ÅÄÃæ½Ó£Ä£å£Î£Á°ÜÀÒ¤Çà±ßËþ·èÃåá¤Î¥¦¥é¡¡µð¿Í¤¬¶²¤ì¤¿¡Öµµ°æÎ®½Ð¡×¤ÎºÇ°»öÂÖ
¡¡°ÛÎã¤ÎÁá´ü·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Ä£å£Î£Á¤«¤é£Æ£Á¤Çµð¿Í¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿³áÃ«Î´¹¬³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤Î¿ÍÅªÊä½þÁª¼ê¤¬£±£¸Æü¤ËÅÄÃæ½ÓÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤ËÅÅ·â·èÄê¤·¤¿¡£Íèµ¨¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤ÎÆâ³°Ìî¤ò¤³¤Ê¤¹¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥£¡¼¤ÎÎ®½Ð¤Ïµð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÄË¼ê¤À¤¬àºÇ°¤Î»öÂÖá¤À¤±¤Ï²óÈò¤Ç¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡Ä¡£
¡¡³áÃ«¤Èµð¿Í¤Î·ÀÌóÄù·ë¹ç°Õ¤Î¸ø¼¨¡Ê£±£´Æü¡Ë¤«¤é¤ï¤º¤«£´Æü¡£¡ÖÉáÄÌ¤Ê¤é£Æ£Á¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤«¤é¿ÍÅªÊä½þ¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¡¢£±¤«·î¤Ï¤«¤«¤ë¡×¡Êµð¿Í´Ø·¸¼Ô¡Ë¤È¤³¤í¡¢¶Ã¤¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÅÄÃæ½Ó¤Î£Ä£å£Î£ÁÆþ¤ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Çò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿ÅÄÃæ½Ó¤Ïµð¿Í¤òÄÌ¤¸¡Ö¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢¿·Å·ÃÏ¤Î²£ÉÍ£Ä£å£Î£Á¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ç¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È³èÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤ÇÅì³¤ÂçÁêÌÏ¹â¡¢Åì³¤Âç¤ò·Ð¤ÆÆüÎ©À½ºî½ê¤«¤éµð¿Í¤Ë£±£·Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£µ°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¡£·»¤Ï¹Åç¡¦ÅÄÃæ¹Êå¤È¤¤¤¦Ìîµå°ì²È¡£Éã¡¦Àµ¹Ô¤µ¤ó¤ÏÅì³¤Âç¤Ç¸¶´ÆÆÄ¤Î£²³ØÇ¯²¼¤ÇÎÀ¤¬Æ±¼¼¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï°ìÎÝ¡¢ÆóÎÝ¡¢»°ÎÝ¡¢º¸Íã¤Ç£±£µ»î¹ç¤Ë¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·£´£¸»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£¶Ê¬£µÎÒ¡¢£±ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¡¢£²ÅðÎÝ¤ÎÀ®ÀÓ¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÂè£´Àï¤Ç¡Ö£·ÈÖ¡¦ÆóÎÝ¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É£´Àï£·ÂÇ¿ô£²°ÂÂÇ¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¥×¥í£´Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËüÇ½·¿Áª¼ê¤ÎÎ®½Ð¤Ï¡¢µð¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÄË¤¤½Ð·ì¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢£Æ£Á¤Ë»²Àï¤·¤¿°Ê¾å¡¢¿ÍÅªÊä½þ¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖºÇ°¤Î»öÂÖ¤À¤±¤Ï²óÈò¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µð¿Í¡¦ÂçÄÍÉûÂåÉ½ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬£±£´Æü¤Ë¡Ö¡ÊÁªÄê¤¬¡ËÆñ¤·¤¤¤±¤É¶áÆüÃæ¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥í¥Æ¥¯¥È¥ê¥¹¥È¤ÏÈëÆ¿»ö¹à¡£°ìÉô¤ÎµåÃÄ´´Éô°Ê³°¤ÏÃÎ¤ê¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Ç¤¢¤ëµµ°æ¥¯¥é¥¹¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤ê¡¢¼ã¼êÅê¼ê¤ÎÍË¾³ô¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ¡¢¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÁ°½Ð¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡¡£²£°£±£¸Ç¯¥ª¥Õ¤Ëµð¿Í¤«¤é¤ÏÆâ³¤¡ÊÀ¾Éð¡áÃºÃ«¤Î¿ÍÅªÊä½þ¡Ë¤ÈÄ¹Ìî¡Ê¹Åç¡á´Ý¤Î¿ÍÅªÊä½þ¡Ë¡¢£±£¶Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¤ÏÊ¿ÎÉ¡Ê£Ä£å£Î£Á¡á»³¸ý½Ó¤Î¿ÍÅªÊä½þ¡Ë¤¬Î®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤â·ë²ÌÅª¤Ë´üÂÔ¤Î¥Û¡¼¥×¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢µåÃÄÆâÉô¤«¤é¤Ï¡ÖÅÄÃæ½Ó¤¬Æâ³°Ìî¤ò¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¡¢£Ä£å£Î£Á¤µ¤ó¤ÎÉ¾²Á¤â¹â¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ê¤³¤È¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÍÅªÊä½þ¤Î·èÄê¤¬Ä¹°ú¤±¤ÐÄ¹°ú¤¯¤Û¤É£Æ£Á¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡£ÉáÃÊ¤«¤é¡Ö£Æ£Á¤Ï´èÄ¥¤Ã¤¿Áª¼ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¸¢Íø¡×¤ÈÏÃ¤¹¸¶´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢º£²ó¤Ï´ê¤Ã¤Æ¤â¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É·èÃå¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£