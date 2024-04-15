【AFP＝時事】国連安全保障理事会（UN Security Council）は14日、イランによるイスラエルに対するミサイル・無人機攻撃を受けて緊急会合を開催した。イスラエルがイランへの追加制裁を求める一方で、イランは攻撃する以外に「選択肢はなかった」と主張した。イランは13日、史上初めてイスラエル領に向けて直接攻撃を実施。イスラエルが今月1日、在シリア・イラン領事館を空爆したとみられることへの報復だとしている。イスラ