1個3万7千円もするサンドイッチの中にはキャビアや和牛肉などが詰め込まれ、最後に金箔が贅沢に飾られている。実際に販売しているこのサンドイッチには「馬鹿げている」などネガティブなコメントも寄せられているが、毎日完売していると言い、一定の人気を得ているようだ。発案者で三ツ星レストランで働いたこともあるシェフは「イギリスのサンドイッチ文化に飽き飽きしていたんだ」と今回のアイディアのきっかけについて、『The Independent』などで明かしている。

パリ発祥の料理学校「ル・コルドン・ブルー(Le Cordon Bleu)」を卒業し、スペインやイタリアの三ツ星レストランなどで活躍してきたシェフのアンドレア・ザガッティさん(Andrea Zagatti、28)は、英チェルシー州にサンドイッチの専門店「MR. Z - Luxury Sandwiches」を出店した。

有名レストランでの経験に加え、米歌手ビヨンセやラッパーのカニエ・ウェストのプライベートシェフを務めるなど、輝かしい経歴の持ち主であるアンドレアさんが出店したことに注目が集まったが、特に目を引いたのはメニューの価格だ。

現在6種類のサンドイッチをメインに販売しており、最も安いもので25ポンド(約3,700円)、そして一番高いものは250ポンド(約3万7千円)という目を疑うほどの価格で販売されているのだ。

この高価なサンドイッチには、一体どんな食材が使用されるのだろうか。「特別な億万長者(Special The Billionaire)」と名付けられたサンドイッチにはA5ランクの和牛にキャビア、リコッタチーズ、七味唐辛子で味付けされたキャベツ、そして最後に金箔の中でも最も純度の高い24Kの金箔を使ってパンを覆っている。

また「ポセイドン(Poseidon)」というサンドイッチはクロワッサンにスモークサーモンとたっぷりのキャビアを挟んでおり、35ポンド(約5,200円)で販売されている。

さらには、3ポンド(約440円)でトリュフマヨネーズ、50ポンド(約7,400円)でキャビアを追加注文することが可能だ。

1食で3万円超えとなると一般人は躊躇する値段であり、完全に富裕層向けの商品だろう。ターゲットが少ないので売れるのかどうか疑問だが、ウェブサイトやInstagramのメッセージでのみの販売にもかかわらず、2月6日にお店をオープンしてから毎日売り切れているという。

「およそ5ポンド(約740円)で販売されている、硬くなったパンにシンプルな具材を挟むイギリスのサンドイッチ文化はつまらないと思ったんだ。私は上手に食べ、上手に生きるということが好きだから、私が人生を楽しく生きているということをサンドイッチでも表現するべきだと考えたのさ。」

「最高の食材で最高の組み合わせを作り出し、それを最高のパンで挟む。そうすれば満足できるサンドイッチができるよ。」

そのように自身の考えを明かすアンドレアさんだが、メニューや商品の写真を投稿したInstagramには「くだらないね」「不快だ」「そのお金をチャリティー団体に募金しなよ」など批判のコメントやメッセージが届くという。

これに対してアンドレアさんは「今までプライベートシェフとして働いてきて、ネガティブな評価を受けたことが無かったから、ラッキーだったんだなと思ったね。しかも今回お店をオープンしてから寄せられるネガティブな言葉は、全て僕の料理を食べていない人から来るものばかりなんだ」と語っており、料理自体への悪い評価ではないと安心しているようだ。

悪いコメントばかりではなく、「面白いアイディアだね!」「これは1回食べてみたいな」などの声も寄せられており、実際に食べた人からはその美味しさに驚いたという声も届いているそうだ。

アンドレアさんは今後のビジネスの展開について決まった考えは持っていないそうで、「良い結果を期待するよりは、何が起きるのかを見てみたいですね」と話している。画像は『MR. Z - Luxury Sandwiches 2021年2月18日付Instagram「‘The Billionaire’ is here」、2021年1月31日付Instagram「‘Poseidon’ Croissant, Smoked Salmon, Labneh, Whipped Butter, Cucumber, Lettuce」、2021年2月12日付Instagram「WOW! This week has been surreal.」、2021年2月17日付Instagram「Our updated menu is up!!」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)