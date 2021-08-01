·Ú¾É¤Ç¤â¡Ö»à¤Ì¤«¤È»×¤Ã¤¿¡Ä¡×¿··¿¥³¥í¥Ê ¼ã¼Ô´¶À÷¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ö³±¤Ç¸ÆµÛº¤Æñ¡×¡Ö¹¢¤ò¿Ë¤Ç»É¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¡×
¡Ö¡Ø¼ã¼Ô¤Ï½Å¾É²½¤·¤Ê¤¤¤«¤é¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡Ù¤È¸À¤¦¿Í¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¡Ø½Å¾É¡Ù¤ÎÄêµÁ¤Ï¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ä½¸Ãæ¼£ÎÅ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ê°ÂÀî¹¯²ð°å»Õ¤ÎTwitter¤è¤ê¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤È°ã¤¦¡Ä¡Ä¡ª °å¼Ô¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¸½¼Â¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¡Ö½Å¾É´µ¼Ô¡×¡Ê¥¤¥é¥¹¥È¤¢¤ê¡Ë
¡¡Åê¹Æ¼ç¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÆâ²Ê°å¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯°ÂÀî¹¯²ð°å»Õ¡£¡Ö°ìÉô¤ÎÊý¤¬Êú¤¯¥³¥í¥Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢·Ú¾É¤¬¡ÖÁ´Á³Ê¿µ¤¡¢É÷¼ÙÄøÅÙ¡×¡¢ÃæÅù¾É¤Ç¤Ï¡ÖÂ©¶ì¤·¤µ¤Ï½Ð¤½¤¦¡×¡¢½Å¾É¤Ç¡ÖÆþ±¡¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡×¤ÈÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢°å¼Ô¤¬»ý¤Ä¼ÂºÝ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢·Ú¾É¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë³±¤¹þ¤à¥¤¥é¥¹¥È¤È¶¦¤Ë¡Ö»ÀÁÇ¡ÊµÛÆþ´ï¡Ë¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¡£ÃæÅù¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¿Í¹©¸ÆµÛ´ï¤ÏÍ×¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÇÙ±ê¤Ï¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤Ö¡£¤½¤·¤Æ¡¢½Å¾É¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö½õ¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Ø¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ë´¶À÷¤·¤Æ¡Ö·Ú¾É¤«¤éÃæÅù¾ÉÄøÅÙ¡×¤À¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¡Ö»à¤Ë¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡£°ÊÁ°¡¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÈÖÁÈ¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤¿¸µ´±Î½·ÏYouTuber¡¢¤ª¤â¤Á¤µ¤ó¤À¡£
¡¡¤ª¤â¤Á¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿Æþ±¡À¸³è¤òTwitter¤Ç¾Ò²ð¡£´ðÁÃ¼À´µ¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉáÄÌÂÎ·¿¡ÊBMI¤Ï22¡Ë¤ÎÊ¿À®À¸¤Þ¤ì¤À¤È¤¤¤¦¡£
¢£ ¤ª¤â¤Á¤µ¤ó¤¬µó¤²¤¿¡Ö¿··¿¥³¥í¥Ê¡×¤Î¾É¾õ
1¡§³±¤Ç¸ÆµÛº¤Æñ¤Ë¤Ê¤ë¡£
2¡§¾ï»þ40ÅÙÁ°¸å¤ÎÇ®¤¬½Ð¤ë¡£
3¡§¹¢¤¬¼ð¤ì¤Æ¡¢ÂÃ°û¤ß¹þ¤à¤È¿Ë¤Ç»É¤µ¤ì¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¡£
4¡§1¡Á3¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¿²¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤ÎÅÀÅ©¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Ê¤ó¤È¤«²óÉü¤·¤¿¤ª¤â¤Á¤µ¤ó¡£Æþ±¡¤Ï1½µ´Ö°Ê¾åÂ³¤29Æü¤Ë¡Ö¤è¤¦¤ä¤¯Âà±¡¤Î¤á¤É¤¬¤¿¤Ã¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³±¤¬½Ð¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤Ï¡Ê¼èºàÂÐ±þ¤ò¡Ë¸«Á÷¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ú¤ª¤â¤Á¤µ¤ó¤Ø¡Û
ÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢°ìÆü¤âÁá¤¤²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ ¡Ê¡ØABEMA¥Ò¥ë¥º¡Ù¤è¤ê¡Ë