Ã¦¤æ¤È¤ê¶µ°é¤Ë¶ì¤·¤à¾®³ØÀ¸¤ÈÀ½ÉÊ²½¡ª¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬Ìó90¡ó·Ú¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÈ¯ÌÀ
¸ç¶õ¤Î¤¤â¤ÁTHE LABO¤Ï¡¢ÆÊÌÚ¸©¡¢Æü¸÷»Ô¤Î¾®³Ø3¡Á6Ç¯À¸¤Î·»Ëå¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¦¤æ¤È¤ê¤Ç½Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¡¢ÂÎ´¶83¡Á94¡ó·Ú¤¯±¿¤Ù¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤òÈ¯ÌÀ¡£
²ÆµÙ¤ß¤òÍøÍÑ¤·¡¢¶áÎÙ¤ÎÇÑ¹»¤Ç¹Í°Æ¤«¤é3¤«·î¤Ç³«È¯¤·ÆÃµö¤â¿½ÀÁ¡¢11·î10Æü(¿å)¤è¤ê¡Ö¤µ¤ó¤Ý¥»¥ë¡×3,960±ß(ÀÇ¹þ)¤È¤·¤Æ»öÁ°Í½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£5¥¥í¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤¬ÂÎ´¶¡ÖÌó500£ç¡×¤Ë
Æ±È¯ÌÀ¤Ï¡¢´ûÂ¸¤Î¹ñÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¬³Ê¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë¼è¤êÉÕ¤±²ÄÇ½¤Ç¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¥ã¥ê¡¼²½¤Ç¤¤ë2ËÜ¤Î¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡£¥¥ã¥ê¡¼»þ¤ÎÂÎ´¶²Ù½Å¤Ï¡¢¥é¥ó¥É¥»¥ë5¥¥í»þ¤Ç¡¢ÂÎ´¶¡ÖÌó500£ç¡×¤Ë·Ú¸º¡£
½Å¤¤¤È¤¤Ï10¥¥í¤òÄ¶¤¨¡¢À®Ä¹´ü¤Î·ò¹¯Èï³²¤Î¸¶°ø¤È¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤Î³Ø¹»¤ÇÃÖ¤ÊÙ¤µ¤¨¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Î6Ç¯À¸¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ë8¶µ²Ê¤Î¶µ²Ê½ñ¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¤æ¤È¤ê¶µ°éÃæ¤Î2002Ç¯¤È¤ÎÈæ³Ó¤Ç¡¢¸½ºß¡ÖÃ¦¤æ¤È¤ê¡×¤Ç¶µ²Ê½ñ¤ÏÂç·¿²½¡£¹ç·×¤Î½Å¤µ¤ÏÌó2ÇÜ¤È¤¤¤¦Ä´ºº¤â¤¢¤ê¾®³ØÀ¸¤Ï¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£
¾®³Ø1Ç¯À¸¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ½Å20¥¥í¤Ç¡¢ÄÌ³Ø¤ÇÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î½Å¤µ6kg¡£60Ô¤ÎÂç¿Í¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤È¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤â¤Ä¤é¤¤18Ô(2ℓ¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë9ËÜ)¤Î²ÙÊª¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÈ¯ÌÀ
Æ±¾¦ÉÊ¼«ÂÎ¤Î½Å¤µ¤Ï230g¤Ç·ÚÎÌ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÄÌ¾ï¤Ï¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ¤ÇOK¡£
ÄÌ³Ø¤ÏÎ¹¹Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥ê¡¼·¿¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÉôÊ¬¤Ï¼ý½Ì¼«ºß¤Ç¡¢ÊâÆ»¶¶¤ä³¬ÃÊ¤Ï¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤È¤·¤ÆÇØÉé¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£ÃÖ¤ÊÙ¶Ø»ß¡£Ã¦¤æ¤È¤ê¤Ë¶ì¤·¤à¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç³Ú¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£Ç¤Å·Æ²Switch¤¬Íß¤·¤¤¡ª¤¬¤¤Ã¤«¤±
Æ±È¯ÌÀ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢»Ò¤É¤âÃ£¤ËÇÑ¹»¤Î¾®³Ø¹»¤òÍ·¤Ó¾ì¤È¤·¤Æ³«Êü¤¹¤ëSMYLH¤Ø¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬±«¤ÎÆü¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤¬¤Ê¤¯¡ÖÇ¤Å·Æ²switch¤¬Íß¤·¤¤¡×¤È¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤¿¤³¤È¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡©¡×¤ÈÅÁ¤¨¡¢¸ç¶õ¤Î¤¤â¤ÁTHE LABO¤ÎÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢²ÆµÙ¤ß¤Ë¾¦ÉÊ³«È¯¤ò¶µ¤¨¤¿¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤êÆÃµö¾¦ÉÊ¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥Ô¡¼¥É·à¤À¡£
¡Ö¤µ¤ó¤Ý¥»¥ë¡×¤Î¾ÃÌ×¤Î¤¢¤ë¥¿¥¤¥äÉôÊ¬¤Ï¡¢¸ò´¹¼°¤ÇÄ¹´ü´Ö²÷Å¬¤Ë»È¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ª¤è¤ÓÈ¯Çä¤Ï¡¢2022Ç¯1·îÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¾¦ÉÊ¤Î¼ý±×¤Î°ìÉô¤Ï¡¢ÇÑ¹»¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤Ø¤Î³èÍÑ¤ËÍøÍÑ¤¹¤ë¡£
Í½Ìó¡¢¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤µ¤ó¤Ý¥»¥ë¾¦ÉÊ¥Ú¡¼¥¸¡×¤Ë¤Æ³ÎÇ§¤ò¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¡¢¾®³ØÇ¯À¸¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÈ¯ÌÀ¤·¤¿¡Ö¤µ¤ó¤Ý¥»¥ë¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£