·Ý¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤«¤é¾Ã¤¨¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¸åÆ£¤Î¼ö¤¤¡×¤Ë¾¾ËÜ¿Í»ÖÀä¶ç¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×
¡¡¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¥¢¥ï¡¼¡¦¸åÆ£µ±´ð¡Ê£´£¶¡Ë¤¬£µÆü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ê¤¦¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£°ÊÁ°¤«¤é¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¸åÆ£¤Î¼ö¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼«¤é¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£Í£á£ô£ô¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿´ÇÛ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸åÆ£¤µ¤ó¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤¤¤í¤¤¤íÌäÂêµ¯¤³¤·¤Æ¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¸åÆ£¤µ¤ó¤À¤±¤Ïµ¯¤³¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡·ÝÇ½³¦¤ÇºòÇ¯¤«¤é±½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Õ¥Ã¥È¸åÆ£¤Î¼ö¤¤¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Í£á£ô£ô¤¬àÄ¾·âá¤·¤¿·Á¤À¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¤½¤Î¼ö¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¤é½Ð±é¼Ô¤ËÀâÌÀ¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅìÌî¡Ê¹¬¼£¡Ë¤µ¤ó¤ËËÍ¡¢¡Ø»à¿À¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Í×¤ÏËÍ¤Î¼þ¤ê¤Î¿Í¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤³¤³¤ÇÁêÊý¤Î´äÈøË¾¤¬¡ÖÈ¾Ç¯¤Ë°ì¿Í¤º¤Ä¤°¤é¤¤¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤ÈÊäÂ¡£Â³¤±¤Æ¸åÆ£¤Ï¡ÖµÜÇ÷¡ÊÇîÇ·¡Ë¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÆÁ°æ¡ÊµÁ¼Â¡Ë¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÅÏÉô¡Ê·ú¡Ë¤µ¤ó¤â¡£°ì½ï¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Èà¼ö¤¤á¤ÎÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤È¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤¿·Ý¿Í¤¬¼¡¡¹¤ÈÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½¼Â¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤òÊ¹¤¤¤¿£Í£Ã¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤Ï¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤ä¡£ÉÝ¤Ã¡ª¡×¤ÈÀä¶ç¤·¡¢¸ý¤Ë»Ø¤ò¤¢¤Æ¤¿¥Ý¡¼¥º¤Î¤Þ¤Þ°ì½Ö¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÆ£¤Ï¡Ö¡Ø¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡Ù¤Ï¡¢¼¡¤ÏËÍ¤«ÅìÌî¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤È¼«µÔÅª¤ËàÍ½¸Àá¡£¡ÖµÞ¤Ë¡ÊÊÛ¸î»Î¤Î¡ËËÌÂ¼À²ÃËÀèÀ¸¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤ÈºÇ¸å¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¾Ð¤¤¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£