12星座別｜つい魔が差して……浮気しやすい星座ランキング！

気にしたくはないが、どうしても気になるのが浮気。恋愛している時だけではなく、結婚してからも続くことになります。

あまり疑うと相手に嫌われてしまうので、対応が難しいでしょう。

しかし、浮気をする傾向というのは星座別に診断することができます。これは星座が持つ運命の傾向に、浮気の傾向を重ね合わせることができるからです。

それでは、浮気しやすい星座ランキング、紹介していきましょう。



目次

第1位:おうし座(牡牛座)(4/20-5/20)

性欲が高く、体力も行動力もある牡牛座は、もっとも浮気をしやすい星座といえるでしょう。

恋人や伴侶を愛していないのではなく、ただ性欲を満たすためだけに浮気をするのがたちの悪いところです。

支配欲も強く、収入がある人なら、浮気相手を金銭で独占しようと考えるケースもあるでしょう。これは伴侶に対しても同じことが当てはまります。

社会的に成功しやすい星座でもあり、支配される側は、浮気しているのがわかっいても、それを訴えることができないこともよくあります。

社会から逸脱することを恐れる星座でもあるので、世間の常識に照らし合わせると、浮気を防ぐことができます。

それでも風俗などには目をつぶる必要はあるかもしれません。



第2位:天秤座(9/23-10/23)

バランス感覚に優れるのですが、だからこそバランスを崩すことにハマってしまうのが天秤座でもあります。

大抵のことはうまくできるので、浮気のような後ろめたいことも、うまくできてしまうのがやっかいなところです。

性格的に一度関係をもってしまうと、それを継続しようとする傾向があるのも、浮気を継続する原因となるでしょう。また、浮気をする理由に特殊な性癖を満たすような場合もあるので、そこに注意をする必要もあります。

温和で誰ともでも仲良くなれる資質が強い星座なので、浮気をしそうな気配があるなら、居場所がわかるアプリを導入するなど、支配的な動きをしてみるとよいでしょう。



第3位:しし座(7/23-8/22)

男性に限りますが、しし座の基本的な資質は一夫多妻制なので、浮気をすることにとまどいがないでしょう。

結婚していても、すきがあれば女性に声をかけているはずです。静かなタイプでも魅力は高いため、本人にその気がなくても、気がつけば異性に囲まれているようなパターンもあります。

子供や家庭を大切する男性が多いので、そこをうまく使うようにすると、致命的な浮気は防ぐことができるでしょう。

女性は子供ができると、子供中心に動くため、浮気することはありません。



第4位:蠍座(10/24-11/22)

蠍座は、一度浮気すると、それがただの浮気ではなくなってしまうでしょう。

のめり込むタイプなので、恋人や伴侶とうまくいっている間は良いのですが、一度ズレ始めると、そのズレを修正することかできません。

どんどん浮気相手に気持ちがいってしまい、別れるしか解決の道はないでしょう。無理に留めようとしても、ただ不幸な結果を招くだけです。



第5位:水瓶座(1/20-2/18)

軽い気持ちで浮気をしてしまうのが水瓶座といえるでしょう。そんなに深刻な考えがないため、周囲の過剰ともいえる反応に戸惑いすら覚えるかもしれません。

日頃から浮気したら別れる、離婚などのように警告していれば、そこへ足を踏み入れるようなことはしないでしょう。ただし、どこからが浮気かの線引きはしておく必要があります。



第6位:蟹座(6/22-7/22)

割り切りができてしまうので、浮気をするなら上手な浮気をするのが蟹座でしょう。慕われるタイプであり、秘密も墓場までもっていける口の堅さもあるので、浮気をしてもバレることがまずありません。

恋人や家族を大切するので、よほどの理由がない限り浮気はしません。むしろ浮気の原因は相手に問題のあるケースが多いでしょう。



第7位:ふたご座(5/21-6/21)

コミュニケーションがうまい星座だけに浮気を疑われやすいふたご座ですが、実際に浮気をすることは少ないでしょう。

コミュニケーションのなかでもとくに会話やその場を楽しみタイプなので、性的な関係まで求めることはほとんどありません。



第8位:牡羊座(3/21-4/19)

多趣味で飽き性というのが牡羊座の特徴な性格なため、世間一般の浮気にまで到達はしないでしょう。一夜限りでもいいから…と言い寄られるような特殊な状況でもない、リスクは冒しません。

異性と遊びに行くなど交流は多いでしょう。



第9位:射手座(11/23-12/21)

性格的にはっきりしているため、浮気するぐらいなら別れてから付き合うというのが射手座でしょう。

好奇心が強いので、それが要因となることもありますが、たとえ好みのタイプであっても、浮気するところまではいきません。



第10位:魚座(2/19-3/20)

狭い世界で生きることを好むのが魚座なので、コミュニティから外れるようなリスクを、おかさないでしょう。

浮気のリスクを背負うぐらいなら、得意の恋人をつくったり、結婚したりしません。



第11位:山羊座(12/22-1/19)

相手に対して献身的、忠誠的なのが山羊座なので、浮気することはないでしょう。むしろ、なぜそんな相手でも浮気しないの? と思うぐらい恋人や伴侶を大切にします。



第12位:乙女座(8/23-9/22)

世間体を気にするタイプであり、日常のルーチンを重視するので、乙女座が浮気をすることはないでしょう。

やるべきことが多いので、トラブルを起こしてできなくなることを嫌います。

(ウイッカ[Wicca]/Writer)



The post first appeared on .