ÁêÍÕ²íµª¡ØVSº²¡Ù2²ó·çÀÊ¤Ø¡¡¤¤Î¤¦3ÆüÀ¸ÊüÁ÷¸å¤ËÂÎÄ´ÉÔÎÉ
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï4Æü¡¢2020Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤¿¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦Íò¤ÎÁêÍÕ²íµª¤¬¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢¤¤ç¤¦4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¿·¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØVSº²¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£14Æü¤È21ÆüÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤Ï½Ð±é¤»¤º¡¢ÆóµÜÏÂÌé¡Ê14Æü¡Ë¡¢´Ø¥¸¥ã¥Ë¡ç¤ÎÂ¼¾å¿®¸Þ¡Ê21Æü¡Ë¤¬¤½¤ì¤¾¤ìÂå¤ï¤ê¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÌîÃÒºîÉÊÅ¸¤è¤ê¡Ä½é¤ªÈäÏªÌÜ¤È¤Ê¤ëµðÂçºÙÌ©²è
¡¡¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡ÖºòÆü1·î3Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ØVSº²¡Ù½é²ó3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢³§ÍÍ¤è¤ê²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÁêÍÕ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºòÆü¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤òÂÚ¤ê¤Ê¤¯½ª¤¨¤¿¸å¡¢1·î3Æü¿¼Ìë¤«¤é1·î4ÆüÁáÄ«¤Ë¤«¤±¤ÆµÞî±¡¢ÁêÍÕ¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢PCR¸¡ºº¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ö±¢À¡×¤ÈÅÁ¤¨¡ÖÈùÇ®¤È¤È¤â¤Ë·ñÂÕ´¶¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Âç»ö¤ò¤È¤Ã¤Æ1·î4Æü¤ÎÈÖÁÈ¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢1·î14Æü¡¢21Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤ÏÁêÍÕ¤Î½Ð±é¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢²¿Â´¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤ËÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇMC¤òÌ³¤á¤ëÈÖÁÈ¤Î½é²ó¥ì¥®¥å¥é¡¼ÊüÁ÷¤ò·çÀÊ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡¢³§ÍÍ¤Ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¿´¤è¤ê¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¡Ö²¿Â´¤´Íý²ò¤ÎÄø¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤¤Î¤¦3Æü¤Î½é²ó3»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÁêÍÕ¤ÏÇò¤¤¸Ó»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£Ä¾Á°¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É·Ï¡ØÆóµÜ¤ó²È¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿ÆóµÜ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿ÁêÍÕ¤Ï¡Ö¥Ë¥Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡¡µ¤¹ç¤¤Æþ¤ì¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡ª¡×¤È¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¡¢¡ÖÍò¤Î³§¤µ¤ó¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡¡3»þ´Ö¤¢¤ë¤Î¤Ç²Ë¤À¤Ã¤¿¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤è¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£