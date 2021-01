強盗を働く者は、いつの世もあの手この手とずる賢く手段を変えてくる。このほど自宅前のゴミ箱に“1F”と書かれていることに気付いた女性が、SNSで「これはどういう意味?」とユーザー達に尋ねた。するとこれは「女性1人(1 Female)」という意味で、女性は強盗にマークされてしまったようだ。『The Sun』などが伝えている。

今月13日、アメリカ在住のジェイドさん(Jade)がTikTokに動画を投稿した。

動画では、自宅前に置いてある移動式のゴミ箱のもとに向かうジェイドさんが「私は毎朝、家の外にあるゴミ箱へゴミを出しに行きますが、ゴミ箱の上にこの文字が書かれていたんです。これは数字と“F”かな? これってどういう意味なの?」とユーザー達に尋ねた。

動画には、雪が降り積もったゴミ箱の上に“1F”と書かれていた。数字はハッキリと分かるが、アルファベットのFは分かりにくく“F”と言われればそう見えるような書き方だ。

純粋な疑問からSNSで聞いてみようと思ったジェイドさんだったが、予想もしなかった展開となってしまった。

ジェイドさんの投稿にあるユーザーが「それは“女性1人(1 Female)”という意味だ。恐らく強盗に入ろうとしている人に伝えるため、あなたが一人暮らしの女性であると印をつけているのだと思う」とコメントしたのだ。

他のユーザーも同じ意見のようで、「今すぐ警察に通報して」「信頼できる友人や家族にも連絡するんだ」「“2M( 2 Male)”に書き換えて、“男性2人”にした方がいい」「早くマシンガンとか武器を用意するんだ」などのコメントが相次いだ。

これに対し、ジェイドさんは「コメントを見て今、本当に怖い。とにかく警察には通報したわ」と投稿している。通報を受けた警察は現場を確認して「現時点で警察ができることはありません。とにかく用心深く過ごし、友人や親戚のもとでしばらく過ごしてください」とジェイドさんに伝えたそうだ。

その後、ジェイドさんは雪を払って“1F”というサインを消した。しかし上に雪が積もっても、かすかにサインを確認できてしまう状態だという。

1人で家にいるのが怖くなったジェイドさんは実家に戻り、母親と数日間過ごした。そして別の投稿で「私は大丈夫です。あの家に戻る時は1人で行かないようにするわ」と明かしており、今のところ被害はないようだ。画像は『bby.jade__ 2021年1月13日付TikTok「What does this mean?」、2021年1月18日付TikTok「Why does everyone think I’m so young?」、2021年1月14日付TikTok「Here’s an update yall.」』のスクリーンショット

(TechinsightJapan編集部 iruy)