µÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬Âçºä¤Ê¤ª¤ßÁûÆ°¤Ëµ¿Ìä¡Ö¤Ê¤Ë¤«Êýºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×
¡¡½÷»Ò¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÂçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê£²£³¡áÆüÀ¶¿©ÉÊ¡Ë¤ÎÁ´Ê©¥ª¡¼¥×¥ó´þ¸¢¤¬¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Æ¥Ë¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ËÂç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âçºä¤Ï£±Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¤ÇÂç²ñ¤Ø¤Î´þ¸¢¤òÉ½ÌÀ¡£²Ã¤¨¤Æ¡Ö»ä¤Ï£²£°£±£¸Ç¯¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó°Ê¹ß¡¢Ä¹¤¤´Ö¤¦¤ÄÉÂ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÂÐ½è¤ËËÜÅö¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡½¡½¡×¤Èà¿´¤ÎÉÂá¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¹ðÇò¤·¡¢Âç²ñ¤Î¼çºÅ¼ÔÂ¦¤Ë¼Õºá¤Î¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«µñÈÝ¤¬¡Ö¤¦¤ÄÉÂ¡×¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢Ã±¤Ê¤ë¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£È³¶â¤ä£´ÂçÂç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ìÄä»ß¤Î²ÄÇ½À¤¹¤é¡¢Å¬ÀÚ¤Ê½èÃÖ¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£±Æü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¡Ö¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷»Ò¥¢¥Ê¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤Ï¡ÖÈà½÷¡ÊÂçºä¡Ë¤¬ÍÞ¤¦¤Ä¾õÂÖ¤ÈÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òà¥Á¡¼¥àá¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ê¤ó¤ÇÈà½÷¤¬ÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤ÆÈ¯¿®¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È²ñ¼Ò¤È¤«¤¬Âç²ñ¤ÎÊý¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Ê¤Ë¤«Êýºö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡º£²ó¤Î¤³¤È¤Ç¤è¤êÈà½÷¤¬½ý¤Ä¤¤¤Æ¡¢Éüµ¢¤¬ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¤Èµ¿Ìä¤òÄè¤·¤Ê¤¬¤é»ÄÇ°¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Ë¤·¤Æ»×¤¨¤Ð¡¢³Î¤«¤Ëà¥Á¡¼¥àÂçºäá¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçºäËÜ¿ÍÆ±ÍÍ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂç¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë°ìÆü¤âÁá¤¤¥³¡¼¥È¤Ø¤ÎÉüµ¢¤È¡¢¤¢¤Î¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¥Ê¥ª¥ß¤Î²ñ¸«¤ò¸«¤¿¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡Ä¡£