1939年の誕生以来、今なお不動の人気を誇るDC コミックスの人気キャラクター「バットマン」

「バットマン」シリーズの中でも特に異色の魅力を持つアニメーション映画『ニンジャバットマン』の舞台化が決定!

『ニンジャバットマン ザ・ショー』として、池袋Theater Mixa(シアターミクサ)にて2021年10月1日より公演されます。

舞台『ニンジャバットマン ザ・ショー』

公演日程:2021年10月13日(水)〜12月5日(日)全92公演

会場:池袋Theater Mixa(シアターミクサ)

アニメーション映画『ニンジャバットマン』が『ニンジャバットマン ザ・ショー』として「バットマン」シリーズ初となる舞台化が決定。

『ニンジャバットマン』はDC コミックス「バットマン」のキャラクターを用いて日本で制作された、ワーナー ブラザース ジャパン製作のアニメーション映画。

「ジョジョの奇妙な冒険」シリーズのオープニング映像で世界の度肝を抜いた神風動画を始め、大物クリエイターが集結し作り上げられた映像美は「バットマンが日本の戦国時代にタイムスリップし、宿敵ジョーカーとバトルを繰り広げる」という外連味(けれんみ)溢れるストーリーと共に、日本とアメリカのみならず、全世界で大絶賛を得ました。

今回、DC コミックス、ワーナー・ブラザースと2.5次元舞台の超ヒット作品を世に送り続けるOffice ENDLESSがタッグを組み本作の舞台化が決定。

劇場は 池袋駅徒歩4分の「Theater Mixa(シアターミクサ)」。

映画館では実現できない劇場全体をスクリーンと 捉えた超立体究極体験を臨場感たっぷりにお届け。

ジョーカー役はなだぎ武さん。

自身から本公演の戦国ジョーカー役を熱望し、熱い思いと演技力がプロデューサー陣に伝わりジョーカー役を見事勝ち取りました!

『ニンジャバットマン ザ・ショー』ストーリー

現代の犯罪都市ゴッサム・シティの悪党たちがタイムスリップし、群雄割拠する戦国時代の日本。

戦国大名となった悪党たちがこのまま自由に暴れ続ければ、日本だけでなく世界の歴史すらも変わってしまいます。

絶望的な乱世で、現代テクノロジーからも切り離されてしまった「バットマン」は世紀の歴史改変を阻止することができるのでしょうか?

日本と世界の歴史を賭けて、時空を超えた壮大な戦が幕を開けます!

『ニンジャバットマン ザ・ショー』公演詳細

公演日程:2021年10月13日(水)〜12月5日(日)全92公演

出演者:ジョーカー役:なだぎ 武(なだぎ たけし)、他:順次発表

チケット料金:※すべて税込み

S 席 5,500 円、ステージビュー席 4,500 円、スタンド席 3,500 円、VIP 席 6,500 円

一般チケット発売予定日:2021年6月25日(金)10:00~(予定)

主催:ニンジャバットマン ザ・ショー製作委員会

株式会社 Office ENDLESS、トリックスターエンターテインメント株式会社、

株式会社イープラス、ローソンチケット、株式会社 NTT ぷらら、BREW STUDIO 株式会社

企画・制作:ワーナー ブラザース ジャパン合同会社、DC

問合せ:03-6402-3765 トリックスターエンターテインメント株式会社

公式 HP:https://www.batman-ninja.jp/

「プレミアウィークチケット(非売品グッズ付き)」販売概要

発売日: 2020年12月4日(金)16:00〜

対象公演:2021年10月

1日(金)19時

2日(土)13時、16時、19時

3日(日)11時半、14時半、17時半

5日(火)19時

6日(水)13時、19時

7日(木)19時

8日(金)20時

9日(土)13時、16時、19時

10日(日)11時半、14時半、17時半

11日(月祝)11時半、14時半、17時半

計21公演限定

チケット料金:

(1) 選べるグッズ付き「プレミアウィーク プレミア・チケット(1 階席)」 7,900 円

(2) ショー全体がよく見える「プレミアウィーク ステージビュー・チケット(2 階席)」 5,500 円

(3) 気軽に楽しめる「プレミアウィーク スタンド・チケット(2 階席)」 3,500 円

※ (2)、(3)にはグッズは付属しません。 ※ (3)は簡易式シートによる観劇になります。

特典:

1 バットマン「クナイ(ペーパーナイフ)」

2 ジョーカー「扇子」

※詳細は舞台公式サイトをご覧ください。

購入方法:https://www.batman-ninja.jp/にアクセス

問合せ:03-6402-3765 トリックスターエンターテインメント株式会社

DC コミックス「バットマン」シリーズ初の舞台。

2021年10月1日から公演される舞台『ニンジャバットマン ザ・ショー』の紹介でした!

ロゴアレンジがカッコイイ!インロック「DC」デザイングッズ ロゴアレンジがカッコイイ!インロック「DC」デザイングッズ 続きを見る

アニバーサリーイヤーを盛り上げる!インロック DC『BATMAN 80 YEARS』グッズ アニバーサリーイヤーを盛り上げる!インロック DC『BATMAN 80 YEARS』グッズ 続きを見る

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics and Warner Bros. Entertainment Inc. (s20)

Copyright © 2020 Dtimes All Rights Reserved.