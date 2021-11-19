¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î°ÂÇä¤ê»É¿È¤¬¡¢ÀäÉÊ¤ª¤«¤º¤ËÊÑ¿È¡ª¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò33g¤â¤È¤ì¤ë
¡¡Æù¤äµû²ðÎà¡¢Æ¦Îà¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡£Æù¤äµû¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤È¤é¤Ê¤¤¤ÈÉÔÂ¤·¤¬¤Á¡£È©¤ä¶ÚÆù¡¢ÆâÂ¡¡¢ÄÞ¡¢È±¤ÎÌÓ¤Ê¤ÉÂÎ¤ÎºÙË¦¤òºî¤ëºàÎÁ¤È¤Ê¤ë¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÈë·í¤Ç¤¹¡£
¡¡¡ÖPFC¥Ð¥é¥ó¥¹*¤ÈÊ¹¤¯¤ÈÆñ¤·¤¯´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤ÎÆù¤äµû¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÌîºÚ¡¢¤ªÃãÏÒ¤Ë·Ú¤¯À¹¤Ã¤¿¤´¤Ï¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ø¤ª¤¤¤·¤¯¿©¤Ù¤ÆÈþ¤ä¤»ÂÎ¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡ª¹â¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÀäÉÊ¤ª¤«¤º¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦µíÈøÍý·Ã¤µ¤ó¡£¡Ê*PFC¥Ð¥é¥ó¥¹¡á¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¦»é¼Á¡¦Ãº¿å²½Êª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¡Ë
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤ÏÆ±½ñ¤è¤ê¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤¬¼ê·Ú¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¤ª»É¿È¤ò¤Ä¤«¤Ã¤¿´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô¡×¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¡£µûÎÁÍý¤ÏÌÌÅÝ¤Ç·É±ó¤·¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç»É¿ÈÍÑ¤Îµû¤òÇã¤¨¤Ð¤È¤Ã¤Æ¤â¤ª¼ê·Ú¡£¤·¤Ã¤«¤êÌ£ÉÕ¤±¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°ÂÇä¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»É¿È¤Ç¤â½½Ê¬¤ª¤¤¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª
¢¡¤¢¤Ê¤¿¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¤Ï¡¢ÂÎ½Å¤äÍýÁÛ¤È¤¹¤ëÂÎ·¿¤Ê¤É¤Î¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¡Ö¸½ºß¤ÎÂÎ¤ò°Ý»ý¡×¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤ÊÎÌ¤ò·×»»¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ü¼ã¡¹¤·¤¤ÂÎ¤òºî¤ê¤¿¤¤¡Ê±¿Æ°ÎÌ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¡Ë
ÂÎ½Å¡Î¡¡¡Ïkg ¡ß¡¡1.0 ¡á¡Î¡¡¡Ïg¡Ê1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¡Ë
¡ü¶ÚÆùÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡Ê¶Ú¥È¥ì¤Ê¤É¤ÇÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¡Ë
ÂÎ½Å¡Î¡¡¡Ïkg ¡ß¡¡1.5¡Á2.0 ¡á¡Î¡¡¡Ïg¡Ê1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¡Ë
¡ü·ò¹¯¤ÊÂÎ¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤¤¡Ê70 ºÐ°Ê¾å¤Î¹âÎð¼Ô¡Ë
ÂÎ½Å¡Î¡¡¡Ïkg ¡ß¡¡1.06 ¡á¡Î¡¡¡Ïg¡Ê1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼ÁÎÌ¡Ë
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡¡¾å¤Î·×»»¼°¤ò»È¤¦¤È¡¢ÂÎ½Å¤¬60kg¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É±¿Æ°ÎÌ¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡¢1Æü¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ÎÎÌ¤¬60g¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢1²ó¤Î¿©»ö¤Ç20g¤º¤Ä¤È¤ë¤È¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤·×»»¤Ë¡£20g¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ï¡¢ÊÒÊý¤Î¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¤Î¤ëÄøÅÙ¡Ê¾®¤µ¤á¤Î·Ü¤à¤ÍÆù1/2Ëç¡¢µû¤ÎÀÚ¤ê¿È1ÀÚ¤ì¡Ë¤È¹Í¤¨¤ë¤ÈÌÜ°Â¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê»²¹Í¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¿©»öÀÝ¼è´ð½à¡Ê2020Ç¯ÈÇ¡Ë¡×ºöÄê¸¡Æ¤²ñÊó¹ð½ñ¡Ë
