¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡Ù¸í»ú¥ï¡¼¥É¡Ö²¶¤ÎÁêÍÕ¡×ÏÃÂê¡¡FNS²ÎÍØº×¤ÇÍò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤È¥È¡¼¥¯
¡¡¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ø¥¦¥ÞÌ¼¡¡¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬¡¢6ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÆÃÈÖ¡Ø2021FNS²ÎÍØº×¡¡½©¡Á¤â¤¦°ìÅÙ´Ñ¤¿¤¤Ì¾¶Ê¡¦Ì¾±é¡Á¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥Ë¥¹¥«»Ñ¤Ç¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤¡ª¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤¡ªÇ®¾§¤·¤¿¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯Ìò¡§ÏÂÝæ¤¢¤ºÌ¤¡¢¥µ¥¤¥ì¥ó¥¹¥¹¥º¥«Ìò¡§¹âÌîËãÎ¤²Â¡¢¥È¥¦¥«¥¤¥Æ¥¤¥ª¡¼Ìò¡§Machico¡¢¥·¥ó¥Ü¥ê¥ë¥É¥ë¥ÕÌò¡§ÅÄ½ê¤¢¤º¤µ¡¢¥¦¥ª¥Ã¥«Ìò¡§Âç¶¶ºÌ¹á¡¢¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼Ìò¡§¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¡¢¥Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥ÜÌò¡§²Ö°æÈþ½Õ¤¬½Ð±é¡£¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤ÅÁÀâ¡×¤òÌ±Êü¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¡£¡¡²Î»ì¤Ë¤Ï¡Ö¤¤ß¤Î°¦ÇÏ¤¬¡×¤È¤¢¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤¹¤ë¤È¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤Ï¡Ö¤ª¤ì¤Î°¦ÇÏ¡×¤È¤Ê¤ë¡£º£²ó¡¢¿Íµ¤¶Ê¡Ö¤¦¤Þ¤Ô¤ç¤¤ÅÁÀâ¡×¤òÌ±Êü¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç½é¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÊüÁ÷¸å¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡Ö²¶¤Î°¦ÇÏ¤¬¡×¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Á°¤ËMC¤ÎÍò¡¦ÁêÍÕ²íµª¤È¥¦¥ÞÌ¼¤¿¤Á¤¬¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¡Ö²¶¤ÎÁêÍÕ¡×¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ï¡È°¦ÇÏ¡Ê¤¢¤¤¤Ð¡Ë¤ÈÁêÍÕ¡Ê¤¢¤¤¤Ð¡Ë¡É¤Î¸í»ú¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤ò¤â¤Ã¤È¾Ü¤·¤¯