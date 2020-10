@xbox PART 1. What should our first post be? Let us know what you think ##xbox ##gaming ##gamer ##fyp ##foryou ♬ original sound - Xbox

Follow and retweet with #XSXFridgeSweeps for a chance to win the Xbox Series X Fridge.



Ends 11/04/20. Rules: https://t.co/4P5hCSBPcy pic.twitter.com/MAt7xcTTQ4— Xbox (@Xbox) October 28, 2020

Microsoftの次世代ゲーム機である「 Xbox Series X」の見た目は「真っ黒の直方体」で、インターネット上では「まるで冷蔵庫」などの声があがっていました。そんなネットの声に応える(?)形で、Xboxが公式から「Xbox Series X冷蔵庫」をリリースしています。Microsoft Is Giving Away An Actual Xbox Series X Fridge To Outmeme The Memes - Game Informerhttps://www.gameinformer.com/gamer-culture/2020/10/28/microsoft-is-giving-away-an-actual-xbox-series-x-fridge-to-outmeme-theXboxのソーシャルマーケティングチームは2020年9月にTikTokの公式アカウントを開設しました。記念すべき最初の投稿が以下で、「Xbox Series Sがスピーカーに見える」や「Xbox Series Xが冷蔵庫に見える」というインターネット上の声を知ってか、スマートフォンのカメラロールの中に保存されたスピーカーや冷蔵庫の写真をXbox Series X/Sと間違えまくるという内容になっています。これに続き、Xbox Series Xを何倍にも巨大化させたような見た目の「Xbox Series X冷蔵庫」を作成し、公式トレーラーまで公開しています。Xbox Series X Fridge ? World Premiere ? 4K Trailer - YouTube倉庫内にたたずむXbox Series Xの箱「4K 120FPS」「1TB SSD」の文字突如箱が開き……中から真っ黒の物体が登場これがXbox Series X冷蔵庫。見た目はXbox Series Xそのものですが……背面にあるはずの各種ポート類は存在しません。天面はメッシュ状になっており、中のグリーンパーツがチラリとのぞきます。前面部分が突如開き……中には無数の食材がストックされていました。Xbox Series X冷蔵庫は大容量で、中段は高さもあるので楽々Xbox Series X本体を収納することが可能。専用コントローラー&寿司もなぜかキンキンに冷やされています。ゲーマーの強い味方であるモンスターエナジーの姿も。Xbox Series X冷蔵庫(右)とXbox Series X(左下)を比較するとこんな感じ。Xbox Series Xの高さは301mmなので、Xbox Series X冷蔵庫がいかに巨大かわかるはず。なお、Microsoftが発表した「Xbox Series X冷蔵庫」は、Xbox公式のTwitterアカウントをフォローして、「#XSXFridgeSweeps」のハッシュタグ付きで以下のツイートをリツイートするとゲットできるチャンスがあります。