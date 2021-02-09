HT-S100F

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　「BCNランキング」2021年1月25日から31日の日次集計データによると、ホームシアターシステムの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

 
1位　ホームシアターシステム

HT-S100F（ソニー）

2位　フロントサラウンドシステム

YAS-109(B)（ヤマハ）

3位　DENON DTS Virtual:X ＆ Bluetooth 対応サブウーハー内蔵サウンドバー

DHT-S216(K)（ディーアンドエムホールディングス）

4位　Bose TV Speaker

（BOSE）

5位　JBL Bar 2.0 All-in-one

JBLBAR20AIOBLKJN（ハーマンインターナショナル）

6位　サウンドバー

HT-X8500（ソニー）

7位　サウンドバー

HT-G700（ソニー）

8位　サウンドバー

SR-C20A（ヤマハ）

9位　ホームシアターシステム チャコールブラック

HT-S200F(B)（ソニー）

9位　フロントサラウンドシステム

YAS-209(B)（ヤマハ）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。