【AFP=時事】ジル・バイデン(Jill Biden)夫人(69)が政治の世界で注目を浴びるのは今回が初めてではない。1977年に結婚した ジョー・バイデン (Joe Biden)氏(77)はワシントンで政治の中枢に関わり、その妻として8年間、セカンドレディー(副大統領夫人)の役目を果たした。だが、バイデン氏が大統領選で勝利した今、常勤の教授職を続けることで、ファーストレディーの役割を21世紀バージョンにアップデートする可能性がある。オハイオ大学(Ohio University)の歴史学教授、キャサリン・ジェリソン(Katherine Jellison)氏は、「米国の女性の大半は仕事と家庭を両立しているが、ファーストレディーにはそれが許されてこなかった」と指摘。「だが、おそらく機が熟したのだと思う。多くの国民は、ファーストレディーがホワイトハウス(White House)に四六時中待機していなくても不満は持たないはずだ」と話す。ジル夫人は今後、ファーストレディーとして教育問題に取り組み、ミシェル・オバマ(Michelle Obama)元大統領夫人と共に2011年に立ち上げた、米軍兵士とその家族を支援する活動「ジョイニング・フォーシズ(Joining Forces)」を再開するとみられている。その一方でジル夫人は、教師であり、母親であり、孫もいる。そして、約半世紀前に悲劇に見舞われたバイデン氏の大きな支えにもなってきた。バイデン氏は1972年、妻と幼い娘を交通事故で亡くし、息子2人を男手一つで育てなければならなくなった。1951年生まれでペンシルベニア州フィラデルフィア(Philadelphia)郊外で育ったジル・ジェイコブス(Jill Jacobs)さんは、専業主婦の母親と、たたき上げの銀行マンの父親のもとで育った。父親は窓口係から社長に出世した人物だ。バイデン氏がジル夫人と出会ったのは、妻に先立たれて上院議員としてデラウェア州から首都ワシントンまで毎日通勤していた頃で、ジル婦人は当時、最初の夫との離婚を進めていた。2人は1977年に結婚。ジル夫人は、ハンター(Hunter Biden)氏とボー(Beau Biden)氏の「ママ」になり、1981年にバイデン氏との間に娘のアシュリー(Ashley Biden)さんをもうけた。子育てをしつつ、二つの修士号を取得し、教育学の博士号も取得した。現在はノーザンバージニア・コミュニティーカレッジ(Northern Virginia Community College)で教壇に立っている。■悲劇に傷ついていた家族を一つに夫妻は、2度の大統領選撤退と8年間の副大統領時代を経験し、そして脳腫瘍を患っていた息子ボー氏の死にも共に向き合ってきた。8月の民主党全国大会で公開された動画に登場したバイデン氏は、悲劇に傷ついていた一家にジル夫人がもたらした影響について、「彼女は、私たち(家族)をもう一度、一つにしてくれた」と語っている。「彼女は、とんでもなくタフで誠実だ」そして、バイデン氏にとって3度目の出馬となった今回の大統領選では、ジル夫人は、夫の応援者としてますますパワフルに活動。時には夫以上と思えるほど精力的に選挙運動を展開してきた。8月の民主党全国大会の動画では、1990年代に英語の授業を受け持っていたデラウェア州ウィルミントン(Wilmington)の高校の教室からスピーチし、夫の人物像、能力、そして思いやりの心について私的な言葉で語り、夫を推薦した。「壊れてしまった家族をどのように回復させればいいのか」という問題について、逆境を乗り越えたバイデン氏の粘り強さに触れ、この資質を備えた同氏は、多くの死者を出している新型コロナウイルスの感染拡大や、大規模なリストラ、人種的な不公平をめぐる緊張に苦しんでいる米国の数百万の家族と理解し合えると自分は考えていると演説。「それは国を回復させるのと同じ方法だ」「愛と理解、共感を示す少しの行動、勇気。そして揺るぎない信念だ」と続けた。■「ファーストレディー像」への思い込みを変えてくれるおそらく、ジル夫人は今、ホワイトハウスでの4年間に向けて気を引き締めているはずだ──大統領夫人執務室があるイーストウイング(東棟)の外で、教師の仕事やその他の活動を続けるために多忙なスケジュールに追われることになると。「ジル夫人が教職を続ければ、彼女はファーストレディーという立場に対する期待と縛りを一変させることになる」と、歴代の米大統領夫人に関する書籍、「First Women: The Grace and Power of America's Modern First Ladies(ファーストウーマン 米現代版ファーストレディーの品格と権力)」の著者ケイト・アンダーセン・ブラウワー(Kate Andersen Brower)氏はAFPに語った。「自らの仕事とファーストレディーに求められる極めて大きな役割を両立させるのは大変だろうが、ファーストレディーにはどんなことができるのか、私たちの思い込みも変えてくれると思う」一方、オハイオ大学のジェリソン氏は、従来のファーストレディー像を望む国民からはジル夫人への反発が予想されると指摘する。だが、変わるべき時が来たという点ではブラウワー氏と同意見だ。「米国にはいつか必ず、大統領の配偶者が男性という時代が来る。そうなれば、誰もその男性には本業のキャリアを断念しろとは言わないと思う」とブラウワー氏は語った。【翻訳編集】AFPBB News■関連記事