¡Ö³Ð¸ç¤·¤È¤±¤è¡×µð¿Í¡¦°¤Éô¥³¡¼¥Á¤¬ÃÏ¹ö¤Î¥¥ã¥ó¥×¤òÍ½¹ð
àÃÏ¹ö¤Î¥¥ã¥ó¥×á¤òÍ½¹ð¤À¡£µð¿Í¤Î°¤Éô¿µÇ·½õºîÀï·ó¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¡Ê£´£²¡Ë¤¬£²£µÆü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤Ç¤³¤ÎÆüºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿½©µ¨Îý½¬¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥³¡¼¥Á¤È¤¤¤¦Ìò¿¦¤ÎÅý³ç¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë°¤Éô¥³¡¼¥Á¡£½©µ¨Îý½¬Ãæ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤ÏÊÌ¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ±¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤Í¡¢¼ç¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò¸«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Î°Õ¼±²þ³×¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢º£¸å¤ÎÊý¿Ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê£¿ô¤ÎÌò¿¦¤ò·Ð¤ÆÂ¿¤¯¤Î¼ý³Ï¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£º£µ¨ÅÓÃæ¤Ë¤ÏÆó·³´ÆÆÄ¤«¤é°ì·³ºîÀï¥³¡¼¥Á¤ØÇÛÃÖÅ¾´¹¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°¤Éô¥³¡¼¥Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â·ãÆ°¤Î£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖÆñ¤·¤µ¤Ï±Ê±ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤À¤í¤¦¤Í¡£¸À¤¤Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÅÁ¤¨Êý¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤êÆñ¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤·¡¢°ì·³¹Ô¤Ã¤Æ¤âÆ±¤¸¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤·¤¿¤é¡ÊÁª¼ê¤¬¡Ë¤É¤¦Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÆü¡¹ÊÙ¶¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È¡¢°ì·³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ²þ¤á¤Æ»×¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î°Õ¼±²þ³×¤Ë¤âµÚ¤ó¤À¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ì·³¤Ø¤È»ØÆ³¤Î¾ì¤¬°Ü¤Ã¤Æ¤âà°¤ÉôÎ®á»ØÆ³¤ÇÁª¼ê¤òÃÃ¤¨¾å¤²¤ë¡£¥ª¥Õ´ü´Ö¤Î¼ã¼êÁª¼ê¤Ø¤Îà½ÉÂêá¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Ê¤¤¤è¡¢ÆÃ¤Ë¡£¤â¤¦¸À¤Ã¤¿¤â¤ó¡£¤ä¤ó¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ï¤ä¤ó¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤ä¤Ä¤Ï¤ä¤ë¤Ç¤¤¤¤¤Î¤è¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤¢¤ë¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¡Ø¥¥ã¥ó¥×¤ÇÍâÆüµ¯¤¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡©¡Ù¡Ø¤¯¤¿¤¯¤¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡Ø¤Ê¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¡£¤À¤«¤é³Ð¸ç¤·¤È¤±¤Ã¤Æ¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£Áá¤¯¤âÃÏ¹ö¤Î½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤òÍ½¹ð¤·¤¿¡£º£µ¨¸«¤¨¤¿²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¼ã¼ê¤ÎÄì¾å¤²¡×¤Î¤¿¤á¡¢µ´·³Áâ¤¬°ìÈ©Ã¦¤°¡£