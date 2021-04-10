¶õ¼ê¥Ñ¥ï¥Ï¥éÁûÆ°¡¡¿¢ÁðÊâ¤¬ÌäÂê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÈÃÝÅá¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª
¡¡¥°¥À¥°¥À·èÃå¤ÎÎ¢¤ËÀø¤à¤â¤Î¤Ï¡Ä¡£¶õ¼ê¤ÎÅìµþ¸ÞÎØÁÈ¼ê½÷»Ò£¶£±¥¥íÄ¶µéÂåÉ½¤Î¿¢ÁðÊâ¡Ê£²£¸¡á£Ê£Á£Ì¡Ë¤¬¡¢Á´ÆüËÜ¶õ¼êÆ»Ï¢ÌÁ¡ÊÁ´¶õÏ¢¡Ë¤Î¹áÀîÀ¯É×¶¯²½°Ñ°÷Ä¹¡Ê£¶£µ¡Ë¤«¤éÃÝÅá¤ò»È¤Ã¤¿Îý½¬¤ÇÌÜ¤òÉé½ý¤¹¤ë¤Ê¤É¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢Á´¶õÏ¢¤Ï£¹Æü¤ÎÎ×»þÍý»ö²ñ¤ÇÆ±»á¤Î¶¯²½°Ñ°÷Ä¹²òÇ¤¤ÈÍý»ö¤Î¼Ç¤¤ò·èµÄ¤·¤¿¡£
¡¡²¿¤È¤â¡È¥°¥ì¡¼¡É¤Ê·èÃå¤À¤Ã¤¿¡£¿¢Áð¤Ï£±·î£²£·Æü¤ÎÎý½¬Ãæ¤ËÃÝÅá¤Ç´éÌÌ¤òÂÇ¤¿¤ì¤Æ¡Öº¸´ãµåÂÇËÐ¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¹áÀî»á¤ÏÃÝÅá¤Î»ÈÍÑ¤òÇ§¤á¤Ä¤Ä¤â¡Ö¸Î°Õ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï·è¤·¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£Á´¶õÏ¢¤â¡ÖÎ¾¼Ô¤Î¸À¤¤Ê¬¤¬¿©¤¤°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°Õ¿ÞÅª¤Ê¤Î¤«¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÅö¤¿¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ö¼Â³ÎÇ§¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ËÜ»æ¤¬Ê£¿ô¤ÎÏ¢ÌÁ´Ø·¸¼Ô¤ò¼èºà¤¹¤ë¤È¡¢ÌäÂê¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÃÝÅá¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¢Áð¤ÎÂåÍý¿Í¤òÌ³¤á¤ë¶ÅÄÀµ¼ùÊÛ¸î»Î¤ÏËÜ»æ¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¿¢Áð¤µ¤ó¤Ï²Ê³ØÅª¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥¹¥Ý¡¼¥Ä²Ê³Ø¤òÊÙ¶¯¤·¡¢¼«Ê¬¤ò¼Â¸³Âæ¤Ë¤·¤ÆÅìµþ¸ÞÎØ¤Ë¹Ô¤¯Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¡²ñ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢Æ¬¤´¤Ê¤·¤Ë¸Å¤¤¤ä¤êÊý¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÇÈà½÷¤Ï¿´¤òÊÄ¤¶¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯µ±¤±¤ë¾ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃÝÅá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·É°Õ¤òÊ§¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤ÎÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏÀâ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¶õÏ¢´Ø·¸¼Ô¤â¡Ö¼Â¤Ï¿¢Áð¤µ¤ó¼«¿È¤âÃÝÅá¤Î°ì·ï¤ò¤½¤ì¤Û¤É½Å¤¯¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÌäÂê¤òÂç¤¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÝÅá¤È¤¤¤¦¡È¥Ñ¥ï¡¼¥ï¡¼¥É¡É¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¼ÂºÝ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂç¤´¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿¢Áð¤Ï¸åÌá¤ê¤Ç¤¤º¤Ë¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤ò±£¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¾Ú¸À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Ï¢ÌÁÆâ¤Ë¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¹áÀî»á¤Î¼êÏÓ¤ò¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ëÀ¼¤âº¬¶¯¤¤¡£¡ÖÃÝÅá¤ò»È¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌäÂê¤À¤¬¡¢É¬Í×°Ê¾å¤ËÂçÁû¤®¤µ¤ì¤Æ¥Ï¥á¤é¤ì¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¤¤¤ë¤Û¤É¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¸ÞÎØ¤Þ¤Ç£´¤«·î¤òÀÚ¤ëÃæ¤ÇÃ¯¤âÆÀ¤ò¤·¤Ê¤¤·ëËö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£