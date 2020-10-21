DVÍÆµ¿¤ÎÆ»Þ¼ÎÊÊ¿¤ò²ò¸Û¡¡¤Ò¤í¤æ¤»á¤Ï¡Ö¥Ù¥¬¥ë¥¿¤ÎÂÐ±þ¡×¤òÈãÈ½
20Æü¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿ÀçÂæ¤ÏMFÆ»Þ¼ÎÊÊ¿¤È¤Î·ÀÌó²ò½ü¤ò¸ø¼°È¯É½¤·¤¿¡£
¥ô¥¡¥ó¥Õ¥©¡¼¥ì¹ÃÉÜ»þÂå¤Ë¤âÃÎ¿Í½÷À¤Ø¤ÎË½¹ÔÍÆµ¿¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂáÊá¤µ¤ì¡¢¿ô¥ö·î¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿Æ»Þ¼¡£º£²ó¤ÎÍÆµ¿¤â½÷À¤Ø¤ÎË½¹Ô¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿¤Ï8·î14Æü¤Ë¤½¤Î»ö·ï¤òÇ§¼±¤·¡¢¸ÜÌäÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤ËÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
9·î5Æü¤Ë¤ÏÁÐÊý¹ç°Õ¤Î²¼¤Ç²ò·è¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÆóÆü¸å¤ËµÜ¾ë¸©·Ù¤¬Æ»Þ¼¤òÂáÊá¡£»ö·ï¤¬½µ´©»ïÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ù¥¬¥ë¥¿¤ÏËÜ¿Í¤Ë»ö¼Â´Ø·¸¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¡¢20ÆüÉÕ¤Ç·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
º£²ó¤Î¥±¡¼¥¹¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Ë»ö·ï¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¸å¤âÆ»Þ¼¤¬»î¹ç¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤À¡£
Ì±Êü³Æ¶É¤â¤³¤Î»ö·ï¤òÊóÆ»¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TBS·ÏÎó¤Î¡Ö¥°¥Ã¤È¥é¥Ã¥¯!¡×¤Ç¤Ï¡¢¡È¤Ò¤í¤æ¤¡É¤³¤ÈÀ¾Â¼ÇîÇ·»á¤¬¤³¤¦½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
À¾Â¼ÇîÇ·»á
¡ÖËÜ¿Í¤¬°¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤Ï¥Ù¥¬¥ë¥¿¤ÎÂÐ±þ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
ÂáÊá¾õ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»þÅÀ¤ÇºÛÈ½´±¤¬¤³¤Î¿Í¤òÂáÊá¤¹¤ë¤Ù¤¾Úµò¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡£
Ë½¹Ô¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ã¤Æ³ÎÄê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤Û¤Ü¤Û¤Ü¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢µÒ¾¦Çä¤Ç¤½¤ó¤Ê¿Í¤ò²¥¤Ã¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤Ê¤ä¤Ä¤òÉ½¤Ë½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¡©¤Ã¤Æ¡£
¤Ç¡¢±£¤·ÄÌ¤½¤¦¤È¤·¤¿¤Ã¤Æ¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¶¦ÈÈ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢°¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¿Í¤Ï°¤¤¿Í¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¿Í¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤¹¤²¤§¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë¤É¤³¤«¤Ç½µ´©»ï¤ËÏ³¤é¤µ¤ì¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
²¥¤é¤ì¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡¢Âç¼ê»öÌ³½ê¤Î¿Í¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ù¥¬¥ë¥¿¤Î·Ð±ÄÁØ¤¬È½ÃÇ¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¤¿¤À¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Î½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ëÊÛ¸î»Î¤Î郄¶¶ÃÎÅµ»á¤Ï¤³¤¦»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
郄¶¶ÃÎÅµ»á
¡Ö¤Ò¤í¤æ¤¤µ¤ó¤¬¤ªÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢ÂáÊá¤Î»ö¼Â¤Ï³Î¤«¤ËºÛÈ½´±¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤ÇË½ÎÏ¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬³ÎÄêÅª¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤Ï¡¢·º»öºÛÈ½¤ò·Ð¤Æ¤«¤é¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£
¸·Ì©¤Ë¤½¤³¤Ç¤ÏÈ½ÃÇ¤¬¤·¤«¤Í¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤À¡¢¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¤È¡¢Èï³²½÷À¤¬½ý³²¤Î´Ø·¸¤ÇÈï³²ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤Ã¤Æ·ë¹½¾õ¶·Åª¤Ë¤Ï¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¸À¤¦É÷¤Ë¤Ï¡Ä¡×
Æ»Þ¼¤ÏÀè½µËö¤Î±ºÏÂ¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¤âÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢73Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê°Ê²¼±ÇÁü11ÉÃ¡Á¡Ë¡£
ÇØÈÖ¹æ18¤¬Æ»Þ¼¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û¤³¤ÎÅß¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤¿¤Á¡Ê2019-20ÊÔ¡Ë
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤âÌäÂêÈ¯³Ð¸å¤ËÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º£²ó¤â¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£