Åì¹ñ¸¶»á¡¡ÅÔ¶ÉÄ¹àÉÔ°Â¤òÀú¤é¤Ê¤¤¤Çá¤Ë¡Ö²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡×´¶À÷¼Ô£²ÆüÏ¢Â³²áµîºÇÂ¿
¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤ÎÅì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¡Ê£¶£³¡Ë¤¬£²£¸Æü¡¢¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÅìµþÅÔ¤ÎÊ¡»ãÊÝ·ò¶ÉÄ¹¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£
¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÊ¡»ãÊÝ·ò¶ÉÄ¹¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÉÔ°Â¤òÀú¤é¤Ê¤¤¤ÇÄº¤¤¿¤¤¡Ù¤ÈÈ¯¸À¡£²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡¡¤³¤Î¿Í¡×¤È¥Ä¥¤¡¼¥È¡££²£·Æü¡¢£²£¸Æü¤ÈÅìµþÅÔ¤Ç¤Ï£²ÆüÏ¢Â³¤Ç¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤Î¿·µ¬´¶À÷¼Ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÔ¤ÎÊ¡»ãÊÝ·ò¶ÉÄ¹¤Ï£²£·ÆüÌë¤Ë¡Ö¤¤¤¿¤º¤é¤ËÉÔ°Â¤ò¤¢¤ª¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ËÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅìµþÅÔ¤ÎÎ©¾ì¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ø¸ÞÎØ¤À¤±¤Ç¤ÏÌµ¤¯¡¢¿ÍÎ®ÍÞÀ©¤Î·Ù¾â¡¦Ãí°Õ´µ¯¤ä´ðËÜÅª´¶À÷ÂÐºö¤ÎÅ°Äì¤ÎÈ¯¿®¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÅìµþÅÔ¤âºÇÂç¸Â¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏ¢Åê¤·¡¢¡ÖÀ¯¼£¹ÔÀ¯¤ÎÍ×Äü¤Ï¹ñÌ±¡ÊÅÔÌ±¡Ë¤ÎÀ¸Ì¿¡¦ºâ»º¤ò¼é¤ë»ö¡£ÆÃ¤ËºÒ³²»þ¤ÏºÇ°¤òÁÛÄê¤·¤¿Àè¼êÀè¼ê¤Î´íµ¡´ÉÍý¤¬É¬Í×¡£¤â¤Ã¤È¶ÛÄ¥´¶¤È´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£