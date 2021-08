精巧で自然な造りの義歯が日常生活において見破られることはほぼないだろう。ところがナイトクラブでは、どれほど自然な義歯であっても驚くほど丸わかりになってしまうという。人気TikTokユーザーが実際に自身の義歯をUVライトで照らし、その不自然なギャップを公開してみせた。『The Sun』などが伝えている。

人気TikTokユーザーのエマさん(Emma、23)の前歯は上2本が義歯だが、本物と判別不能なほど自然な造りだ。前歯というかなり目立つ位置ではあるが、友人たちからも「まったく本物と変わらない」と言われてきたという。

これまで特に前歯の外見について気にしていなかったエマさんだったがある日、衝撃的な動画を目にしてしまった。

動画は6月15日にTiktokユーザーの「lane_d」さんが、ナイトクラブで使用される蛍光色のUVライトの下で口に手を当ながら音楽に身体を揺らす様子を捉えたものだ。彼女が手を除けて歯を見せると、そこには白く輝く本物の歯のなか、1本の左前歯だけが不自然なほどに暗く取り残されている。

しかもこの動画には、「ナイトクラブで偽物の歯は光らないって気付いてしまった時」とキャプションが添えられていた。

エマさんは自身のアカウント「lxvdisc」にて7月3日、「嘘でしょ、こんなにひどいわけないわ」「よし、私の義歯はあそこまではひどくないのか、それとも友達がみんな私に嘘をついていたのか、確かめてみましょう」と自らの義歯にUVライトを当て、実際に義歯がどのように光るのか実証してみせた。

部屋の電気を消し、手にした小型のUVライトを歯にあてて笑顔を浮かべるエマさん。だが撮影中の動画に映る自身の義歯を見て、思わず悲鳴をあげた。

エマさんの上2本の偽の歯は暗いまま、本物の歯だけが異常に白くライトアップされて不自然なほどのギャップができてしまっている。これは仮歯に使われている素材の反応が異なり、本物の歯よりもずっと暗く見えてしまうために起こった現象という。

驚きとショックの表情を浮かべるエマさんは、半分冗談交じりにその胸中を以下のように語った。

「完全に生きる希望を失ったわ。ショックすぎる、泣いてしまいそうだわ。」

するとユーザーからはこのような反応が寄せられた。

「私ったらなんにも知らずにクラブに行っていたわ! 恥ずかしすぎる。」

「クラブのライトは動き回っているし、同じところに立ち尽くしてなきゃ大丈夫だよ!」

「ホッケー選手と一緒にいるといいよ。目立たずにいられるさ。」

「クラウン(義歯)一つには20万円近く払っているのに、光らないなんてひどいよ(笑)」

予想以上の反響を受けたエマさんは、7月12日に「みなさんありがとう。私の歯の動画を500万人(現在は約1千万人超)も見てくれるなんて思わなかったわ」と感謝を述べ、「今夜、UVライトを使用するクラブに行くの」と新たな動画を投稿した。

カメラはクラブにて笑顔で楽しそうに踊るエマさんを映すが、ステージの照明が明るいこともあってか特に前歯の義歯が目立つ様子はない。エマさんは終始歯を見せながら楽しそうに踊って見せ「(義歯だなんて)わかんないわよ! 楽しんで生きて!」と大きく叫んだ。

またエマさんは、同動画にこのようなコメントも添えている。

「実際に見てみると、確かに角度によっては分かるけど、カメラ越しには目立たなかったわ。それに、昨夜は誰にも(義歯だとは)気付かれなかったみたいよ。」画像は『like luvdisc the pokemon 2021年7月3日付TikTok「#stitch with lane_d i was so shook y’all I’m literally going to cry」、2021年7月12日付TikTok「apparently you can DEFINITELY tell in person from some angles but my camera would not pick it up.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 YUKKE)