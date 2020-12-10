DJI Pocket 2 Creator Combo

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　「BCNランキング」2020年11月30日から12月6日の日次集計データによると、デジタルビデオカメラの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位　DJI Pocket 2 Creator Combo

（DJI）

2位　Handycam ブロンズブラウン

HDR-CX680(TI)（ソニー）

3位　Handycam ホワイト

HDR-CX680(W)（ソニー）

4位　GoPro HERO 9 Black

CHDHX-901-FW（GoPro）

5位　Handycam ホワイト

HDR-CX470(W)（ソニー）

6位　デジタル4Kビデオカメラ カカオブラウン

HC-VX992M-T（パナソニック）

7位　デジタルハイビジョンビデオカメラ ホワイト

HC-V480MS-W（パナソニック）

8位　Handycam ブロンズブラウン

FDR-AX45(TI)（ソニー）

8位　GoPro HERO 9 Black バンドル

CHDRB-901-FW（GoPro）

10位　Handycam ブラック

FDR-AX45(B)（ソニー）

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。