all pre-existing characters and elements TM and © DC Comics. The Flash series and all related new characters and elements TM and © Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.