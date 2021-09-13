¶âÀµ²¸»á¤¬¡ÖÊÌ¿Í¡×¤Ë¸«¤¨¤ëÍýÍ³¡ÄÍÆ»Ñ¤Î·ãÊÑ¤Ë¸«¤ë´í¤Ê¤¤Àº¿ÀÀ¤³¦
ËÌÄ«Á¯¤Î¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤¬ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑËÆ¤·¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£9·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·ú¹ñ73¼þÇ¯¤Î±ÜÊ¼¼°¤Ë¡¢¶âÀµ²¸»á¤Ï¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£°ÊÁ°¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢¸º¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤Ï10kg¤«¤é20kgÄøÅÙ¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¶âÀµ²¸»á¤¬¡Ö·ãÁé¤»¡×¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯¤Î5·î¤«¤é6·î¤Î´Ö¤Ç¤¢¤ë¡£5·î¤Þ¤Ç¤Ï130kg¤«¤é140kg¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1¥ö·î´Ö¤Î¶õÇò¤òÃÖ¤¤¤¿6·î¤ÎÅÐ¾ì»þ¤Ë¤Ï¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¥¹¥ê¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£·ãÁé¤»¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢É®¼Ô¤Ï¥×¥Á¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÉûÈ¿±þ¤Î±Æ¶Á¤È¤¤¤¦Àâ¤â¤¢¤ë¡£
È±·¿¤¬¡Ö¹ñºÝ¥Í¥¿¡×¤Ë
¶âÀµ²¸»á¤¬ÊÌ¿Í¤Î¤è¤¦¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤Ë¡Ö¶âÀµ²¸±ÆÉð¼ÔÀâ¡×¤Ê¤É¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¸ø³«¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤äÊóÆ»¼Ì¿¿¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ì¤Ð¡¢±ÜÊ¼¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤¬¶âÀµ²¸»áËÜ¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊÌ¿Í¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢·ãÁé¤»°Ê³°¤ËÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
2010Ç¯¤Î½éÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¶âÀµ²¸»á¤Ï¥µ¥¤¥É¤ò¹â¤¯´¢¤ê¾å¤²¤ë¡ÖÇÆµ¤¥Ø¥¢¡×¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤Ç¤Ï¶âÆüÀ®»á¡¢ÀµÆü»á¤ÈºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÉþÁõ¤ä¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¿¿»÷¤ë¤Î¤Ï¤¢¤ë¼ï¤Î´·Îã¤Ç¡¢¡ÖÇÆµ¤¥Ø¥¢¡×¤âÀÄ¾¯Ç¯¤ËÈ¾¤Ð¶¯À©¤µ¤ì¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¶âÀµ²¸»á¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢ÍýÈ±Å¹¤Ë¹Ô¤¯¤È²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡¼ê¤ËÇÆµ¤¥Ø¥¢¤Ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤¦¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ö²¶¤Î¿¿»÷¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤ò²¼¤·¡¢¡Ö¶ËÂÀ¥º¥Ü¥ó¤òÍú¤¯¤Ê¡ª¡×¤È¥Ö¥ÁÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¶âÀµ²¸»á¤ÎÇÆµ¤¥Ø¥¢¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï8·î¤À¡£
7·î30Æü¡¢Ä«Á¯¿ÍÌ±·³¡ÊËÌÄ«Á¯·³¡ËÂè1²ó»Ø´ø´±¡¦À¯¼£³èÆ°²È¹Ö½¬²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿»þ¤Î¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢½¾ÍèÄÌ¤ê¤ÎÇÆµ¤¥Ø¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢¥µ¥¤¥É¤¬¹â¤¯´¢¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢9·î3Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Î²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÇÆµ¤¥Ø¥¢¡×¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤À¤Ã¤¿´¢¤ê¾å¤²¤¬¤Û¤Ü¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß2017Ç¯º¢¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÎÈ±·¿¤Ï¡Ö¹õÅÅÏÃ¥Ø¥¢¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¡Ö¥Í¥¿¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤´ÃúÇ«¤ËÈýÌÓ¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§¡Ú¼Ì¿¿Ê¬ÀÏ¡Û¶âÀµ²¸»á¤Î¡É´í¸±¤Ê¡É¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ²½¡Ë
¤³¤¦¤·¤ÆÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢2015Ç¯¤È¸½ºß¤È¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£¤è¤ê6ºÐ¤â¼ã¤«¤Ã¤¿º¢¤Î¶âÀµ²¸»á¤Ï¡¢²¿¤ò¼êËÜ¤Ë¡Ö¹õÅÅÏÃ¥Ø¥¢¡×¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢2012Ç¯Ëö¤Î¸¢ÎÏ·Ñ¾µ¤«¤é¡¢¶ËÃ¼¤Ê¡Ö¹õÅÅÏÃ¥Ø¥¢¡×¤Ë»ê¤ë´ü´Ö¤Ï¡¢¶âÀµ²¸»á¤¬¸ø³«½è·º¤Ë·ìÆ»¤ò¾å¤²¤¿»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¤³¤³¤Ë¤³¤½¡¢´í¸±¤ÊÆÈºÛ¼Ô¤ÎÀº¿ÀÀ¤³¦¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¥«¥®¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
ÏÃ¤ò¸½ºß¤ËÌá¤½¤¦¡£º£²ó¤Î±ÜÊ¼¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¶âÀµ²¸»á¤ÎÂÎ·¿¤È¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÂçÉý¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÊÌ¿Í¡×¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÊÑ²½¤ÎÍýÍ³¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÊÁ°¤Î¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ÇÆµ¤¥Ø¥¢¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Ï¤¹¤ë¡£2021Ç¯¡¢¶âÀµ²¸»á¤ÏËÌÄ«Á¯¤ÎºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ10Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÀáÌÜ¤Î10Ç¯¤òµ¡¤Ë¡¢¤è¤ê½Å¸ü¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á¤À¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£