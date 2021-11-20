·ëº§5Æü¸å¤ËÉ×¤Î¡È±£¤·»Ò¡É¤¬È¯³Ð¡£¥»¥ì¥ÖºÊ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡4ÅÙÌÜ¤Îº§Ìó¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¹ë²Ú¤Ê·ëº§¼°¤òµó¤²¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥Ñ¥ê¥¹¡¦¥Ò¥ë¥È¥ó¡£3Æü´ÖÂ³¤¤¤¿ÈäÏª±ã¤Ë¤ÏÂ¿¿ô¤Î¥»¥ì¥Ö¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢À¹Âç¤Ê½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤«¤é¤ï¤º¤«5Æü¸å¤Ë¡¢¥Ñ¥ê¥¹¤ÎÉ×¥«¡¼¥¿¡¼¡¦¥ê¥¦¥à»á¤Ë¡¢9ºÐ¤ÎÌ¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
¢¡¹ë²Ú¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¤ÎÄ¾¸å¤Ë»×¤ï¤ÌÁûÆ°
¡¡¸½ÃÏ»þ´Ö¤Îº£·î11Æü¤«¤é3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤¿¥Ñ¥ê¥¹¤È¥ê¥¦¥à»á¡£¤«¤Ä¤Æ¡È¥Ñ¥ê¥Ô¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¥Ñ¥ê¥¹¤é¤·¤¤ÇÉ¼ê¤Ê±é½Ð¡¢¤ª½Ë¤¤¤Ë¤«¤±¤Ä¤±¤¿¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¹ë²Ú¤Ê´é¤Ö¤ì¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½éÆü¤Ë¤Ï¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ç¡¦¥é¡¦¥ì¥ó¥¿¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹3Ãå¡¢2ÆüÌÜ¤Î¡È¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¥¦¥¨¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¡¢3ÆüÌÜ¤Ë¤ÏÀ±ÊÁ¥ì¡¼¥¹¤Î¥·¡¼¥¹¥ë¡¼¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥Ñ¥ê¥¹¤Î²Ö²Ç°á¾Ø¤âÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡·ëº§¼°¤òµó¤²¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹¬¤»¤ÎÀä¹¥Ä´¤Ë¤¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦2¿Í¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ»×¤ï¤Ì»öÂÖ¤Ë¡£¥«¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¤Î¤À¡£
¢¡DNA´ÕÄê¤ò¼õ¤±¤º¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¤¿
¡¡¥«¡¼¥¿¡¼¤Î¹ÊóÃ´Åö¤Ï¡¢ÊÆ·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ø¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤ËÂÐ¤·»ö¼Â¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤Ë´Ø·¸¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢10Ç¯Á°¤«¤é¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»Ò¶¡¤ËÂÐ¤·¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï·ÐºÑÅª¤Ê±ç½õ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤ï¤æ¤ëÉáÄÌ¤ÎÉãÌ¼¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ¼¤òÉÞÍÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡×
¡¡Æ±»æ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥Ä¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¢¥¹¥Ú¥ó¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¡¼¥é¡¦¥Ù¥ê¥Ã¥¸¡£²áµî¤Ë¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¥á¥ë¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤È¤Î¸òºÝ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤¿½÷À¤À¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢½÷»ù¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¸å¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¡¢¥á¥ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤Ç¤¤¿»Ò¶¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥é¤Ï¤½¤Î±½¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆºòÇ¯¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤ÏDNA´ÕÄê¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢Ë¡Äî½ñÎà¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¥Ñ¥ê¥¹¤Ë¤ÏÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿
¡¡¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¥Ñ¥ê¥¹¤È¤Î·ëº§À¸³è¤Ø¤Î±Æ¶Á¤À¡£
¡Ö¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥¹¤È¤Î´Ø·¸¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¤½¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµÄ¾¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤·¡¢¥Ñ¥ê¥¹¤ÏÁ°¤«¤é¤½¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¾Ú¸À¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢2¿Í¤¬¡¢¡Ö¾Íè¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î²ÈÂ²¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢º£Ç¯1·î¤Ë¤Ï¥«¡¼¥¿¡¼¤È¶¦¤ËÂÎ³°¼õÀº¡ÊIVF¡Ë¤Î¼£ÎÅÃæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥ê¥¹¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤ÎÌ¼¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Þ¥¶¡¼¡Ê·ÑÊì¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢µÁÍý¤ÎÌ¼¤Èº£¸å¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Ì¼¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¡»Ò¶¡¤òÇ§ÃÎ¤·¤Æ·ÐºÑÅª±ç½õ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¹Ô¤¤¡¢ºÊ¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥ê¥¹¤Ë¤â»ö¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¥«¡¼¥¿¡¼¡£ËÜ¿Í¤Ê¤ê¤ËÀ¿°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Åö»ö¼Ô´Ö¤Ç¥È¥é¥×¥ë¤ËÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£¤µ¤é¡Ö±£¤·»ÒÈ¯³Ð¡ª¡×¤ÈÁû¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¤¤µ¤µ¤«Ì¯¤Ê´¶¤¸¤â¤¹¤ë¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤¿¤À¡¢½÷¤Î»Ò¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥í¡¼¥é¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ì¼¤Ë¤¿¤Ã¤¿°ìÅÙ¤·¤«²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤«¡£9Ç¯Á°¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï²ñ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÁ´¤¯¸òÎ®¤¬¤Ê¤¤¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ø¥Ú¡¼¥¸¡¦¥·¥Ã¥¯¥¹¡Ù¤Ê¤É¤Î¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷¤Î»ÒËÜ¿Í¤â¡¢Éã¿Æ¤Ç¤¢¤ë¥«¡¼¥¿¡¼¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÆÃ¤Ë¤³¤³ºÇ¶á¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¥¹¤È¤Î·ëº§¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤Î»Ñ¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Éã¿Æ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥í¡¼¥é¤Ï¡¢¥«¡¼¥¿¡¼¤È¥Ñ¥ê¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²¿¤«¤òµá¤á¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢Ì¼¤Î¿ÍÀ¸¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½÷¤Î»Ò¤Ï¥«¡¼¥¿¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤È¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½÷¤Î»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤¬Ë¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤¿¤¤¡£¡ãÊ¸¡¿BANG SHOWBIZ¡¢½÷»ÒSPA¡ªÊÔ½¸Éô¡ä