´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼à¤¤¤¸¤áÌäÂêáÆüËÜ¤Ë¤â±Æ¶Á¡¡¡ÖÍø±×ÆÀ¤ë¡×¤ÈÃæ¹ñÊóÆ»
¡¡´Ú¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÂåÉ½¤ÎÁÐ»Ò¥¨¡¼¥¹¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤Î±¢¼¾¤¤¤¸¤á¤ò¹ðÈ¯¤µ¤ì¡¢ÂåÉ½¤«¤éÌµ´ü¸ÂÄÉÊü¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£¸ÞÎØ¤Ç£³ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ê¡¢½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¿Íµ¤¤¬¹â¤¤Ãæ¹ñ¤Ç¤âÂ¿¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¡¢¡Ö£²¿Í¤ÎÄÉÊü¤ÇÆüËÜ¤¬Íø±×¤òÆÀ¤ë¡×¤ÈÊ£¿ô¤Îµ»ö¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡
¡¡ÄÉÊü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿´Ú¹ñÂåÉ½¤ÎÍûºß±Ñ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥è¥ó¡á£²£´¡Ë¤ÈÍûÂ¿±Ñ¡Ê¥¤¡¦¥À¥è¥ó¡á£²£´¡Ë¤ÎÁÐ»Ò»ÐËå¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¼çÎÏÁª¼ê¡£Ãæ¹ñ¡¦¿·Ï²ÂÎ°é¤Ï¡Ö¸·¤·¤¹¤®¤ë½èÈ³¡£Íû»ÐËå¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¥¢¥¦¥È¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Öº£²ó¤ÎÌäÂê¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Ãæ¹ñ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼³¦¤Ë¤â·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë¿´Íý»ØÆ³¤Ê¤É¤ò»Ü¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤Èµ¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡ÖÍû»ÐËå¤ÎÉÔºß¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÏÅìµþ¸ÞÎØ¤ÇÀïÎÏ¤¬³Î¼Â¤ËÄã²¼¡£Íø±×¤òÈï¤ë¤Î¤ÏÆ±¤¸Í½Áª£ÁÁÈ¤ÎÆüËÜ¡×¤ÈÆüËÜ¤Ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡ÖÍû»ÐËå¤ÎÄÉÊü¤ÇÅìµþ¸ÞÎØÆüËÜ¤Î£´¶¯Æþ¤ê¤â¸«¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦µ»ö¤Ç¤â¡¢´Ú¹ñ¤Î¼åÂÎ²½¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢Í½Áª£ÁÁÈ¤È·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Î¹ÔÊý¤òÍ½Â¬¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤È¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡Íû»ÐËå¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â¤¢¤ê¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²áµî¤Î¤¤¤¸¤á¤¬È¯³Ð¡£´Ú¹ñ¹ñÆâ¤ÇÅÜ¤ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤ê¡¢´Ú¹ñ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¶¨²ñ¤Ï¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¤ò¹µ¤¨¤Ê¤¬¤é¼çÎÏÄÉÊü¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤½èÊ¬¤ò·è¤á¤¿¡£