ÅÏÉô·ú¤¬¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥ÖÉüµ¢¤òµñÈÝ¡ÖµÜÇ÷¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡Ä¡× ·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¾Ú¸À
¡¡·ÝÇ½¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î°æ¾å¸øÂ¤»á¡Ê£¶£´¡Ë¤¬£²ÆüÊüÁ÷¤ÎÄ«ÆüÊüÁ÷¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦Ä«Æü¤Ç¤¹¡×¤Ë½Ð±é¡£½÷Í¥¡¦º´¡¹ÌÚ´õ¡Ê£³£³¡Ë¤È¡¢¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡¦ÅÏÉô·ú¡Ê£´£¸¡ËÉ×ºÊ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡£±ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢º´¡¹ÌÚ¤¬º£Ç¯£³·î¤Ë¡È£´²¯±ß¹ëÅ¡¡É¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¿·µï¤Ïº´¡¹ÌÚ¤Î¸Ä¿Í»öÌ³½êÌ¾µÁ¤À¤½¤¦¤Ç¡¢°ìÉô¤ÇÎ¥º§Àâ¤âÉâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°æ¾å»á¤Ï¡Öº´¡¹ÌÚ¤µ¤ó¤ËÎ¥º§¤Î°Õ»×¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡Æ±»þ¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÅÏÉô¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ì¤ËÆ±»á¤Ï¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¡Ê¥á¥É¤Ï¡ËÎ©¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Î¤ª»Å»ö¤Î°ÍÍê¤Ï¤¿¤¯¤µ¤óÍè¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾Ú¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤¿¤À¡Ø¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¤Ï½Ð¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¡£¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤Ç¡ÊÉüµ¢¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤±¤ÉµÜÇ÷¡ÊÇîÇ·¡Ë¤µ¤óÅª¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÁêÊý¤Î»ùÅè¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë£¹£°Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐÏ¿¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£ËÍ¤Ï¤³¤³¤ÇÌá¤ë¤Î¤¬¡Ø¥¢¥ó¥¸¥ã¥Ã¥·¥å¡Ù¤Î·Á¤Ë¤Ê¤ë¤·¡¢°ìÈÖ¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È¿Ê¸À¤·¤¿¡£