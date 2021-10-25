¸ø°ÂÄ£¡¢¥¢¥ì¥Õ¤Î½èÊ¬¤òÀÁµá¡¡¡ÖÊó¹ðµÁÌ³¤Ë°ãÈ¿¡×
¡¡¸ø°ÂÄ´ººÄ£¤Ï25Æü¡¢¥ª¥¦¥à¿¿Íý¶µ¤Î¸å·ÑÃÄÂÎ¡Ö¥¢¥ì¥Õ¡×¤òÃÄÂÎµ¬À©Ë¡¤Ë´ð¤Å¤ºÆÈ¯ËÉ»ß½èÊ¬¤È¤¹¤ë¤è¤¦¸ø°Â¿³ºº°Ñ°÷²ñ¤ËÀÁµá¤·¤¿¡£Ë¡Î§¤ÇµÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿3¥«·î¤´¤È¤Î³èÆ°¾õ¶·Êó¹ð¤òÂÕ¤Ã¤¿¤¿¤á¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ë¡¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßÀÁµá¤Ï½é¡£½èÊ¬¤ÇÅÚÃÏ¤ä·úÊª¤Î¿·µ¬¼èÆÀ¡¢18¤Î»ÜÀß¤Î»ÈÍÑ¡¢´«Í¶¤Ê¤É¤ò6¥«·î´Ö¶Ø»ß¤¹¤ë¤è¤¦µá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø°Â¿³¤¬Ç§¤á¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ì¥Õ¤Ï³èÆ°¤¬ÂçÉý¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸ø°ÂÄ£¤ÎÏÂÅÄ²í¼ùÄ¹´±¤Ïµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÌµº¹ÊÌÂçÎÌ»¦¿Í¹Ô°Ù¤ËµÚ¤Ö´í¸±À¤ÎÇÄ°®¤¬º¤Æñ¤È¤Ê¤ê¡¢É¬Í×¤Ê¸ÂÅÙ¤Ç³èÆ°¤Î°ìÉô¤ò°ì»þÅª¤ËÄä»ß¤µ¤»¡¢Â®¤ä¤«¤Ë´í¸±À¤òÇÄ°®¤¹¤Ù¤¯ÀÁµá¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£