£²£°ºÐ¤Ç½Æ»¦¤µ¤ì¤¿ÊÆ¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¡ÖÊè¹Ó¤é¤·¡×ÊóÆ»
¡¡£²£°ºÐ¤Ç½Æ»¦¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎÊè¤¬¹Ó¤é¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÊÆ²»³Ú¥·¡¼¥ó¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤¬ÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Ç¤Ï¡¢ÊÆ¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÇºòÇ¯£²·î¤Ë¶¯Åð¤«¤é½Æ·â¤ò¼õ¤±¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£²£°¡Ë¤ÎÊè¤¬´°Á´¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ë¤¢¤ë¥°¥ê¡¼¥ó¥¦¥Ã¥ÉÊèÃÏ¤Ç»£¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¤³¤ÎÊèÃÏ¤Ï£²£°£²£°Ç¯½éÆ¬¤Ë»¦³²¤µ¤ì¤¿¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ËäÁò¤µ¤ì¡¢°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡£¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡³Î¤«¤Ë¤½¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢ÎîÉÀ¡Ê¤ì¤¤¤Ó¤ç¤¦¡Ë³°ÊÉ¤ÎÂçÍýÀÐ¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬³ä¤é¤ì¤¿Ìµ»Ä¤Ê¾õÂÖ¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡ÖºÇ°¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÃÏÌÌ¤Ë°ú¤¤º¤Ã¤¿À×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡Ä¤½¤·¤ÆÎîÉÀ¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ëÊÌ¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¼ÂºÝ¤Ë¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¤ÎÊè¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ä²¿¤«¤ò°ú¤È´¤¤¤¿¤«¡¢°ú¤È´¤³¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¤Ò¤Ä¤®¤¬Êè¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¡¢Ìµ½ý¤À¤Ã¤¿¤«¤ÏÉÔÌÀ¤È¤·¡¢ÌÜ·â¼Ô¤ÎÏÃ¤Ç¤ÏÆ±ÊèÃÏ¤Î·ÙÈ÷°÷¤ÏÊè¹Ó¤é¤·¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ºß¤ÏÊè¤Î¥×¥ì¡¼¥È¤¬¼è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¡¢¼þÊÕ¤Ë¤ÏÃí°Õ¥Æ¡¼¥×¤¬Ä¥¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö£Ô£Í£Ú¡×¤ÎÊóÆ»¤ò¿Íµ¤¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¥µ¥¤¥È¡Ö£Ø£Ø£Ì¡×¤¬°úÍÑ¤¹¤ë·Á¤ÇÊó¤¸¤¿¡£¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¤µ¤ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï»à¸å¤â¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤½¤ÎÊè¹Ó¤é¤·¤Ï²»³Ú¶È³¦¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó½Ð¿È¤Î¥Ý¥Ã¥×¡¦¥¹¥â¡¼¥¯¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥É¥ê¥ë¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Î¿·¿Êµ¤±Ô¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£Äã²»¥Ü¥¤¥¹¤Ç·ã¤·¤¯¥é¥Ã¥×¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¡¢¥Ò¥Ã¥È¶Ê¡Ö£Ä£é£ï£ò¡×¤Ç°ìÌö¥¹¥¿¡¼¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¡¦¥É¥ê¥ë¡×¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¤È¤¤ËÂÚºßÀè¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¶¯Åð¤«¤é½Æ·â¤µ¤ìË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤òÉ®Æ¬¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£²»³ÚÀ¤â¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÁáÀ¤¤ÎÅ·ºÍ¥é¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£