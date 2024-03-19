Æ°ÊªÀ¤È¿¢ÊªÀ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¤ê¤¿¤¤¡¡ÏÂÄ«¿©¤Î¤ª¤«¤º¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦
Ä«¥é¡¼¤¬¤¢¤ë¤Ê¤éÄ«¥Ë¥¯¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ë¡Ö¤¹¤¼Ñ¡×¤À¤Ã¤¿¤é¥¤¥±¤ë¤«¤â¡¦¡¦¡¦
¡¡¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤Ë¤ÏÆ°ÊªÀ¤È¿¢ÊªÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°¼Ô¤Ï¼ç¤ËÍñ¡¤µíÆý¡¤µû¡¢¤½¤·¤ÆÆù¡£¸å¼Ô¤ÏÂçÆ¦¤ä¤È¤¦¤â¤í¤³¤·¤Ê¤É¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢¤½¤ì¤é¤ÏÂÎÆâ¤Ç¥¢¥ß¥Î»À¤ËÊ¬²ò¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤À¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥ß¥Î»À¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ¯¤¤äµÛ¼ýÎ¨¤Ê¤É¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¶ÚÆù¤òºî¤ë¤³¤È¤È°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÌò³äÊ¬Ã´¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤À¤«¤éÆ°ÊªÀ¤È¿¢ÊªÀ¤Î¤¿¤ó¤Ñ¤¯¼Á¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ÀÝ¼è¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û100ºÐÄ¶¤¨¤Î¤´Ä¹¼÷¤µ¤ó¤¬¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ï¡©¥º¥Ð¥ê¡¢·ò¹¯¤ÇÄ¹À¸¤¤Ç¤¤ë¿©»öË¡¤Ï¥³¥ì¤À¤Ã¤¿¡ª
¤«¤é¤À¤ÎÌÈ±Öµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë±¿Æ°¤òÂ³¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¶ÚÆù¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤±¤É¤â¤È¤â¤È¶ÚÆù¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÂÎÆâ¤Çºî¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤É¬¿Ü¥¢¥ß¥Î»À¤ò¼ê·Ú¤ËÀÝ¤êÆþ¤ì¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê±ÉÍÜ²Á¤Î¹â¤¤Æ°ÊªÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
»ä¤ÎµÁ»Ð¤â¹øÄË¤ËÇº¤ó¤Ç¼õ¿Ç¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹ø²ó¤ê¤Ë¶ÚÆù¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹ø¤Î¿À·Ð¤¬²á¾ê¤Ë»É·ã¤µ¤ì¤ÆËýÀÅª¤ËÄË¤ß¤¬À¸¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¸å´ü¹âÎð¼Ô¤Ë¸Â¤é¤ºÃæ¹âÇ¯ÁØ¤â¡¢Í×²ð¸î¤Ë¤Ê¤ë°ìÊâ¼êÁ°¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ë¡Ê¿´¿È¤Îµõ¼å¡Ë¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´³Ý¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¦¥¤¥ó¥Ê¡¼¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤ä¥Ù¡¼¥³¥ó¤¬Ä«¤Î¿©Âî¤Ë¾å¤ë¡£ÏÂÍÎÌä¤ï¤º¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤±¤É¹âÎð¼Ô¤ÎÄ«¿©¤Ï¤´¤Ï¤ó¤ËÌ£Á¹½Á¡¢¾Æ¤µû¡¤Íñ¡¤Ç¼Æ¦¡¤¾Æ¤³¤ÂÝÊÕ¤ê¤¬¤¹¤°¤Ë»×¤¤Éâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¤½¤ì¤â¹çÍýÅª¤Ê¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç»×¤¦¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÄ«¿©¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡ØÆù¡Ù¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼çÄ¥¤·¤¿¤ª¤«¤º¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤ÀÆ°Êª¼Â¸³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¼¹ï¤è¤ê¤âÄ«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤òÀÝ¤ë¤È¡¢¶ÚÆù¤ÎÁý²Ã¤Ë¸ú²ÌÅª¤È¤Î¸¦µæ·ë²Ì¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê¢¨¡Ë
¤½¤³¤Ç¾¯¤·¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿ÆùÎÁÍý¤âÄ«¿©¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤ÏÇ¡²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡ª¡©
¥«¥í¥ê¡¼¤ÎÀÝ¤ê²á¤®¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¹âÎð¼Ô¤ËÂ¿¤¤Ãº¿å²½ÊªÃæ¿´¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Êä½¼¤Î¿©À¸³è¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ã¼ÔÃæ¿´¤Ë¼èº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÄ«¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤ë¡ÖÄ«¥é¡¼¡×¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ·ò¹¯¤ËÎÉ¤¤¤Î¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤±¤ÉÃæ¹âÇ¯¤ÎÆù¤Î¤ª¤«¤º¤ò°ìÉÊ¤Ç¤âÄ«¿©¤Ë²Ã¤¨¤ë¡ØÄ«¥Ë¥¯¡Ù¤Ï¡¢¶ÚÆù¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤ë¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¡Ê¢¨¡Ë2021Ç¯8·î30Æü ÆÉÇä¿·Ê¹¡¡Áí¹çÌÌ
[Ê¸¡§·ò¹¯¤ï¤¯¤ï¤¯¥µ¥¤¥È]
¢¨·ò¹¯¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¡¢±¿Æ°Åù¤ÎÊýË¡¡¢¥á¥½¥Ã¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¡¢¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ç¡¢É¬¤º¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë»ö¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
³ô¼°²ñ¼ÒSOily ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡²¬ËÜ Íê¹¬
ÍÄ¾¯»þÂå¤«¤éÀ¸Ì¿¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¼è¤êÉÕ¤«¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÂÎ¤ÎÊ¬²½È¯À¸¤ÎÉÔ»×µÄ¤ò¸¦µæ ¡Á ÌÈ±Ö¸¡ºº¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î´µ¼ÔÍÍ¤Ø¤ÎÁÛ¤¤ ¡Á °åÎÅŽ¥·ò¹¯µ¡´ï¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼ÍÍ¤«¤éÄº¤¤¤¿Êô»Å¤Î¿´¡¦¡¦¡¦¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤³¤È¤«¤é°åÎÅ¡¦·ò¹¯¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Â´¶¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¡¢Í½ËÉ°åÎÅ¤È¤¤¤¦¥Ý¥Ô¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¹¤Ë¡Ö¶¥µ»¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¡Ö·ò¹¯¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¤¤¤¦¿Æ¤·¤ß°×¤¤³µÇ°¤â¼è¤êÆþ¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¿ÍÀ¸¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂçÀÚ¤Ê¡¢¡Ö·ò¹¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¥ì¥ô¥£¥¢¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê¼ª¤È¤Ê¤ê¤½¤·¤ÆÂ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÆÀ¤¿Æ¦ÃÎ¼±¤ò¡¢»ä¤Î·Ð¸³¤ò¸ò¤¨¤Æ¤Ç¤¤ë¤À¤±Ê¬¤«¤ê°×¤¯¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£