âÃ»Ò¤µ¤Þ·ëº§¤ÇºÆÃíÌÜ¡ª ¹õÅÄÀ¶»Ò¤µ¤ó¤Î¸½ºß¡Ö³Ê°Â¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¡×¡Ö¤¤¤Þ¤â·Ù»¡¤¬½ä²ó¡×
¡¡½©¼ÄµÜ²ÈÄ¹½÷¡¦âÃ»Ò¤µ¤Þ¡Ê£³£°¡Ë¤È¾®¼¼·½¤µ¤ó¡Ê£³£°¡Ë¤Î·ëº§¤¬ÌÜÁ°¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤«¤¯Èæ¤Ù¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤Ò¤ÈÂÁá¤¯¹Ä¼¼¤«¤éÌ±´Ö¤Ø²Ç¤¤¤À¹õÅÄÀ¶»Ò¡Ê¤µ¤ä¤³¡Ë¤µ¤ó¡ÊµªµÜ¤µ¤Þ¡á£µ£²¡Ë¤À¡£Å·¹ÄÊÅ²¼¤È½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤ÎËå¤Ç¡¢¹Ä¼¼¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ëÁ°¤Ï¡Ö¥µ¡¼¥ä¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿À¶»Ò¤µ¤ó¤Ïº£¡¢¤É¤ó¤ÊÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¡¡À¶»Ò¤µ¤ó¤Ï£²£°£°£µÇ¯£±£±·î¡¢ÅìµþÅÔ¿¦°÷¡¦¹õÅÄ·Ä¼ù¡Ê¤è¤·¤¡Ë¤µ¤ó¡Ê£µ£¶¡Ë¤È·ëº§¤·¤Æ¹Ä¼¼¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¡¢Ì±´Ö¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤È³Ø½¬±¡½éÅù²Ê¤«¤é¤Î¤´³ØÍ§¤Ç¡¢½©¼ÄµÜÈÞµª»Ò¤µ¤Þ¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Î¥µ¡¼¥¯¥ëÃç´Ö¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¤â½©¼ÄµÜ²È¤È¸òÎ®¤¬¤¢¤ê¡¢½©¼ÄµÜÅ¡¤Ç¤ÎÍ§¿ÍÃÎ¿Í¤Î½¸¤Þ¤ê¤Ë¤â¾·¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î½¸¤Þ¤ê¤ÇÍÄ¾¯¤Î¤³¤í¤«¤é´é¸«ÃÎ¤ê¤À¤Ã¤¿À¶»Ò¤µ¤ó¤È£°£³Ç¯¤ËºÆ²ñ¤·¡¢¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¤·¤¿¡£½©¼ÄµÜ¤µ¤Þ¤¬àÎø¤Î¥¥å¡¼¥Ô¥Ã¥Éá¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡¡À¶»Ò¤µ¤ó¤È¹õÅÄ¤µ¤ó¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤È¾®¼¼¤µ¤ó¤Î·ëº§¤Ï¡¢¤È¤«¤¯Èæ³Ó¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¡£âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Î·ëº§¤¬°ÛÎã¤Å¤¯¤·¤Ê¤¿¤á¡¢À¶»Ò¤µ¤ó¤Î¤È¤¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤«¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤â»¶¸«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡âÃ»Ò¤µ¤Þ¤Ï·ëº§¼«ÂÎ¤ò±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢À¶»Ò¤µ¤ó¤âº§ÌóÈ¯É½¤¬£²ÅÙ±ä´ü¤µ¤ì¤¿¡£¤¿¤ÀâÃ»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¾®¼¼¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦²ÂÂå¤µ¤ó¤Î¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯³Ð¤·¤Æ·ëº§¤ò±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢À¶»Ò¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤Ï¿·³ãÃæ±ÛÃÏ¿Ì¤ÈÂç½ÇÊì¡¦Àë¿Î¿Æ²¦ÈÞ´îµ×»Ò¤µ¤Þ¤¬éªµî¡Ê¤³¤¦¤¤ç¡Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¡£»ö¾ð¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦¡£
¡¡¹õÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤Ï¸½ºß¡¢¤«¤Ä¤ÆÂ¿¤¯¤Î²ÚÂ²¤ä¹ÄÂ²¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿ÅÔÆâ¶þ»Ø¤Î¤ª²°Éß³¹¤Ë¤Û¤É¶á¤¤à²¯¥·¥ç¥óá¤ÇÀÅ¤«¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥¤¥±¥á¥óÇÐÍ¥¤äÃÎÀÇÉ½÷Í¥¤âÆ±¤¸¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡£¶á½ê¤Ë¤Ï¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÃæÇ¯ÇÐÍ¥¤ä¡¢¤ª¥Í¥¨¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¡ÊÃÏ¸µ½»Ì±¡Ë
¡¡½»¤ß»Ï¤á¤¿¤³¤í¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥µ¡¼¥ä¤ò¸«¤¿¡×¡Ö¥Ä¥Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÌÜ·âÃÌ¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢¤¤¤Þ¤äÃÏ¸µ¤Ë¤¹¤Ã¤«¤êÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤âÁû¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¶á¤¯¤Ë½»¤à²ñ¼Ò°÷¤Ï¤³¤¦¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö¹õÅÄ¤µ¤ó¤Ï½Ð¶Ð¤Î¤¿¤áËèÄ«¡¢ÁáÊâ¤¤Ç±Ø¤Þ¤Ç¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Þ¤¹¤è¡£Ä¹Âµ¤ÎÇò¥·¥ã¥Ä¤òÏÓ¤Þ¤¯¤ê¤·¤ÆÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·¤¤Î¥½¡¼¥ë¤¬¥´¥à¤Ê¤Î¤«¡¢Êâ¹Ô¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¥¥å¥Ã¥¥å¥Ã¡¢¥¥å¥Ã¥¥å¥Ã¤È²»¤¬ÌÄ¤ë¤Î¤Ç°õ¾ÝÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡À¶»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤â½îÌ±Åª¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤éÌÜ¤ÈÉ¡¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¿Íµ¤¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ä¤Ä¤Þ¤·¤ä¤«¤Ë¤ª²á¤´¤·¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£·Ù¸î¤â¤Ä¤±¤º¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÂ¤ò±¿¤Ó¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¤Ê¤É¹ØÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å¹ÊÞ¼«ÂÎ¤Ï¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹âÉÊ¼Á¤È³Ê°Â¤¬Çä¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤âÂçÂÎº®¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£½îÌ±¤È°ì½ï¤ËÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤³¤Á¤é¤¬¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¶á½ê½»Ì±¡Ë
¡¡¶á¤¯¤ÎÃÄÃÏ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¼çÉØ¤Ï¡Ö£²¿Í¤ÇÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«³Ý¤±¤ë¤ï¤è¡×¤È¾Ú¸À¡££´Ç¯Á°¤Ë¤âÀ¶»Ò¤µ¤ó¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¡¢¹õÅÄ¤µ¤ó¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¡¢¶á½ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜ·â¾Ú¸À¤ò½÷À»ï¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õÅÄ¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬½»¤à¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÁ°¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡¢ÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹·¿¤Î´Ê°×¥Ý¥ê¥¹¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ï¤â¤¦Å±µî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎÃÏ¸µÌ±¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Öº£¤â·Ù»¡´Ø·¸¼Ô¤¬£±Æü£³²ó¡¢¼þÊÕ¤ò½ä²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡À¶»Ò¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢âÃ»Ò¤µ¤Þ¤â¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£