¡Ö·×»»¤·¤¿¤é°Õ³°¤ÈÂ¿¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âÂç¾æÉ×¡ª ¤³¤ì¤«¤é¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¥ì¥·¥Ô¤Ê¤é¡¢¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò1¿©¤Ç20¡Á30g°Ê¾å¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤«¤Ä¤ª¥¹¥Æ¡¼¥ ¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¥½¡¼¥¹
¡¡¤«¤Ä¤ª¤Ï¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¸ú¤«¤»¤Æ¾Æ¤¯¤È¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤¬½Ð¤ÆÂçËþÂ¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¡£¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¤¬Ì£¤Ë¿¼¤ß¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊ¬¤¢¤¿¤ê¡Û
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¡33.0g
Åü¼ÁÎÌ¡¡4.0g
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¡203kcal
¡ÚºàÎÁ¡Ê2 ¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¤«¤Ä¤ª¡Ê»É¿ÈÍÑ¡Ë¡Ä¡Ä1¤µ¤¯¡Ê250g¡Ë
±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä³Æ¾¯¡¹
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡Ä1ÊÒÊ¬
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2 ¡¡
A¡¡
¡Ã¥Ð¥ë¥µ¥ß¥³¿Ý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡Ã¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¡Ã¤ß¤ê¤ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1/2
¥¯¥ì¥½¥ó¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¡¡¤«¤Ä¤ª¤Ï1.5Ñ¸ü¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¤ò¤Õ¤ë¡£
2. ¡¡¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤òÆþ¤ì¤ÆÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢1 ¤òÊÒÌÌ1Ê¬¤º¤Ä¾Æ¤¡¢´ï¤ËÀ¹¤ë¡£
3. ¡¡2 ¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤ËA¤òÆþ¤ì¡¢¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¤ë¡£
4. ¡¡2 ¤Ë¥¯¥ì¥½¥ó¤òÅº¤¨¡¢3 ¤ò¤«¤±¤ë¡£
¢¡¤Þ¤°¤í¤Î¥¢¥Ü¥«¥ÉÏÂ¤¨
¡¡±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¢¥Ü¥«¥É¤È¤Þ¤°¤í¤ò¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤¿¤é¡¢¤´¤ÞÌý¤Ç¹á¤ê¤Å¤±¡£¥¢¥Ü¥«¥É¤¬Ç»¸ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤°¤í¤Ï¼êº¢¤Ê¥á¥Ð¥Á¤ä¥¥Ï¥À¤Ç¤âOK¤Ç¤¹¡£
¡Ú1¿ÍÊ¬¤¢¤¿¤ê¡Û
¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¡¡23.7g
Åü¼ÁÎÌ¡¡2.2g
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¡250kcal
¡ÚºàÎÁ¡Ê2 ¿ÍÊ¬¡Ë¡Û
¤Þ¤°¤íÀÖ¿È¡Ê»É¿ÈÍÑ¡Ë¡Ä¡Ä200g
¥¢¥Ü¥«¥É¡Ä¡Ä150g
A
¡Ã¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸2
¡Ã¤´¤ÞÌý¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Ã¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡Ä¡ÄÅ¬ÎÌ
Çò¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¡Úºî¤êÊý¡Û
1. ¡¡¤Þ¤°¤í¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤Ï1Ñ³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
2. ¡¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë 1 ¤òÆþ¤ì¡¢A¤ò²Ã¤¨¤ÆÏÂ¤¨¤ë¡£
3. ¡¡´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤ò¤Î¤»¡¢Çò¤´¤Þ¤ò¤Õ¤ë¡£
¡ãÊ¸¡¿µíÈøÍý·Ã¡ä¡ÚµíÈøÍý·Ã¡Û
ÎÁÍý¸¦µæ²È¡¦±ÉÍÜ»Î¡¦¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥¿¡¼¡£¼ê´Ö¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ç¤ª¤¤¤·¤¯¡¢Ë»¤·¤¤¿Í¤Ç¤âÌµÍý¤Ê¤¯ºî¤ì¤ë¡¢·ò¹¯Åª¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¤è¤¤ÎÁÍý¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£¼«¿È¤âÅü¼Á¥ª¥Õ¤Ç10kg¤Î¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤Ä¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø30Ê¬¤Ç3ÉÊ´°À®¡ªºî¤ê¤ª¤Åü¼Á¥ª¥Õ¤ª¤«¤º210¡Ù¡ÊÀ¾Åì¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥ª¡¼¥È¥ß¡¼¥ë¥Ø¥ë¥·¡¼¡õ¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¥ì¥·¥Ô¡Ù¡Ê¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£