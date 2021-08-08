¥È¥è¥¿¡¢¥¹¡¼¥×¥é¤Ë35¼þÇ¯¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡¡¸ÂÄê70Âæ¤òÃêÁªÈÎÇä
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï6Æü¡¢1986Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥×¥é¤ÎÀ¸ÃÂ35¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸½¹ÔGR¥¹¡¼¥×¥é¤«¤é35¼þÇ¯µÇ°ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤ë¥°¥ì¡¼¥É¤ÏRZ ¡È35th Anniversary Edition¡É¤ÈSZ-R¡È35th Anniversary Edition¡É¤Î2¤Ä¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡Û¥È¥è¥¿¡¢¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤òÈ¯Çä¡¡»ØÌæÇ§¾Ú¥¹¥¿¡¼¥È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò½éºÎÍÑ
¢£GR¥¹¡¼¥×¥é¡Ö35th Anniversary Edition¡×³µÍ×¡¡º£²óÈÎÇä¤µ¤ì¤ëGR¥¹¡¼¥×¥é¤Ï¡¢2¥°¥ì¡¼¥É¤½¤ì¤¾¤ì35Âæ¤Î·×70Âæ¸ÂÄê¡£Web¤«¤é¤Î¾¦ÃÌ¿½¹þ¤¬É¬Í×¤Ç¡¢±þÊç8·î6Æü¤«¤é31Æü¤Þ¤Ç¡£9·î7Æü¤ËÃêÁª¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢·ë²Ì¤Ï¥á¡¼¥ë¤ÇÁ÷¿®¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¸åÅöÁª¼Ô¤È½ç¼¡¾¦ÃÌ¤ò³«»Ï¤·¡¢È¯Çä¤Ï12·î¤´¤í¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¡£²Á³Ê¤Ï¡¢RZ¡È35th Anniversary Edition¡É¤¬783Ëü5,000±ß¡¢SZ-R¡È35th Anniversary Edition¡É¤¬653Ëü5,000±ß¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¡£
¢£RZ¡È35th Anniversary Edition¡É ÁõÈ÷ÆâÍÆ¡¡RZ¡È35th Anniversary Edition¡É¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¥Þ¥Ã¥È¥¹¥È¡¼¥à¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ÊD08¡Ë¤òºÎÍÑ¡£¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ë¤Ï10ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¤Î19¥¤¥ó¥Á¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÃÃÂ¤¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆâÁõ¿§¤ÏÆÃÊÌÀßÄê¿§¤Î¥ì¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¤·¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¥·¡¼¥È¤Ï°ìÉô¤Î¤ß¿Í¹©Èé³×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤¿¥ì¥Ã¥É¤ÎËÜ³×¥·¡¼¥È¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢Åý°ì´¶¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ëº¸Â¦¤Ë¤Ï35¼þÇ¯µÇ°¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¡¢µÇ°¼Ö¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò°õ¾Ý¤Å¤±¤ë¡£ÊØÍøÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¤¯¤À¤±½¼ÅÅ¤âÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£SZ-R¡È35th Anniversary Edition¡É ÁõÈ÷ÆâÍÆ¡¡¾¯¤·°Â¤á¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤È¤Ê¤ëSZ-R¡È35th Anniversary Edition¡É¤Ï¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ÊD01¡Ë¡¢¥¢¥¤¥¹¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ÊD03¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡ÊD04¡Ë¡¢¥×¥í¥ß¥Í¥ó¥¹¥ì¥Ã¥É¡ÊD05¡Ë¡¢¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¤¥¨¥í¡¼¡ÊD06¡Ë¤Î·×5¿§¤òÀßÄê¡£¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¥¤¥¨¥í¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡£
¡¡¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï RZ¡È35th Anniversary Edition¡É¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤òÁõÈ÷¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤ÎRZ¤Ë¤âÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥ó¥Ü¼ÒÀ½¤Î¼ÖÌ¾¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿17¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß4¥Ý¥Ã¥ÉÂÐ¸þ¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤È¡¢348mm·Â¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¥Õ¥í¥ó¥È¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¥¢¤Ï17¥¤¥ó¥Á¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼¤È345mm·Â345mm·Â¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡£¤½¤ÎÂ¾¤ÎÁõÈ÷¤È¤·¤Æ¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤¬¥Þ¥Ã¥È¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ÆâÁõ¿§¤Ï¥¤¥°¥Ë¥Ã¥·¥ç¥ó¥ì¥Ã¥É¡£¥·¡¼¥È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±¿§¤Ç¤³¤Á¤é¤Ï¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¡¼¥é¤ÈËÜ³×¥·¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¡¼¥Ü¥ó¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÏRZ¡È35th Anniversary Edition¡É¤ÈÆ±ÍÍ¡£¥ª¥ë¥¬¥ó¼°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£