『LAW & ORDER：性犯罪特捜班』マリスカ・ハージティが脚に複数の怪我を負って治療中

米NBCの長寿犯罪捜査ドラマ『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』でオリビア・ベンソンを演じるマリスカ・ハージティが脚に複数の怪我を負っていたことが明らかとなった。

5月20日(木)、マリスカが両脚にサポーターをつけた自身の姿を写した画像をInstagramにアップ。コメントには「病院へ行ってMRIを受けたら、膝の骨折と足首の毛髪様骨折 、靭帯の断裂があることがわかりました。すぐに医者へ行くことが大切ね。幸い、手術の必要はありません。みんな、お見舞いの言葉をありがとう! 撮影中に起きた怪我じゃないことを伝えておくわ」と怪我について説明している。

Mariska Hargitay(@therealmariskahargitay)がシェアした投稿

不幸中の幸いで手術は必要なかったとのことで、早期に快復されることを願いたい。

なお、『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』については、昨年の時点でシーズン24まで更新されている。現在、NBCで放送中のシーズン22では、スピンオフドラマ『Law & Order: Organized Crime(原題)』のバックドア・パイロットエピソードとして、エリオット・ステイブラー役のクリストファー・メローニがカムバックし、久々にマリスカと共演を果たした。

Mariska Hargitay(@therealmariskahargitay)がシェアした投稿

4月1日に放送開始された法律ドラマ『Law & Order: For The Defense(原題)』の製作も発表され、『LAW & ORDER』ユニバースが拡大を続けている。『For The Defense』では、刑事司法制度とともに弁護士たちの様子が細かく描かれ、現代のモラル・ストーリーが展開されていく。

マリスカが主演する『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』シーズン22と、クリストフファーがステイプラー役でカムバックした『Law & Order: Organized Crime』シーズン1はNBCにて毎週木曜に放送中。日本ではシーズン22がFOXチャンネルにて放送中。(海外ドラマNAVI)

『LAW & ORDER:性犯罪特捜班』© 2020 Universal Network Television LLC. All Rights Reserved.