¶â»Ò·ÃÈþ»á ¡È¥Ý¥¹¥È»ÞÌî¡É Ï¡çÖ¤é¤Ï£Î£Ç¡ÖÌ±¼çÅÞ»þÂå¤ÎÁí³ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µ½°µÄ±¡µÄ°÷¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¡Ê£´£³¡Ë¤¬£²Æü¡¢£Ô£Ï£Ë£Ù£Ï¡¡£Í£Ø¡Ö¥Ð¥é¤¤¤í¥À¥ó¥Ç¥£¡×¤Ë½Ð±é¡£à¥Ý¥¹¥È»ÞÌîá¤Ø¤Î»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤ÇÇÔËÌ¤·¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î»ÞÌî¹¬ÃË»á¤¬¼Ç¤¤Î°Õ¸þ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸åÇ¤¿Í»ö¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤ÇÌÜÎ©¤ÄÏ¡çÖ»á¤Î¤Û¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¸¼ÍÕ¸÷°ìÏº¸µ³°Ì³Âç¿Ã¡¢¾®Àî½ßÌé»á¤é¤ÎÌ¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¤¤¤Þ¡¢Ì¾Á°¤¬µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏ¡çÖ¤µ¤ó¤È¤«¡¢»ÞÌî¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µìÌ±¼çÅÞ¤Î¿§¤¬¸«¤¨¤ë¸Â¤ê¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¼õ¤±»®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤Ê¡×¤Èà¸õÊä¼Ôá¤Ë¥À¥á½Ð¤·¡£¡ÖÌ±¼çÅÞ»þÂå¤ÎÁí³ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¹ñÌ±¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤Î£³Ç¯´Ö¡Ê£²£°£°£¹¡Á£±£²Ç¯¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¾®Àî¤µ¤ó¤È¤«¤ÏÌÜ¿·¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÂåÉ½¤Ã¤ÆÁªµó¤Ë¶¯¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¤È¿·¥ê¡¼¥À¡¼¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤ÏÁªµó¤Ç¤Î¶¯¤µ¤À¤È¶¯Ä´¤·¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤ÎÀô·òÂÀ¡ÊµþÅÔ£³¶è¡Ë¤ò¡ÖËÜÅö¤ËÁªµó¤Ë¶¯¤¤¡×¤ÈÌÔ¥×¥Ã¥·¥å¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤ÎÀô¤µ¤ó¤òÍ£°ìÇË¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÊÉ×¤Î¡ËµÜºê¸¬²ð¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢£Í£Ã¤Î¤Õ¤«¤ï¤ê¤ç¤¦¤Ï¡ÖÊü¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¥³¥á¥ó¥È¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÎ©Ì±¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤Î¼õ¤±»®¤Ë¤Ê¤ì¤º¡¢°Ý¿·¤ËÉ¼¤¬Î®¤ì¤¿¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£